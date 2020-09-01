Nyheter Idag Швеция : неприкрытый антисемитизм во время беспорядков в Мальмё 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Michael Probst



Хотя это датчане сожгли один Коран и сыграли в футбол другим, ненависть толпы во время беспорядков в шведском Мальмё вылилась на евреев. Автор подчеркивает, что пугающее развитие событий продолжается в Швеции полным ходом. Комментаторы настроены еще пессимистичнее: «Швеции вообще крышка».



На видео с беспорядков в Мальмё мужчины и женщины, некоторые из них в масках, распевают грубо антисемитскую кричалку «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета еще вернется». В исторической битве под Хайбаром мусульмане устроили евреям резню.



Мальмё по-прежнему страдает от антисемитизма, уходящего корнями в массовую иммиграцию с Ближнего Востока. Хотя это датчане сожгли один Коран и сыграли в футбол другим, ненависть толпы во время беспорядков пятничным вечером вылилась на евреев, отметил член Христианско-демократической партии Эмиль Могаддам (Emil Moghaddam). На видео с беспорядков в Мальмё мужчины и женщины, некоторые из них в масках, распевают грубо антисемитскую кричалку «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета еще вернется». В исторической битве под Хайбаром мусульмане устроили евреям резню.Мальмё по-прежнему страдает от антисемитизма, уходящего корнями в массовую иммиграцию с Ближнего Востока. Хотя это датчане сожгли один Коран и сыграли в футбол другим, ненависть толпы во время беспорядков пятничным вечером вылилась на евреев, отметил член Христианско-демократической партии Эмиль Могаддам (Emil Moghaddam). Islamist-varning på hela klippet, men notera att de skriker ”judar kom ihåg Khaybar, Mohammads armé återvänder” trots att skräpen som brände Koranen var danskar.



Vad var det för museum ni ville ha nu igen @malmostad? pic.twitter.com/ubSi3Az2BW — Emil Moghaddam (@emil_moghaddam) August 29, 2020



«Ролик — сплошное предупреждение насчет исламизма. Но обратите внимание, они скандируют: «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета еще вернется», хотя Коран сожгли датчане. Так что за музей вы там собирались открыть у себя в Мальмё?».



Битва при Хайбаре — историческое событие, где ведомые Магометом мусульмане убивали и евреев и обращали их в рабство.



Еще в том же ролике толпа скандирует: «Меч Мухаммеда возвращается».



Виктор Бурслёв-Райхманн (Victor Borslöv-Reichmann), в прошлом активный член Умеренной партии и Еврейской молодежной лиги, написал у себя в «Фейсбуке»:



«Так, давайте разберемся насчет вчерашнего. Всё началось с того, что датские правоэкстремисты сожгли Коран в центре Мальмё. После этого 300 человек устроили в Русенгорде (этнический анклав, где большинство населения составляют иммигранты, прим. перев.) беспорядки и начали нападать на полицейских. В это время разъяренная толпа скандировала исламистские лозунги и антисемитские кричалки. «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета возвращается». И это в городе, где хотят открыть музей Холокоста.



Политики Мальмё, может, вам, прежде чем пиариться на инвестициях в мертвых евреев, лучше постараться, чтобы живые евреи смогли жить в безопасности, без ненависти и угроз? Пугающее развитие событий продолжается в Швеции полным ходом».



Перевел слоганы и кричалки журналист и публицист Луай Ахмед (Luai Ahmed).



Här skriker Malmös muslimer "Mohammeds svärd återkommer!"



De skriver även "Kom ihåg khaybar, å judar!"



Khaybar var ett slagfält där Allah bad muslimer att halshugga judarna.



Sverige har aldrig varit tryggare. Islam är en fredlig religion. osv. #svpol #islam pic.twitter.com/anE5jtgxDA — Luai Ahmed (@JustLuai) August 29, 2020



«В этом ролике мусульмане Мальмё кричат: «Меч Магомета возвращается!». И еще: «Евреи, не забывайте Хайбар». Хайбар — поле битвы, где Аллах призвал мусульман рубить евреям головы. В Швеции никогда не было безопаснее. Ислам — религия добра. Ну и далее по тексту».



(Еще толпа скандирует «Нет бога кроме Аллаха» и «Коран — книга Бога»).



Мальмё уже давно охвачен антисемитизмом. Ранее сообщалось, что еврейская община обращалась к городским властям за помощью.



За день до беспорядков муниципальный советник от оппозиционной Умеренной партии Турбьёрн Тегнхаммар (Torbjörn Tegnhammar) — вместе с другими политиками как правого, так и левого толка — участвовал в демонстрации протеста у мечети в Русенгорде против планов датского политика Расмуса Палудана (Rasmus Paludan) сжечь Коран.



В своей речи Тегнхаммар заявил, что Мальмё — город, где «процветает» терпимость.



«Мальмё — город разнообразия (Мальмё — один из самых многонациональных городов Швеции: по разным оценкам, около половины населения составляют иммигранты и их потомки, прим. перев.). Ненависти здесь места нет. Площади Мальмё не для этого. Здесь процветают толерантность, открытость и свобода», — сказал Тегнхаммар.



На вопрос «Нюхетер идаг», не изменил ли он своего мнения насчет «процветающей» толерантности в свете вопиющего антисемитизма, Тегнхаммар не ответил.



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Комментарии читателей:



Dan Allerbrant



Когда я в 70-х, еще школьником, наблюдал такие сцены по телевизору, то всякий раз думал: черт возьми, как же здорово жить в Скандинавии без этих больных на голову чертей. Но теперь они здесь и продолжают свои разборки. Интересно, как это так вышло?



Göken Mös



«Здесь процветают толерантность, открытость и свобода». Ха-ха, эти политики живут в каком-то отдельном мире. Швеции вообще крышка — а Мальмё особенно. Спасибо, политиканы, в свое время увидимся у ворот ада.



Inga-Lill H Arvidsson



Здóрово, что они показали свое истинное лицо, и каждый может увидеть, как паршиво они себя ведут. Что меня раздражает больше всего, так это что содержать этих горлопанов и бандитов приходится нам, налогоплательщикам. Если им так не нравится Швеция, выдайте им билеты в один конец — обратно, откуда приехали. Или куда угодно, где такое поведение считается нормальным.



Christian Nissen



Теперь в Мальмё прям соревнование развернулось, кто самый политкорректный, кто больше всех страдает и у кого карт-бланш на унижение других. Леваки писаются от ужаса.



John Hasselström



Не забывайте о прессе, которая десятилетиями игнорировала шведов и всячески превозносила мигрантов, особенно облагораживающее влияние Ближнего Востока на шведское бескультурье. Неужто в Швеции не нашлось ни одного политика, который бы понимал, кого они пускают? И неужели больше не найдется настоящего мужчины или женщины, который осушит болото, в котором мы завязли? Почему наши власти настолько бессильны? Трусливые говнюки и никчемные разгильдяи — вот кто они такие.



Автор: Пелле Сакриссон (Pelle Zackrisson) для Nyheter Idag, Швеция, перевод «Ролик — сплошное предупреждение насчет исламизма. Но обратите внимание, они скандируют: «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета еще вернется», хотя Коран сожгли датчане. Так что за музей вы там собирались открыть у себя в Мальмё?».Битва при Хайбаре — историческое событие, где ведомые Магометом мусульмане убивали и евреев и обращали их в рабство.Еще в том же ролике толпа скандирует: «Меч Мухаммеда возвращается».Виктор Бурслёв-Райхманн (Victor Borslöv-Reichmann), в прошлом активный член Умеренной партии и Еврейской молодежной лиги, написал у себя в «Фейсбуке»:«Так, давайте разберемся насчет вчерашнего. Всё началось с того, что датские правоэкстремисты сожгли Коран в центре Мальмё. После этого 300 человек устроили в Русенгорде (этнический анклав, где большинство населения составляют иммигранты, прим. перев.) беспорядки и начали нападать на полицейских. В это время разъяренная толпа скандировала исламистские лозунги и антисемитские кричалки. «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета возвращается». И это в городе, где хотят открыть музей Холокоста.Политики Мальмё, может, вам, прежде чем пиариться на инвестициях в мертвых евреев, лучше постараться, чтобы живые евреи смогли жить в безопасности, без ненависти и угроз? Пугающее развитие событий продолжается в Швеции полным ходом».Перевел слоганы и кричалки журналист и публицист Луай Ахмед (Luai Ahmed).«В этом ролике мусульмане Мальмё кричат: «Меч Магомета возвращается!». И еще: «Евреи, не забывайте Хайбар». Хайбар — поле битвы, где Аллах призвал мусульман рубить евреям головы. В Швеции никогда не было безопаснее. Ислам — религия добра. Ну и далее по тексту».(Еще толпа скандирует «Нет бога кроме Аллаха» и «Коран — книга Бога»).Мальмё уже давно охвачен антисемитизмом. Ранее сообщалось, что еврейская община обращалась к городским властям за помощью.За день до беспорядков муниципальный советник от оппозиционной Умеренной партии Турбьёрн Тегнхаммар (Torbjörn Tegnhammar) — вместе с другими политиками как правого, так и левого толка — участвовал в демонстрации протеста у мечети в Русенгорде против планов датского политика Расмуса Палудана (Rasmus Paludan) сжечь Коран.В своей речи Тегнхаммар заявил, что Мальмё — город, где «процветает» терпимость.«Мальмё — город разнообразия (Мальмё — один из самых многонациональных городов Швеции: по разным оценкам, около половины населения составляют иммигранты и их потомки, прим. перев.). Ненависти здесь места нет. Площади Мальмё не для этого. Здесь процветают толерантность, открытость и свобода», — сказал Тегнхаммар.На вопрос «Нюхетер идаг», не изменил ли он своего мнения насчет «процветающей» толерантности в свете вопиющего антисемитизма, Тегнхаммар не ответил.***Когда я в 70-х, еще школьником, наблюдал такие сцены по телевизору, то всякий раз думал: черт возьми, как же здорово жить в Скандинавии без этих больных на голову чертей. Но теперь они здесь и продолжают свои разборки. Интересно, как это так вышло?«Здесь процветают толерантность, открытость и свобода». Ха-ха, эти политики живут в каком-то отдельном мире. Швеции вообще крышка — а Мальмё особенно. Спасибо, политиканы, в свое время увидимся у ворот ада.Здóрово, что они показали свое истинное лицо, и каждый может увидеть, как паршиво они себя ведут. Что меня раздражает больше всего, так это что содержать этих горлопанов и бандитов приходится нам, налогоплательщикам. Если им так не нравится Швеция, выдайте им билеты в один конец — обратно, откуда приехали. Или куда угодно, где такое поведение считается нормальным.Теперь в Мальмё прям соревнование развернулось, кто самый политкорректный, кто больше всех страдает и у кого карт-бланш на унижение других. Леваки писаются от ужаса.Не забывайте о прессе, которая десятилетиями игнорировала шведов и всячески превозносила мигрантов, особенно облагораживающее влияние Ближнего Востока на шведское бескультурье. Неужто в Швеции не нашлось ни одного политика, который бы понимал, кого они пускают? И неужели больше не найдется настоящего мужчины или женщины, который осушит болото, в котором мы завязли? Почему наши власти настолько бессильны? Трусливые говнюки и никчемные разгильдяи — вот кто они такие.Автор: Пелле Сакриссон (Pelle Zackrisson) для Nyheter Idag, Швеция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: расизм, Швеция, протесты — статья прочитана 149 раз Комментарии