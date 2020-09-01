Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Минском после пуска БелАЭС 🔊 Воспроизвести © Photo : Vk / РУП "Белорусская АЭС"



При этом на российско-латвийском направлении объемы торговли электричеством уменьшатся, а на российско-литовском – не изменятся, сообщает



Соглашение было достигнуто в понедельник.



"Для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. В уменьшенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме", - сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на Министерство экономики Эстонии. При этом на российско-латвийском направлении объемы торговли электричеством уменьшатся, а на российско-литовском – не изменятся, сообщает Sputnik Литва . Литва, Латвия и Эстония договорились о прекращении торговли электроэнергией с Белоруссией после запуска БелАЭС в Островце.Соглашение было достигнуто в понедельник."Для прекращения торговли электроэнергией с Белоруссией будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. В уменьшенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении, для чего будут использоваться остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в нынешнем объеме", - сообщает эстонский портал ERR со ссылкой на Министерство экономики Эстонии. Также стороны договорились о едином тарифе за использование инфраструктуры. Ожидается, что он будет внедрен в конце первого квартала 2021 года после принятия необходимых для этого законов в Литве и Латвии. В Эстонии действующее законодательство уже позволяет применять такой тариф.



Предполагается, что торговля электроэнергией между балтийскими республиками и третьими странами сократится наполовину. Соглашение между странами будет действовать до выхода балтийских республик из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Литва, Латвия) и синхронизации их энергосетей с европейскими.



При этом в Минэнерго Литвы о достижении соглашения по БелАЭС с Латвией и Эстонией пока не сообщалось.



Спор Вильнюса и Минска по БелАЭС



Литва с самого начала строительства БелАЭС под Островцом выступает против проекта. По мнению властей, выбранная площадка, всего в 50 километрах от Вильнюса, "небезопасна" и представляет "угрозу национальной безопасности" республики.



При этом ядерный объект прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов. Многие эксперты подтвердили безопасность станции.



Литве довольно долго не удавалось убедить соседние балтийские республики отказаться от электроэнергии с БелАЭС. В конце августа глава латвийского правительства Кришьянис Кариньш заявил, что Рига прекратит торговлю электроэнергией с Минском в случае пуска БелАЭС, однако при этом Латвия может продолжать торговать электричеством с третьими странами, используя соединение между Латвийской Республикой и РФ.



В интервью Sputnik Литва экономист и политический аналитик Александр Носович рассказал, что Латвия могла сменить позицию по торговле электроэнергией с Белоруссией только по приказу американской стороны. Также эксперт отметил, что электросети у России и Белоруссии едины, поэтому у Балтии не получится разделить электроэнергию и придется запретить поставки и из РФ.



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ВИЛЬНЮС, 1 сентября, BNS – В результате стремления Литвы обеспечить поддержку Латвии и Эстонии в солидарном бойкоте электроэнергии Белорусской АЭС (БелАЭС) три балтийских страны приблизились к окончательному согласованию необходимых для этого технических шагов.



Об этом, после прошедшей в понедельник трехсторонней встречи, информировало BNS Министерство энергетики Литвы.



«Позиция стран Балтии по вопросу отказа от закупок электроэнергии БелАЭС едина. Литва, Латвия и Эстония в сущности уже договорились и о необходимых дальнейших шагах, чтобы были осуществлены эффективные технические меры, которые позволят обеспечить непопадание на рынок стран Балтии электроэнергии из Беларуси с момента начала производства электроэнергии на БелАэС, - заявлено в комментарии министерства.



По информации министерства, часть мер может быть осуществлена сразу, а часть – после поправок в законодательства стран Балтии.



Эстонское отделение BNS на основании информации, полученной от министра по экономическим делам и инфраструктуре Таави Асу, сообщило во вторник, что отвечающие за энергетический сектор министерства трех стран договорились в понедельник о правилах торговли электроэнергией с третьими странами.



В соответствии с соглашением после запуска Белорусской АЭС торговля электроэнергией с Беларусью прекратится, для этого будет использоваться система сертификатов происхождения электроэнергии. Торговлю электроэнергией в ограниченном объеме переведут на направление Россия-Латвия, используя мощности, остающиеся после торговли между Балтийскими странами. Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в прежнем объеме. Достигнута договоренность и по тарифам.



Новая трехсторонняя методика расчета пропускной способности для торговли с третьими странами регуляторам этого сектора будет представлена до конца недели, сообщается в пресс-релизе.



В понедельник председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Инга Жилена заявила BNS, что методика на уровне регуляторов может быть утверждена в сравнительно сжатые сроки.



Латвия на прошлой неделе заявила, что остановит торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска БелАЭС. В Литве такое решение Риги оценили как прогресс в переговорах и пример солидарности в сфере энергетики.



После нового заявления Риги на прошлой неделе С. Сквернялис сказал, что страны близки к принятию политической декларации. Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал BNS, что сейчас планируется окончательно согласовать текст политической декларации и одновременно принять трехстороннюю методику.



Литва - самый активный критик БелАЭС, которая расположена всего в 50-ти километрах от Вильнюса. Минск отвергает критику Литвы о несоблюдении требований безопасности. lt.sputniknews.ru bns.lt Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, ЕК, БелАЭС, компромис — статья прочитана 147 раз Комментарии