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По гуманитарным причинам в Литву разрешен въезд 64 белорусам – МВД
Воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву разрешено 64 гражданам Беларуси, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане Беларуси ими воспользовались", - сказала министр радио LRT во вторник.
Как позже уточнила BNS советник министра Божена Заборовска-Зданович, пока из всех получивших разрешение приехать лиц им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.
Кроме того, она подчеркнула, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.
Кабмин Литвы в середине августа утвердил исключение, разрешающее въезд в Литву с особыми гуманитарными целями. Это было связано с жестоким подавление мирных протестов белорусским режимом после президентских выборов.
Сразу после выборов в Литву приехала и бывший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В Литве она получила охрану.
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
География: Литва
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Всего 64?
И не все воспользовались?
Не дискредитирует ли Литву разглашение такой информации?
Крутой максимум. Это скорей всего опозиция :))))))) Дебилы. Что меня поражает на западе, это
если у соседа плохо, то у меня хорошо. Какое единство? ЕС теперь закрывает кормушку для всех,
теперь они решили заработать на Беларусии.