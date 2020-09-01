По гуманитарным причинам в Литву разрешен въезд 64 белорусам – МВД 🔊 Воспроизвести



Воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву разрешено 64 гражданам Беларуси, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.



"На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане Беларуси ими воспользовались", - сказала министр радио LRT во вторник.



Как позже уточнила BNS советник министра Божена Заборовска-Зданович, пока из всех получивших разрешение приехать лиц им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.



Кроме того, она подчеркнула, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.



Кабмин Литвы в середине августа утвердил исключение, разрешающее въезд в Литву с особыми гуманитарными целями. Это было связано с жестоким подавление мирных протестов белорусским режимом после президентских выборов.



Сразу после выборов в Литву приехала и бывший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В Литве она получила охрану. Воспользоваться гуманитарным исключением и приехать в Литву разрешено 64 гражданам Беларуси, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене."На сегодняшний день выдано 64 таких разрешения, но не все граждане Беларуси ими воспользовались", - сказала министр радио LRT во вторник.Как позже уточнила BNS советник министра Божена Заборовска-Зданович, пока из всех получивших разрешение приехать лиц им воспользовался 21 белорус, остальные еще только собираются приехать в Литву.Кроме того, она подчеркнула, что после президентских выборов в Беларуси еще 11 человек попросили политического убежища.Кабмин Литвы в середине августа утвердил исключение, разрешающее въезд в Литву с особыми гуманитарными целями. Это было связано с жестоким подавление мирных протестов белорусским режимом после президентских выборов.Сразу после выборов в Литву приехала и бывший кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. В Литве она получила охрану. BNS Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, евросоюз, Лукашенко, убежище, протесты, активисты География: Литва — статья прочитана 342 раза Комментарии