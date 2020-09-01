Эта стойкая «Жизель»

На прошлой неделе состоялся премьерный показ балета «Жизель» в постановке испанского хореографа Лолы де Авилы.«Прежде всего, это очень красивая и никогда не стареющая история первой любви. Люди меняются, а чувства остаются», - отметила постановщик.Репетиции балета в начале августа прервались из-за медицинских проблем. Генеральный директор театра Йонас Сакалаускас получил положительный результат теста на коронавирус. Работа труппы была заморожена, в помещениях проведена дезинфекция. Назначенную на 12 августа премьеру «Жизели» пришлось отменить.

Весь персонал и труппу бесплатно тестами проверили на коронавирус. 21 августа Национальный центр общественного здоровья объявил: части труппы разрешено возобновить работу. Это как раз относилось к артистам балета и музыкантам. Оперную труппу, среди членов которой были выявлены инфицированные, это пока не коснулось. Театр принялся за работу и объявил о новой дате премьеры.Национальная опера для зрителей закрылась в середине марта, когда в стране был объявлен общенациональный карантин. Публичные мероприятия прекратились. В середине июня правительство карантин отменило и начало понемногу смягчать ограничения для собраний.В настоящее время в закрытых помещениях разрешены мероприятия с участием до 600 человек. Они должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. Национальная опера, зал которой вмещает 1,1 тысячи человек, таким образом должна была быть заполнена более чем наполовину, отмечает собственный корреспондент ТАСС в Литве Владимир Иванов.27 августа главные партии Жизели и Альберта танцевали Кристина Гуджюнайте и Геннадий Жуковский танцуют, а 28 августа - Олеся Шайтанова и Йонас Лауцюс. Музыкальный руководитель и дирижер спектакля - Мартинас Сташкус.На сайте www.obzor.lt можно посмотреть сделанный специально для «Обзора» большой фоторепортаж Робертаса Скальскиса с премьерного показа.