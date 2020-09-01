Я не один стою на берегу

Ставший традиционным концерт на берегу Нерис в этом году состоялся в минувшую пятницу, 28 августа, неподалёку от моста Миндаугаса.На борту корабля «Рига» выступил оркестр армии Литвы под управлением Эгидиюса Алишаускаса при участии харизматичного баса Людаса Микалаускаса.Художественный руководитель Летнего фестиваля Христофора Юргита Мураускене опасалась, что из-за того, что река обмелела, судно не сможет отойти от причала. Была надежда на помощь зачастивших дождей, но их, как выяснилось, оказалось всё же недостаточно, чтобы музыка звучала не только у причала.