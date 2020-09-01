Уровень безработицы в Литве в июле – один из самых высоких в ЕС, сообщает Евростат 🔊 Воспроизвести



Уровень безработицы в Литве в июле был одним из самых высоких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.



За год уровень безработицы в Литве повысился на 2,6 пункта, а за месяц - на 0,2 пункта и в июле был 9%. Выше безработица была в Швеции (9,4%), Италии (9,7%) и Испании (15,8%), показывают данные статистической службы ЕС.



Эстония не привела свои новые данные, однако в июне в этой стране уровень безработицы был 8% - на 3,3 пункта выше, чем в июне прошлого года.



Во всем ЕС уровень безработицы за год вырос на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,2%.



Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 11,8 пункта до 23,1%, во всем ЕС этот показатель был 17% или на 2 пункта выше.



В июле работы в Литве не было у 132 тыс. человек, из них 23 тыс. - молодежь в возрасте до 25 лет.



Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 15,2 млн человек. Уровень безработицы в Литве в июле был одним из самых высоких в Евросоюзе (ЕС), сообщает Евростат.За год уровень безработицы в Литве повысился на 2,6 пункта, а за месяц - на 0,2 пункта и в июле был 9%. Выше безработица была в Швеции (9,4%), Италии (9,7%) и Испании (15,8%), показывают данные статистической службы ЕС.Эстония не привела свои новые данные, однако в июне в этой стране уровень безработицы был 8% - на 3,3 пункта выше, чем в июне прошлого года.Во всем ЕС уровень безработицы за год вырос на 0,5 пункта, а за месяц - на 0,1 пункта до 7,2%.Уровень безработицы среди молодежи до 25 лет в Литве за год повысился на 11,8 пункта до 23,1%, во всем ЕС этот показатель был 17% или на 2 пункта выше.В июле работы в Литве не было у 132 тыс. человек, из них 23 тыс. - молодежь в возрасте до 25 лет.Со ссылкой на предварительные данные Евростат сообщает, что во всем ЕС работы не было у 15,2 млн человек. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: безработица, уровень, Евростат География: Литва — статья прочитана 156 раз Комментарии