Урожай зерновых фермеров Литвы устраивает, однако могут быть проблемы с реализацией продукции 🔊 Воспроизвести



В этом году урожай зерновых после перерыва в несколько лет оправдал ожидания литовских земледельцев, однако пандемия коронавируса расстроила планы скупщиков и закупки продукции замедлились.



По данным Литовской ассоциации зерноводов, урожай зерновых в этом году, по предварительным данным, на 18% больше, чем в 2019 году, и должен составить примерно 6,5 млн тонн.



Как сказал BNS директор ассоциации Игнас Янкаускас, урожай не соответствовал ожиданиям три последних года - в 2019 и 2018 годах это было связано с засухой, в 2017 году - с дождями. По его словам, теперь урожай вернулся на нормальный уровень.



Между тем у фермеров вызывают опасения проблемы с ликвидностью и опасения скупщиков зерна, связанные с ухудшением ситуации из-за пандемии коронавируса. В этом году урожай зерновых после перерыва в несколько лет оправдал ожидания литовских земледельцев, однако пандемия коронавируса расстроила планы скупщиков и закупки продукции замедлились.По данным Литовской ассоциации зерноводов, урожай зерновых в этом году, по предварительным данным, на 18% больше, чем в 2019 году, и должен составить примерно 6,5 млн тонн.Как сказал BNS директор ассоциации Игнас Янкаускас, урожай не соответствовал ожиданиям три последних года - в 2019 и 2018 годах это было связано с засухой, в 2017 году - с дождями. По его словам, теперь урожай вернулся на нормальный уровень.Между тем у фермеров вызывают опасения проблемы с ликвидностью и опасения скупщиков зерна, связанные с ухудшением ситуации из-за пандемии коронавируса. "Уже истекают сроки платить за зерно, расчеты идут, но мы видим, что закупки зерна замедлились. Предприятие, которые торгуют зерном, стараются выполнять контракты, но стараются максимально отложить заключение новых договоров, распределить расчеты в течение более длительного периода времени", - рассказал И. Янкаускас.



По его словам, медленные закупки зерна вызывают цепную реакцию - если не будет поступлений за произведенную продукцию, то начнут опаздывать расчеты и самих фермеров, например, за использованное сырье.



И. Янкаускас подчеркнул, что правительство наметило вливание в сельхозсектор в размере 40 млн евро - посредством льготных кредитов для пострадавших от COVID-19 хозяйств, но этих денег недостаточно. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, в странах Балтии Ключевые слова: урожай, зерновые, фермеры География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии