Бывший дипломат США К. Уолкер будет работать в компании литовца Г. Жемялиса в Украине

Бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер стал членом совета директоров украинской компании, которая принадлежит контролируемой Гедиминасом Жемялисом крупной авиакомпании Avia Solutions Group.
С 1 сентября К. Волкер стал независимым членом совета директоров компании BGS Rail, предлагающем решения по перевозке грузов по железной дороге.
Согласно пресс-релизу компании, К. Волкер также будет выполнять обязанности советника председателя совета директоров компании Avia Solutions Group по вопросам новых инвестиций, слияний и закупок.
К. Волкер – бывший специальный представитель США в Украине, бывший посол США в НАТО и создатель и исполнительный директор Института международного лидерства Маккейна при Университете штата Аризона.
"Посол К. Волкер поможет компании BGS Rail успешно развивать планы по расширению и росту, которые увеличат прямые иностранные инвестиции и помогут созданию рабочих мест в Украине", - указано в присланном BNS пресс-релизе компании.
"Работая с Avia Solutions Group над развитием BGS Rail, я вижу прекрасную возможность укреплять экономику Украины, создавать услуги мирового уровня и предлагать рабочие места жителям Украины. Это часть международной стратегии компании Avia Solutions Group по созданию высококачественных услуг и усилению своих позиций на рынке", - сообщил в пресс-релизе К. Волкер.
"Работая с Avia Solutions Group над развитием BGS Rail, я вижу прекрасную возможность укреплять экономику Украины, создавать услуги мирового уровня и предлагать рабочие места жителям Украины. Это часть международной стратегии компании Avia Solutions Group по созданию высококачественных услуг и усилению своих позиций на рынке", - сообщил в пресс-релизе К. Волкер.