Вмешался Covid-19: за все почтовые посылки из третьих стран в Латвию придется платить НДС 🔊 Воспроизвести



В настоящее время за посылки, полученные из третьих стран, налог на добавленную стоимость (НДС) взимается, если цена товара превышает 22 евро. Но с июля будущего года НДС придется платить за всё начиная с одного цента. Новый порядок призван защитить рынок э-коммерции во всем Евросоюзе, сообщает



Вначале вообще предполагалось, что новый порядок вступит в силу уже 1 января, но влияние спровоцированного Covid-19 кризиса внесло свои коррекции. Во избежание хаоса было решено эту систему задействовать в странах альянса позднее. К тому же 1 января было бы слишком напряженным периодом для стран-участниц из-за Brexit. В настоящее время за посылки, полученные из третьих стран, налог на добавленную стоимость (НДС) взимается, если цена товара превышает 22 евро. Но с июля будущего года НДС придется платить за всё начиная с одного цента. Новый порядок призван защитить рынок э-коммерции во всем Евросоюзе, сообщает НАШ ГОРОД со ссылкой на Latvijas radio.Вначале вообще предполагалось, что новый порядок вступит в силу уже 1 января, но влияние спровоцированного Covid-19 кризиса внесло свои коррекции. Во избежание хаоса было решено эту систему задействовать в странах альянса позднее. К тому же 1 января было бы слишком напряженным периодом для стран-участниц из-за Brexit. Новый порядок применения НДС потребовался потому, что огромный объем продаж дешевых товаров из стран вне ЕС, за которые налог не взимается, ставит в неравные условия европейских торговцев. Государства Евросоюза из-за этого терпят убытки, заявила Latvijas radio Ирена Кнока, завотделом методики растаможивания Таможенного управления СГД. Разумеется, новый порядок усложнит работу таможни, но в правилах предусмотрено два упрощения, чтобы облегчить ситуацию.



Одно из них — это схема import one stop shop, когда НДС платится уже в момент покупки. Второе относится к курьерской почте,доставляющей посылки. Вносить НДС они смогут на следующий месяц после импорта товара, а взимать его с клиентов — в момент доставки.



У Латвийской почты и курьерских служб впереди трудное время: растаможиванием в большинстве стран занимаются именно почта и курьерские компании, причем за отдельную плату. Хотя у физического лица есть возможность самому задекларировать посылку на таможне, процесс это сложный. Ирена Кнока выразила надежду, что Latvijas pasts и курьерские фирмы последуют примеру других стран ЕС и сделают услугу растаможивания доступной по цене для населения.



Прогнозируется, что поначалу поток посылок из третьих стран сократится. Представитель Latvijas pasts Гундега Варпа сказала, что предприятие надеется на успешную работу новой системы и на то, что она не отобьет потребителям желание делать покупки в электронной среде.



Варпа подтвердила, что сейчас основной поток посылок из третьих стран — это бандероли и небольшие посылки, дешевые товары в основном с крупнейших азиатских торговых онлайн-площадок. В прошлом году в Латвии их было получено 8 млн единиц. gorod.lv Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: ндс, граница, контроль, посылки, карантин, распространение, коронавирус География: Латвия — статья прочитана 179 раз Комментарии