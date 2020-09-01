Бывший дипломат США К. Уолкер будет работать в компании литовца Г. Жемялиса в Украине 🔊 Воспроизвести Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер



Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер стал членом совета директоров украинской компании, которая принадлежит контролируемой Гедиминасом Жемялисом крупной авиакомпании Avia Solutions Group.



С 1 сентября К. Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, предлагающем решения по перевозке грузов по железной дороге.



Согласно пресс-релизу компании, К. Волкер также будет выполнять обязанности советника председателя совета директоров компании Avia Solutions Group по вопросам новых инвестиций, слияний и закупок.



К. Волкер – бывший специальный представитель США в Украине, бывший посол США в НАТО и создатель и исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона. Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер стал членом совета директоров украинской компании, которая принадлежит контролируемой Гедиминасом Жемялисом крупной авиакомпании Avia Solutions Group.С 1 сентября К. Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, предлагающем решения по перевозке грузов по железной дороге.Согласно пресс-релизу компании, К. Волкер также будет выполнять обязанности советника председателя совета директоров компании Avia Solutions Group по вопросам новых инвестиций, слияний и закупок.К. Волкер – бывший специальный представитель США в Украине, бывший посол США в НАТО и создатель и исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона. "Посол К. Волкер поможет компании BGS Rail успешно развивать планы по расширению и росту, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и помогут созданию рабочих мест в Украине", - указано в присланном BNS пресс-релизе компании.



"Работая с Avia Solutions Group над развитием BGS Rail, я вижу прекрасную возможность укреплять экономику Украины, создавать услуги мирового уровня и предлагать рабочие места жителям Украины. Это часть международной стратегии компании Avia Solutions Group по созданию высококачественных услуг и усилению своих позиций на рынке", - сообщил в пресс-релизе К. Волкер. Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: бизнес, дипломат, Волкер География: Украина — статья прочитана 87 раз Комментарии