Экономика Литвы: цифры и факты

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Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga (с НДС) за восемь месяцев этого года составил 128,5 млн евро - на 15,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.



Только в августе по сравнению с таким же перидом прошлого года оборот упал на 1,1% до 22,3 млн евро, сообщила Apranga через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Оборот сети в январе-августе в Литве сократился на 15,8%, в Латвии - на 9,6%, а в Эстонии - на 21%. Только в августе оборот в Литве уменьшился на 1,7%, в Латвии он увеличился на 7,7%, а в Эстонии уменьшился на 11,3%.



Сейчас группе Apranga принадлежит в странах Балтии сеть из 183 магазинов (106 - в Литве, 50 - в Латвии и 27 в Эстонии), общая площадь которых составляет 93,4 тыс. кв. метров. Розничный оборот контролируемой концерном MG Baltic крупнейшей в странах Балтии группы торговли одеждой Apranga (с НДС) за восемь месяцев этого года составил 128,5 млн евро - на 15,2% меньше, чем за такой же период прошлого года.Только в августе по сравнению с таким же перидом прошлого года оборот упал на 1,1% до 22,3 млн евро, сообщила Apranga через Вильнюсскую биржу Nasdaq.Оборот сети в январе-августе в Литве сократился на 15,8%, в Латвии - на 9,6%, а в Эстонии - на 21%. Только в августе оборот в Литве уменьшился на 1,7%, в Латвии он увеличился на 7,7%, а в Эстонии уменьшился на 11,3%.Сейчас группе Apranga принадлежит в странах Балтии сеть из 183 магазинов (106 - в Литве, 50 - в Латвии и 27 в Эстонии), общая площадь которых составляет 93,4 тыс. кв. метров. Акции Apranga котируются в Официальном списке биржи.



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Зарегистрированный в Нидерландах производитель PET-продукции Indorama Netherlands просит у литовского Совета по конкуренции (СК, антимонопольная служба) разрешения на покупку 100% акций польской компании по переработке PET-продукции Industrie Maurizio Peruzzo Polowat.



СК указывает, что получил просьбу на прошлой неделе.



Как сообщает СК, Indorama Netherlands осуществляет холдинговую деятельность. Связанные с компанией предприятия в Литве производят и поставляют непереработанные PET-гранулы, изделия из полиэстера и переработанные PET-гранулы.



IMP Polowat поставляет покупателям в Литве переработанные PET-хлопья (PET-флекс) и PET-гранулы. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 152 раза Комментарии