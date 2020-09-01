Более быстрый и заразный. Учёные в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса 🔊 Воспроизвести



В Индонезии учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Как сообщает



По словам главы Института молекулярной биологии имени Эйкмана Амина Соебандрио, этим штаммом заражено 40% жителей Индонезии. Он отметил, что при данной мутации вирус передаётся быстрее, однако сведений о том, что болезнь протекает тяжелее, нет. Учёный добавил, что необходимы дополнительные исследования.



Тем временем генеральный директор здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что новый штамм заразнее ранее выявленных в десять раз, но менее смертелен, сообщает Daily Mail.



В Индонезии выявлено 172 053 случая CoViD-19. Умерло 7343 пациента, вылечилось 124 185. За последние сутки подтверждено 2858 случаев, что выше среднего значения. По мнению специалистов, это связано как раз с мутацией.



Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщали, что данная мутация коронавируса была ещё в феврале обнаружена в образцах в Европе, Мексике, Бразилии, Филиппинах и китайском городе Ухань, где зародилась пандемия.



Тем временем китайские учёные предложили лечить коронавирус клеточными ингаляциями. В Индонезии учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на газету The Star, в научных кругах его окрестили мутацией D614G.По словам главы Института молекулярной биологии имени Эйкмана Амина Соебандрио, этим штаммом заражено 40% жителей Индонезии. Он отметил, что при данной мутации вирус передаётся быстрее, однако сведений о том, что болезнь протекает тяжелее, нет. Учёный добавил, что необходимы дополнительные исследования.Тем временем генеральный директор здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что новый штамм заразнее ранее выявленных в десять раз, но менее смертелен, сообщает Daily Mail.В Индонезии выявлено 172 053 случая CoViD-19. Умерло 7343 пациента, вылечилось 124 185. За последние сутки подтверждено 2858 случаев, что выше среднего значения. По мнению специалистов, это связано как раз с мутацией.Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщали, что данная мутация коронавируса была ещё в феврале обнаружена в образцах в Европе, Мексике, Бразилии, Филиппинах и китайском городе Ухань, где зародилась пандемия.Тем временем китайские учёные предложили лечить коронавирус клеточными ингаляциями. life.ru Категории: образование, здоровье, чп и криминал, в мире Ключевые слова: Китай, вирус, Индонезия, пандемия — статья прочитана 154 раза Комментарии