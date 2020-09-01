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Более быстрый и заразный. Учёные в Индонезии обнаружили мутировавший штамм коронавируса
В Индонезии учёные обнаружили изменённый штамм нового коронавируса. Как сообщает ЛАЙФ со ссылкой на газету The Star, в научных кругах его окрестили мутацией D614G.
По словам главы Института молекулярной биологии имени Эйкмана Амина Соебандрио, этим штаммом заражено 40% жителей Индонезии. Он отметил, что при данной мутации вирус передаётся быстрее, однако сведений о том, что болезнь протекает тяжелее, нет. Учёный добавил, что необходимы дополнительные исследования.
Тем временем генеральный директор здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла заявил, что новый штамм заразнее ранее выявленных в десять раз, но менее смертелен, сообщает Daily Mail.
В Индонезии выявлено 172 053 случая CoViD-19. Умерло 7343 пациента, вылечилось 124 185. За последние сутки подтверждено 2858 случаев, что выше среднего значения. По мнению специалистов, это связано как раз с мутацией.
Ранее представители Всемирной организации здравоохранения сообщали, что данная мутация коронавируса была ещё в феврале обнаружена в образцах в Европе, Мексике, Бразилии, Филиппинах и китайском городе Ухань, где зародилась пандемия.
Тем временем китайские учёные предложили лечить коронавирус клеточными ингаляциями.
life.ru
Категории: образование, здоровье, чп и криминал, в мире
Комментарии
Вася
1 сентября, 12:29
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Сейчас в вирусы коррупционеры будут играть десятки лет как они делали раньше с животными ,птичий грипп,свинной грипп,атипичная пневмония и прочая лабуда.
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