Nyheter Idag Швеция : неприкрытый антисемитизм во время беспорядков в Мальмё

Хотя это датчане сожгли один Коран и сыграли в футбол другим, ненависть толпы во время беспорядков в шведском Мальмё вылилась на евреев. Автор подчеркивает, что пугающее развитие событий продолжается в Швеции полным ходом. Комментаторы настроены еще пессимистичнее: «Швеции вообще крышка».
На видео с беспорядков в Мальмё мужчины и женщины, некоторые из них в масках, распевают грубо антисемитскую кричалку «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета еще вернется». В исторической битве под Хайбаром мусульмане устроили евреям резню.
Мальмё по-прежнему страдает от антисемитизма, уходящего корнями в массовую иммиграцию с Ближнего Востока. Хотя это датчане сожгли один Коран и сыграли в футбол другим, ненависть толпы во время беспорядков пятничным вечером вылилась на евреев, отметил член Христианско-демократической партии Эмиль Могаддам (Emil Moghaddam).
Islamist-varning på hela klippet, men notera att de skriker ”judar kom ihåg Khaybar, Mohammads armé återvänder” trots att skräpen som brände Koranen var danskar.— Emil Moghaddam (@emil_moghaddam) August 29, 2020
Vad var det för museum ni ville ha nu igen @malmostad? pic.twitter.com/ubSi3Az2BW
«Ролик — сплошное предупреждение насчет исламизма. Но обратите внимание, они скандируют: «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета еще вернется», хотя Коран сожгли датчане. Так что за музей вы там собирались открыть у себя в Мальмё?».
Битва при Хайбаре — историческое событие, где ведомые Магометом мусульмане убивали и евреев и обращали их в рабство.
Еще в том же ролике толпа скандирует: «Меч Мухаммеда возвращается».
Виктор Бурслёв-Райхманн (Victor Borslöv-Reichmann), в прошлом активный член Умеренной партии и Еврейской молодежной лиги, написал у себя в «Фейсбуке»:
«Так, давайте разберемся насчет вчерашнего. Всё началось с того, что датские правоэкстремисты сожгли Коран в центре Мальмё. После этого 300 человек устроили в Русенгорде (этнический анклав, где большинство населения составляют иммигранты, прим. перев.) беспорядки и начали нападать на полицейских. В это время разъяренная толпа скандировала исламистские лозунги и антисемитские кричалки. «Евреи, попомните Хайбар, армия Магомета возвращается». И это в городе, где хотят открыть музей Холокоста.
Политики Мальмё, может, вам, прежде чем пиариться на инвестициях в мертвых евреев, лучше постараться, чтобы живые евреи смогли жить в безопасности, без ненависти и угроз? Пугающее развитие событий продолжается в Швеции полным ходом».
Перевел слоганы и кричалки журналист и публицист Луай Ахмед (Luai Ahmed).
Här skriker Malmös muslimer "Mohammeds svärd återkommer!"— Luai Ahmed (@JustLuai) August 29, 2020
De skriver även "Kom ihåg khaybar, å judar!"
Khaybar var ett slagfält där Allah bad muslimer att halshugga judarna.
Sverige har aldrig varit tryggare. Islam är en fredlig religion. osv. #svpol #islam pic.twitter.com/anE5jtgxDA
«В этом ролике мусульмане Мальмё кричат: «Меч Магомета возвращается!». И еще: «Евреи, не забывайте Хайбар». Хайбар — поле битвы, где Аллах призвал мусульман рубить евреям головы. В Швеции никогда не было безопаснее. Ислам — религия добра. Ну и далее по тексту».
(Еще толпа скандирует «Нет бога кроме Аллаха» и «Коран — книга Бога»).
Мальмё уже давно охвачен антисемитизмом. Ранее сообщалось, что еврейская община обращалась к городским властям за помощью.
За день до беспорядков муниципальный советник от оппозиционной Умеренной партии Турбьёрн Тегнхаммар (Torbjörn Tegnhammar) — вместе с другими политиками как правого, так и левого толка — участвовал в демонстрации протеста у мечети в Русенгорде против планов датского политика Расмуса Палудана (Rasmus Paludan) сжечь Коран.
В своей речи Тегнхаммар заявил, что Мальмё — город, где «процветает» терпимость.
«Мальмё — город разнообразия (Мальмё — один из самых многонациональных городов Швеции: по разным оценкам, около половины населения составляют иммигранты и их потомки, прим. перев.). Ненависти здесь места нет. Площади Мальмё не для этого. Здесь процветают толерантность, открытость и свобода», — сказал Тегнхаммар.
На вопрос «Нюхетер идаг», не изменил ли он своего мнения насчет «процветающей» толерантности в свете вопиющего антисемитизма, Тегнхаммар не ответил.
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Комментарии читателей:
Dan Allerbrant
Когда я в 70-х, еще школьником, наблюдал такие сцены по телевизору, то всякий раз думал: черт возьми, как же здорово жить в Скандинавии без этих больных на голову чертей. Но теперь они здесь и продолжают свои разборки. Интересно, как это так вышло?
Göken Mös
«Здесь процветают толерантность, открытость и свобода». Ха-ха, эти политики живут в каком-то отдельном мире. Швеции вообще крышка — а Мальмё особенно. Спасибо, политиканы, в свое время увидимся у ворот ада.
Inga-Lill H Arvidsson
Здóрово, что они показали свое истинное лицо, и каждый может увидеть, как паршиво они себя ведут. Что меня раздражает больше всего, так это что содержать этих горлопанов и бандитов приходится нам, налогоплательщикам. Если им так не нравится Швеция, выдайте им билеты в один конец — обратно, откуда приехали. Или куда угодно, где такое поведение считается нормальным.
Christian Nissen
Теперь в Мальмё прям соревнование развернулось, кто самый политкорректный, кто больше всех страдает и у кого карт-бланш на унижение других. Леваки писаются от ужаса.
John Hasselström
Не забывайте о прессе, которая десятилетиями игнорировала шведов и всячески превозносила мигрантов, особенно облагораживающее влияние Ближнего Востока на шведское бескультурье. Неужто в Швеции не нашлось ни одного политика, который бы понимал, кого они пускают? И неужели больше не найдется настоящего мужчины или женщины, который осушит болото, в котором мы завязли? Почему наши власти настолько бессильны? Трусливые говнюки и никчемные разгильдяи — вот кто они такие.
Автор: Пелле Сакриссон (Pelle Zackrisson) для Nyheter Idag, Швеция, перевод ИноСМИ