Дельфийский Оракул андеграунда АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ 11 СЕНТЯБРЯ выступит в Вильнюсе! 🔊 Воспроизвести







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Дамы и господа, к Вашему удовольствию и на Наше счастье - Один из лучших в мире журналистов, политолог, актер, музыкальный критик, дельфийский Оракул андеграунда АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ 11 СЕНТЯБРЯ в 18:00 в Вильнюсе с Единственным выступлением (и ответами на ВСЕ, даже самые дерзкие вопросы!), а также презентацией интригующего фильма о нем, под названием «Критик» в уникальном арт-пространстве-театре «Квартирник» (Вильнюс, ул. Антакальнё, 39)! Дамы и господа, к Вашему удовольствию и на Наше счастье - Один из лучших в мире журналистов, политолог, актер, музыкальный критик, дельфийский Оракул андеграунда АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ 11 СЕНТЯБРЯ в 18:00 в Вильнюсе с Единственным выступлением (и ответами на ВСЕ, даже самые дерзкие вопросы!), а также презентацией интригующего фильма о нем, под названием «Критик» в уникальном арт-пространстве-театре «Квартирник» (Вильнюс, ул. Антакальнё, 39)! Любые темы и вопросы: Навальный, Путин, Лукашенко, Алла Пугачева, Виктор Цой, Жанна Агузарова, Михаил Горбачев, David Bowie, Paul McCartney, секс и страстность, самое яркое, интересное, интригующее и доселе для Вас неизвестное, с предельной смелостью и откровенностью - только для 40 счастливцев (больше никак, в связи с требованиями ВОЗ)!



Артемий, помимо информированности и таланта, человек редкой смелости! Неоднократно ему приходилось испытывать на себе козни завистников и злопыхателей, покушения киллеров и сексуальный шантаж..., однако Ангелы-хранители, слава Богу, оберегают Артемия Кивовича Троицкого, и каждая встреча с ним - это незабываемый Праздник!



Билеты на Единственный Творческий вечер с Артемием Троицким 11 сентября в 18:00 в Арт-пространстве «Квартирник» (ул. Антакальнё, 39) продаются во всех кассах Bilietai.lt! Поторопитесь, разрешенное количество мест в зале только 40!



Информация по билетам +370 671 76502, +370 645 36403;



предложения по приватному сотрудничеству: +370 618 01331 Марк ШЛЯМОВИЧ , специально для «Обзора» Категории: Шоу-парк Ключевые слова: АРТЕМИЙ ТРОИЦКИЙ, «Квартирник» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 86 раз Комментарии