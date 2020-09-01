МИД Беларуси: поспешные заявления стран Балтии значат для нас все меньше 🔊 Воспроизвести Здание МИД РБ



После введения Литвой, Латвией и Эстонией санкций для представителей белорусского режима представитель МИД Беларуси говорит, что заявления Балтийских стран значат для страны все меньше.



По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, попытки воздействовать на Беларусь санкциями приводят лишь к обратному эффекту.



"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать", - приведены слова А. Глаза в пресс-релизе МИД Беларуси.



Он подчеркнул, что, вводя санкции, страны Балтии "наступают наступают на одни и те же грабли". После введения Литвой, Латвией и Эстонией санкций для представителей белорусского режима представитель МИД Беларуси говорит, что заявления Балтийских стран значат для страны все меньше.По словам пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза, попытки воздействовать на Беларусь санкциями приводят лишь к обратному эффекту."Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать", - приведены слова А. Глаза в пресс-релизе МИД Беларуси.Он подчеркнул, что, вводя санкции, страны Балтии "наступают наступают на одни и те же грабли". "Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование", - сказал А. Глаз.



"История нашего независимого государства красноречиво подтверждает, что какие-либо попытки санкционного воздействия на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту. Абсолютно убеждены, что сегодняшнее решение Литвы, Латвии и Эстонии также не станет исключением", - добавил он.



А. Глаз также повторил, что Беларусь будет вынуждена принять ответные меры.



В понедельник Литва ввела национальные санкции в отношении 30-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси. В их числе и авторитарный президент страны Александр Лукашенко, и близкие к нему лица. Национальные санкции в понедельник ввели также Латвия с Эстонией.



Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 88 раз Комментарии