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МИД Беларуси: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше

Здание МИД РБ


После введения Литвой, Латвией и Эстонией санкций для представителей белорусского режима представитель МИД Беларуси говорит, что заявления Балтийских стран значат для страны все меньше.

По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, попытки воздействовать на Беларусь санкциями приводят лишь к обратному эффекту.

"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать", - приведены слова А. Глаза в пресс-релизе МИД Беларуси.

Он подчеркнул, что, вводя санкции, страны Балтии "наступают наступают на одни и те же грабли".
"Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", - сказал А. Глаз.

"История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением", - добавил он.

А. Глаз также повторил, что Беларусь будет вынуждена принять ответные меры.

В понедельник Литва ввела национальные санкции в отношении 30-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. В их числе и авторитарный президент страны Александр Лукашенко, и близкие к нему лица. Национальные санкции в понедельник ввели также Латвия с Эстонией.

Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.
BNS
Категории: политика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Белоруссия
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добавлена сегодня, 1 сентября, 14:30

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