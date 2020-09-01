«Газпром» обжаловал штраф антимонопольного регулятора Польши 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Российская компания «Газпром» обжаловала штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщает



Как отмечает Интерфакс, об этом говорится в отчёте российской компании.



Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».



В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. Российская компания «Газпром» обжаловала штраф польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2», сообщает RT Как отмечает Интерфакс, об этом говорится в отчёте российской компании.Ранее польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал «Газпром» за «нежелание сотрудничать» с ним по расследованию в отношении проекта «Северный поток — 2».В начале июня UOKiK возбудил дело против «Газпрома» за отсутствие сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. Выплата "Газпром экспортом" более ста миллиардов рублей польской PGNiG по решению Стокгольмского арбитража не ухудшает позицию компании при его обжаловании.



Об этом во время телефонной конференции заявил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников.



"С аналитической точки зрения данный платеж не является результатом операционной деятельности компании во втором квартале 2020 года, в связи с чем мы рекомендуем такую корректировку денежного потока", — пояснил он.



Иванников подчеркнул, что компания продолжит обжалование этого решения Стокгольмского арбитража.



В конце марта польская компания объявила, что суд принял ее сторону и изменил формулу цены на газ. Решение распространяется на поставки с 1 января 2014 года. В связи с этим PGNiG объявила, что имеет право на возврат полутора миллиардов долларов.



В апреле польская компания уточнила, что "Газпром" выставил счета на старых условиях, но потом скорректировал их, учтя мнение арбитража.



"Газпром" и "Газпром экспорт" в конце мая обжаловали решение арбитража. При этом "Газпром экспорт" в середине июня подписал с PGNiG дополнительное соглашение к контракту, отражающее вердикт арбитража о пересмотре цен, отметив, что это не нанесет ущерба позиции в суде.



"Ямальский контракт" от 1996 года предусматривает поставки в Польшу до десяти миллиардов кубометров российского газа в год. Договор действует до 2022 года. В 2012-м стоимость газа для Польши по этому контракту снизили на десять процентов. В 2015 году PGNiG подала иск в Стокгольмский арбитраж о новом снижении стоимости, мотивируя это тем, что цена не соответствует состоянию рынка. russian.rt.com Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: польша, ЕС, Газпром, спор География: Россия — статья прочитана 60 раз Комментарии