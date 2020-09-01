«Вышиванка» нараспашку!

29 августа в усадьбе «Жёгялис 2» (ул. Моло 69А, Клайпеда) клайпедский украинский культурно-просветительский центр «Родына» (председатель Лидия Тригуб) и Центр национальных культур (директор Елена Буткявичиене) провели III международный фестиваль «Украина – Вышиванка».
Поздравить членов культурно-просветительского центра приехали председатели и представители общин города-порта.
Гостями фестиваля стали также представители украинских общин из других городов Литвы, а также соседних стран.
Хозяева праздника порадовали собравшихся концертом, угощали их блюдами украинской кухни.
Фото Леонида Соболева, специально для "Обзора"
Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: III международный фестиваль, «Украина – Вышиванка»