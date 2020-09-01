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«Вышиванка» нараспашку!





29 августа в усадьбе «Жёгялис 2» (ул. Моло 69А, Клайпеда) клайпедский украинский культурно-просветительский центр «Родына» (председатель Лидия Тригуб) и Центр национальных культур (директор Елена Буткявичиене) провели III международный фестиваль «Украина – Вышиванка».

Поздравить членов культурно-просветительского центра приехали председатели и представители общин города-порта.

Гостями фестиваля стали также представители украинских общин из других городов Литвы, а также соседних стран.

Хозяева праздника порадовали собравшихся концертом, угощали их блюдами украинской кухни.

Фото Леонида Соболева, специально для "Обзора"





Инф. «Обзора»
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: III международный фестиваль, «Украина – Вышиванка»
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 1 сентября, 15:40

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