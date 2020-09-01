Я не один стою на берегу

«Музыка на воде» - это мероприятие, стартовавшее три года назад и с первых аккордов полюбившееся жителям Вильнюса и гостям литовской столицы. Оно сразу же заняло прочное место в программе Летнего фестиваля Христофора.
Ставший традиционным концерт на берегу Нерис в этом году состоялся в минувшую пятницу, 28 августа, неподалёку от моста Миндаугаса.
На борту корабля «Рига» выступил оркестр армии Литвы под управлением Эгидиюса Алишаускаса при участии харизматичного баса Людаса Микалаускаса.
Художественный руководитель Летнего фестиваля Христофора Юргита Мураускене опасалась, что из-за того, что река обмелела, судно не сможет отойти от причала. Была надежда на помощь зачастивших дождей, но их, как выяснилось, оказалось всё же недостаточно, чтобы музыка звучала не только у причала.
Впервые в мероприятии принимали участие специалисты Службы призыва и комплектации Вооруженных сил Литвы, представители которой знакомили не только детишек с используемым в литовской армии оружием, а солдаты отвечали на все интересующие вопросы.
К слову, палатка, открытая для всех желающих узнать больше о литовской армии, ждала на набережной возле скульптурной композиции «Арка набережной», более известной в народе как «Канализационная труба».
На сайте www.obzor.lt можно посмотреть фото- и видеорепортаж автора.
К слову, палатка, открытая для всех желающих узнать больше о литовской армии, ждала на набережной возле скульптурной композиции «Арка набережной», более известной в народе как «Канализационная труба».
На сайте www.obzor.lt можно посмотреть фото- и видеорепортаж автора.
Владимир КЛОПОВСКИЙ, "Обзор"
Категории: в странах Балтии, Шоу-парк
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