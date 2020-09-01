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По гуманитарным причинам в Литву разрешен въезд 64 белорусам – МВД



Воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву разрешено 64 гражданам Беларуси, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.

"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане Беларуси ими воспользовались", - сказала министр радио LRT во вторник.

Как позже уточнила BNS советник министра Божена Заборовска-Зданович, пока из всех получивших разрешение приехать лиц им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.

Кроме того, она подчеркнула, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.

Кабмин Литвы в середине августа утвердил исключение, разрешающее въезд в Литву с особыми гуманитарными целями. Это было связано с жестоким подавление мирных протестов белорусским режимом после президентских выборов.

Сразу после выборов в Литву приехала и бывший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В Литве она получила охрану.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты
География: Литва
статья прочитана 342 раза
добавлена сегодня, 1 сентября, 09:38

Комментарии

читатель
1 сентября, 13:26
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"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане Беларуси ими воспользовались", - сказала министр радио LRT во вторник.

Всего 64?
И не все воспользовались?
Не дискредитирует ли Литву разглашение такой информации?
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Гость
1 сентября, 13:43
#
"Воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву разрешено 64 гражданам Беларуси"
Крутой максимум. Это скорей всего опозиция :))))))) Дебилы. Что меня поражает на западе, это
если у соседа плохо, то у меня хорошо. Какое единство? ЕС теперь закрывает кормушку для всех,
теперь они решили заработать на Беларусии.
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