Первый раз в ковидный класс. Как в Европе будут учить детей в условиях коронавируса 🔊 Воспроизвести REUTERS Image caption В Германии школьники уже сели за парты - в масках и с санитайзером под рукой



Несмотря на новые вспышки коронавируса, школьники многих европейских стран 1 сентября возвращаются в классы, сообщает Несмотря на новые вспышки коронавируса, школьники многих европейских стран 1 сентября возвращаются в классы, сообщает ВВС . За время весеннего карантина взрослые поняли, что домашнее обучение по интернету - это всё-таки совсем не то, и надо попытаться не загубить учебный год.



По рекомендации международных экспертов, многие школы постараются держать учеников в "пузырях общения" в их классах или группах по году обучения, что подразумевает учебу в одном помещении и минимум контактов с другими классами.



Кроме того, в школах появились обычные атрибуты эпохи ковида: маски, санитайзеры и градусники на входе.



Вот как начало учебного года в коронавирусные времена выглядит в разных странах Европы - судя по материалам местной прессы и документам министерств и департаментов образования.



REUTERS Image caption Самым маленьким можно без масок. Борис Джонсон в одной из начальных школ Англии в июле, когда возобновились занятия в предыдущем учебном году



Британия - маски с 11 лет



Начиная с 1 сентября, в школу пойдут дети в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии учеба уже началась в августе.



"Шансы, что ребенок заболеет ковидом и получит долгосрочные серьезные проблемы именно из-за того, что пошел в школу, крайне малы, - сказал журналистам советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти. - А вот свидетельств, что непосещение школы вредит ребенку и может повлиять на его шансы в жизни, масса".



Департамент образования рекомендует, чтобы в средней школе, то есть начиная с тех, кому 11 лет (это в Британии седьмой класс), все носили маски в коридорах и прочих общих помещениях, где трудно соблюдать дистанцию, но вообще право решать, нужны ли маски, отдано самим школам.



Исключение составят только школы в тех регионах, где введен локальный локдаун - там маски на переменах будут обязательны - и для учеников, и для учителей.



На уроках же маски нужны не будут.



Премьер-министр Борис Джонсон, выступая в конце августа в одной из школ, сказал, что требовать надевать маски на уроках было бы глупо: "Нельзя учить с закрытым лицом, и невозможно ждать от школьников, что они будут учиться в масках".



Меры безопасности, конечно, не ограничиваются одними масками: департамент образования рекомендует школам, если есть такая возможность, держать школьников в "пузырях" их класса или годовой группы (то есть, например, проводить уроки по всем предметам для одного класса в одном помещении), расставить побольше флаконов с санитайзером, постоянно дезинфицировать ручки дверей и прочие поверхности, к которым прикасается много людей, а также просит учителей по возможности держать дистанцию друг с другом и с учениками.



Шотландские школьники вернулись в классы уже в августе.



Классы в Шотландии разделены, где возможно, на более мелкие группы. Школы постарались сделать так, чтобы потоки на переменах не пересекались, а в ближайшее время правительство Шотландии собирается, как в Англии, рекомендовать учителям и всем школьникам, кроме самых маленьких, носить маски в коридорах и общих помещениях.



В Северной Ирландии учеба в школах началась на последней неделе августа. Там тоже маски рекомендованы, но не обязательны, а учеников рекомендовано держать в "классных пузырях", то есть чтобы они весь день проводили в одном помещении со своими одноклассниками и не общались с другими классами.



Россия - удаленка по желанию



Большинство российских школьников 1 сентября пойдет в школу почти как обычно, только в этом году из-за вируса не будет торжественных линеек и "первых звонков".



TASS Image caption Дезинфекция перед 1 сентября в московской школе



При этом во многих регионах, включая Москву, часть детей сможет остаться дома: если родители боятся отпускать ребенка в школу, то ему разрешат остаться на "удаленке" и получать задания и отправлять сделанные уроки через интернет.



Российские школьники теперь, в эпоху коронавируса, тоже будут по возможности сидеть в одном классе, а переходить из помещения в помещение будут учителя. Правда, на физкультуру, физику или химию школьникам все-таки придется идти самим: спортзал или лабораторию учитель принести с собой не может.



Кроме того, российским школам велено ввести разное время начала занятий для разных классов, чтобы дети не толпились все разом у входа и в раздевалках.



Родителей же в здание школы в этом году пускать не будут: как сообщает Роспотребнадзор, все родительские собрания планируется проводить в интернете.



Во всех российских школах обязательно будет врач, по крайней мере первое время; всем предписано постоянно дезинфицировать классы, по возможности проводить раздельные перемены; на входе у всех будут измерять температуру.



"Сотрудники школы в обязательном порядке носят маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Учителям разрешено снимать маски при соблюдении социальной дистанции, когда они объясняют новый материал у доски", - цитирует "Российская газета" пресс-службу московского департамента образования.



Если же кто-то из школьников заболеет ковидом, то на карантин отправится весь его класс. Так собираются поступать не только в России, но и во всей Европе.



Украина - без первого звонка в красных зонах



Регионам Украины в зависимости от числа заражений присваивается категория: зеленая, желтая, оранжевая или красная, и в "красных зонах" школы 1 сентября не откроются.



EPA Image caption Старшеклассникам и старшеклассницам во многих странах Европы теперь придется прятать красоту и молодость под масками



Если же регион попадет в "красную" категорию уже во время учебного года, то там в школах будет введен двухнедельный карантин, и детей отправят учиться дома.



Если у кого-то из учеников или учителей обнаружат вирус, то на карантин отправят весь класс или всю школу, в зависимости от ситуации.



Вне классов всем в украинских школах, кроме детей в начальной школе, предписано носить маски, но на уроках их надевать не обязательно.



Украинское министерство образования тоже рекомендует по возможности все предметы преподавать одному классу в одном помещении, а также проводить занятия на воздухе.



Ну и антисептики, дезинфекция дверных ручек, проветривание - это уж само собой.



Эстония - "решайте сами"



В Эстонии школы и вообще довольно самостоятельны (в выборе программы и приемов обучения, например), и в борьбе с ковидом министерство образования тоже дает им свободу действий: какие принимать меры безопасности, каждая школа может решать сама.



Министерство образования и минздрав только дают рекомендации: например, советуют (как и в других странах), по возможности разводить учеников в пространстве и времени, то есть держать один класс в течение дня в одном помещении, ввести смены и так далее.



Вообще же все учебные заведения в Эстонии 1 сентября открываются как обычно, но власти рекомендуют им быть готовыми в случае новой серьезной вспышки (которой в Эстонии пока нет) снова, как весной, перейти на заочную учебу



Латвия - один день на удаленке



В Латвии, где эпидемиологическая обстановка пока тоже выглядит неплохо, школы открываются 1 сентября как обычно и даже смогут сами решать, проводить ли церемонии "первого звонка".



Но на случай новой вспышки министерство образования составило три плана работы, A, B и C - от почти полностью очного обучения до полного перехода на удаленку.



В остальном министерство дает латвийским школам примерно те же рекомендации, что и в других странах: разделение потоков, дезинфекция, занятия на воздухе. Только маски носить не обязательно, а кроме того, минобр предлагает часть времени - например, один день в неделю - учить школьников удаленно, причем эти дни должны быть у разных классов разными, чтобы в школе одновременно присутствовало поменьше детей.



Германия - открыться и закрыться



В Германии нет единого "праздника знаний" - там учебный год в школах начался не 1 сентября, а в августе, причем в разных землях - в разные дни.



EPA Image caption В немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия школьникам велено ходить в масках



И уже тысячам немецких школьников, как сообщает местная пресса, снова пришлось отправиться на карантин: число заражений в Германии, как и практически во всей Европе, растет, и в школах тоже обнаруживаются новые носители вируса.



Рекомендации школам, как защищаться от коронавируса, в каждой немецкой земле - тоже свои, и каждая школа сама решает, каким из них следовать. Хотя меры, конечно, во многом совпадают: маски, дезинфекция, проветривание, уменьшенные классы-группы и разделение потоков.



Франция - мыть руки по десять раз на дню



Во Франции, где число заражений тоже снова быстро растет, либеральничать не стали и ввели строгие обязательные правила для всех.



REUTERS Image caption Во Франции не стали оставлять вопрос о масках на усмотрение регионов и школ, а предписали носить их всем, от малышей до старшеклассников



Все ученики колледжей и лицеев, то есть средних (с 11 лет) и старших классов, а также учителя, должны носить маски.



Все школьники и учителя обязаны мыть или дезинфицировать руки минимум несколько раз в день: перед входом в школу, перед едой, до и после каждой перемены, после туалета и дома после школы.



Кроме того, школьникам и учителям рекомендовано чихать всегда в одноразовые салфетки (а школам - обеспечить запас салфеток и урны), не обниматься и не здороваться за руку при встрече, и держать дистанцию в один метр там, где это возможно.



Если весной, когда французские школы снова открылись после первой волны коронавируса, родители могли свободно решать, отправлять ли ребенка в школу, то теперь очная учеба сделана по умолчанию обязательной, а если кто-то хочет все-таки оставить ребенка дома, то должен подать прошение местным властям.



Испания - маски на малышах и пятикратное омовение рук



В Испании - самая тяжелая обстановка во всей Европе. Число новых обнаруженных заражений коронавирусом за две недели в августе там составило 145 человек на 100 тысяч населения (во Франции - 51, в Британии - 21, в Германии - 16, в Эстонии - 9, в Латвии - 2,7).



REUTERS Image caption "Учебный год должен начаться как обычно", - сказал испанский премьер Педро Санчес, и его правительство договорилось с регионами об открытии школ в этих очень необычных условиях



Однако число тяжелых больных и смертей в Испании остается сравнительно низким, и школы в стране решено открыть - только не 1-го, а 4-го сентября.



"Учебный год должен начаться как обычно", - сказал премьер-министр Педро Санчес в конце августа, незадолго до совещания его правительства с властями всех регионов Испании, на котором и было решено открыть школы.



При этом всем ученикам, начиная с шестилетнего возраста, предписано носить маски, мыть руки не меньше пяти раз в день и стараться по возможности соблюдать дистанцию в полтора метра.



На входе в школу будут измерять температуру; поверхности предписано регулярно дезинфицировать, а помещения - проветривать.



Если у кого-то в испанской школе обнаружится вирус, то на карантин отправится весь класс вместе с учителями, а если заражений окажется много - по домам отправят всю школу. Во многих странах старшеклассники как будто снова пойдут в первый класс, когда они весь день, на всех предметах, сидели в одном помещении, а на переменах гуляли под строгим присмотром учителя.По рекомендации международных экспертов, многие школы постараются держать учеников в "пузырях общения" в их классах или группах по году обучения, что подразумевает учебу в одном помещении и минимум контактов с другими классами.Кроме того, в школах появились обычные атрибуты эпохи ковида: маски, санитайзеры и градусники на входе.Начиная с 1 сентября, в школу пойдут дети в Англии и Уэльсе. В Шотландии и Северной Ирландии учеба уже началась в августе."Шансы, что ребенок заболеет ковидом и получит долгосрочные серьезные проблемы именно из-за того, что пошел в школу, крайне малы, - сказал журналистам советник правительства по вопросам здравоохранения профессор Крис Уитти. - А вот свидетельств, что непосещение школы вредит ребенку и может повлиять на его шансы в жизни, масса".Департамент образования рекомендует, чтобы в средней школе, то есть начиная с тех, кому 11 лет (это в Британии седьмой класс), все носили маски в коридорах и прочих общих помещениях, где трудно соблюдать дистанцию, но вообще право решать, нужны ли маски, отдано самим школам.Исключение составят только школы в тех регионах, где введен локальный локдаун - там маски на переменах будут обязательны - и для учеников, и для учителей.На уроках же маски нужны не будут.Премьер-министр Борис Джонсон, выступая в конце августа в одной из школ, сказал, что требовать надевать маски на уроках было бы глупо: "Нельзя учить с закрытым лицом, и невозможно ждать от школьников, что они будут учиться в масках".Меры безопасности, конечно, не ограничиваются одними масками: департамент образования рекомендует школам, если есть такая возможность, держать школьников в "пузырях" их класса или годовой группы (то есть, например, проводить уроки по всем предметам для одного класса в одном помещении), расставить побольше флаконов с санитайзером, постоянно дезинфицировать ручки дверей и прочие поверхности, к которым прикасается много людей, а также просит учителей по возможности держать дистанцию друг с другом и с учениками.Шотландские школьники вернулись в классы уже в августе.Классы в Шотландии разделены, где возможно, на более мелкие группы. Школы постарались сделать так, чтобы потоки на переменах не пересекались, а в ближайшее время правительство Шотландии собирается, как в Англии, рекомендовать учителям и всем школьникам, кроме самых маленьких, носить маски в коридорах и общих помещениях.В Северной Ирландии учеба в школах началась на последней неделе августа. Там тоже маски рекомендованы, но не обязательны, а учеников рекомендовано держать в "классных пузырях", то есть чтобы они весь день проводили в одном помещении со своими одноклассниками и не общались с другими классами.Большинство российских школьников 1 сентября пойдет в школу почти как обычно, только в этом году из-за вируса не будет торжественных линеек и "первых звонков".При этом во многих регионах, включая Москву, часть детей сможет остаться дома: если родители боятся отпускать ребенка в школу, то ему разрешат остаться на "удаленке" и получать задания и отправлять сделанные уроки через интернет.Российские школьники теперь, в эпоху коронавируса, тоже будут по возможности сидеть в одном классе, а переходить из помещения в помещение будут учителя. Правда, на физкультуру, физику или химию школьникам все-таки придется идти самим: спортзал или лабораторию учитель принести с собой не может.Кроме того, российским школам велено ввести разное время начала занятий для разных классов, чтобы дети не толпились все разом у входа и в раздевалках.Родителей же в здание школы в этом году пускать не будут: как сообщает Роспотребнадзор, все родительские собрания планируется проводить в интернете.Во всех российских школах обязательно будет врач, по крайней мере первое время; всем предписано постоянно дезинфицировать классы, по возможности проводить раздельные перемены; на входе у всех будут измерять температуру."Сотрудники школы в обязательном порядке носят маски, которые позволяют предотвратить распространение инфекционных заболеваний. Учителям разрешено снимать маски при соблюдении социальной дистанции, когда они объясняют новый материал у доски", - цитирует "Российская газета" пресс-службу московского департамента образования.Если же кто-то из школьников заболеет ковидом, то на карантин отправится весь его класс. Так собираются поступать не только в России, но и во всей Европе.Регионам Украины в зависимости от числа заражений присваивается категория: зеленая, желтая, оранжевая или красная, и в "красных зонах" школы 1 сентября не откроются.Если же регион попадет в "красную" категорию уже во время учебного года, то там в школах будет введен двухнедельный карантин, и детей отправят учиться дома.Если у кого-то из учеников или учителей обнаружат вирус, то на карантин отправят весь класс или всю школу, в зависимости от ситуации.Вне классов всем в украинских школах, кроме детей в начальной школе, предписано носить маски, но на уроках их надевать не обязательно.Украинское министерство образования тоже рекомендует по возможности все предметы преподавать одному классу в одном помещении, а также проводить занятия на воздухе.Ну и антисептики, дезинфекция дверных ручек, проветривание - это уж само собой.В Эстонии школы и вообще довольно самостоятельны (в выборе программы и приемов обучения, например), и в борьбе с ковидом министерство образования тоже дает им свободу действий: какие принимать меры безопасности, каждая школа может решать сама.Министерство образования и минздрав только дают рекомендации: например, советуют (как и в других странах), по возможности разводить учеников в пространстве и времени, то есть держать один класс в течение дня в одном помещении, ввести смены и так далее.Вообще же все учебные заведения в Эстонии 1 сентября открываются как обычно, но власти рекомендуют им быть готовыми в случае новой серьезной вспышки (которой в Эстонии пока нет) снова, как весной, перейти на заочную учебуВ Латвии, где эпидемиологическая обстановка пока тоже выглядит неплохо, школы открываются 1 сентября как обычно и даже смогут сами решать, проводить ли церемонии "первого звонка".Но на случай новой вспышки министерство образования составило три плана работы, A, B и C - от почти полностью очного обучения до полного перехода на удаленку.В остальном министерство дает латвийским школам примерно те же рекомендации, что и в других странах: разделение потоков, дезинфекция, занятия на воздухе. Только маски носить не обязательно, а кроме того, минобр предлагает часть времени - например, один день в неделю - учить школьников удаленно, причем эти дни должны быть у разных классов разными, чтобы в школе одновременно присутствовало поменьше детей.В Германии нет единого "праздника знаний" - там учебный год в школах начался не 1 сентября, а в августе, причем в разных землях - в разные дни.И уже тысячам немецких школьников, как сообщает местная пресса, снова пришлось отправиться на карантин: число заражений в Германии, как и практически во всей Европе, растет, и в школах тоже обнаруживаются новые носители вируса.Рекомендации школам, как защищаться от коронавируса, в каждой немецкой земле - тоже свои, и каждая школа сама решает, каким из них следовать. Хотя меры, конечно, во многом совпадают: маски, дезинфекция, проветривание, уменьшенные классы-группы и разделение потоков.Во Франции, где число заражений тоже снова быстро растет, либеральничать не стали и ввели строгие обязательные правила для всех.Все ученики колледжей и лицеев, то есть средних (с 11 лет) и старших классов, а также учителя, должны носить маски.Все школьники и учителя обязаны мыть или дезинфицировать руки минимум несколько раз в день: перед входом в школу, перед едой, до и после каждой перемены, после туалета и дома после школы.Кроме того, школьникам и учителям рекомендовано чихать всегда в одноразовые салфетки (а школам - обеспечить запас салфеток и урны), не обниматься и не здороваться за руку при встрече, и держать дистанцию в один метр там, где это возможно.Если весной, когда французские школы снова открылись после первой волны коронавируса, родители могли свободно решать, отправлять ли ребенка в школу, то теперь очная учеба сделана по умолчанию обязательной, а если кто-то хочет все-таки оставить ребенка дома, то должен подать прошение местным властям.В Испании - самая тяжелая обстановка во всей Европе. Число новых обнаруженных заражений коронавирусом за две недели в августе там составило 145 человек на 100 тысяч населения (во Франции - 51, в Британии - 21, в Германии - 16, в Эстонии - 9, в Латвии - 2,7).Однако число тяжелых больных и смертей в Испании остается сравнительно низким, и школы в стране решено открыть - только не 1-го, а 4-го сентября."Учебный год должен начаться как обычно", - сказал премьер-министр Педро Санчес в конце августа, незадолго до совещания его правительства с властями всех регионов Испании, на котором и было решено открыть школы.При этом всем ученикам, начиная с шестилетнего возраста, предписано носить маски, мыть руки не меньше пяти раз в день и стараться по возможности соблюдать дистанцию в полтора метра.На входе в школу будут измерять температуру; поверхности предписано регулярно дезинфицировать, а помещения - проветривать.Если у кого-то в испанской школе обнаружится вирус, то на карантин отправится весь класс вместе с учителями, а если заражений окажется много - по домам отправят всю школу. bbc.com Категории: в мире, здоровье, образование Ключевые слова: школы, граница, контроль, маски, карантин, распространение, коронавирус, дистанция — статья прочитана 161 раз Комментарии