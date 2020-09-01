Если ситуация с вирусом будет ухудшаться, рекомендации школам могут меняться - Минздрав Литвы 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



Ситуация с коронавирусом в Литве ухудшается, и рекомендации для школ могут меняться, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Если ситуация будет меняться и резко ухудшится, могут появиться какие-то новые решения. (...) Учреждения должны знать, что если выявляется случай, то они должны информировать Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). Он проведет проверку и скажет, что дальше делать", - сказал министр во вторник радио LRT.



По его словам, реагировать теперь должны будут преимущественно города, а если понадобится - то и правительство.



А. Верига отмечает, что выработать заранее какие-то рекомендации для школ было невозможно из-за постоянно меняющейся ситуации с коронавирусом. По словам министра, теперь ситуация становится более прогнозируемой, а рекомендации - более точными. Ситуация с коронавирусом в Литве ухудшается, и рекомендации для школ могут меняться, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига."Если ситуация будет меняться и резко ухудшится, могут появиться какие-то новые решения. (...) Учреждения должны знать, что если выявляется случай, то они должны информировать Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ). Он проведет проверку и скажет, что дальше делать", - сказал министр во вторник радио LRT.По его словам, реагировать теперь должны будут преимущественно города, а если понадобится - то и правительство.А. Верига отмечает, что выработать заранее какие-то рекомендации для школ было невозможно из-за постоянно меняющейся ситуации с коронавирусом. По словам министра, теперь ситуация становится более прогнозируемой, а рекомендации - более точными.



В соответствии с выработанными Министерством образования, науки и спорта рекомендациями, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в школах предписано организовать учебный процесс потоками, обеспечивая, чтобы школьники из разных групп или классов не пересекались, также организовать питание для них отдельно.



Школы Литвы из-за объявленного весной карантина закончили учебный год удаленным способом, однако и с началом нового учебного года не исключается, что учебный процесс частично тоже будет осуществляться удаленно.



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Министр здравоохранения также напомнил о рекомендациях по поводу дистанционной работы для сдерживания коронавируса, сообщает



"Хочу начать с рекомендаций, которые сегодня были подписаны, ими можно руководствоваться. Это рекомендации по изменению условий, необходимых для рабочих мест в государственных и муниципальных учреждениях, в компаниях, которыми они управляют. Сегодня мы уже сами руководствуемся одной из них - общаемся удаленно", - сказал министр.



Рекомендуется применять эту процедуру в частных учреждениях и компаниях. По возможности предлагается организовать работу посменно. Другой вариант - назначить разное время начала, окончания и обеда для разных потоков работников.



"Цель ясна - изолированные группы должны как можно меньше общаться", - сказал Верига.



Встречи, конференции, съезды также рекомендуется проводить удаленно, в противном случае – все обязаны быть в масках.



Министр также намекнул, что планируется изменить и показатели заболеваемости муниципалитетов. Потому что только один или два случая в небольших муниципалитетах помещают его в список крайне высоких рисков.



Верига также дал оценку тому, как в настоящее время распространяется коронавирус в республике.



"Мы где-то посередине того бывшего пика (весной). Вот как это следует оценивать. Но что отличалось от самого пика, тогда рост был очень резким. Сейчас мы наблюдаем, что рост есть, но он не очень быстрый. Это не значит, что мы можем успокоиться, но скорость распространения немного отличается", - рассказал министр.



Он также отметил, что Литва в скором времени может переступить опасный лимит 16 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Поэтому на этой неделе состоится встреча с руководством остальных стран Балтии по дальнейшим действиям в таком случае.



В настоящее время в Литве зафиксировано 2906 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1840 человек, 86 пациентов скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,8 миллиона случаев заражения, почти 838 тысяч человек скончались.



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За нарушения режима самоизоляции с начала августа оштрафовано 268 человек, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.



Как сказала министр во вторник радио LRT, такое число нарушений, скорее всего, связано с ростом в стране заболеваемости COVID-19, так как чем больше случаев заражения, тем большему количеству людей требуется изоляция, в результате пропорционально растет и число нарушений.



По словам Р. Тамашунене, за отсутствие маски оштрафовано около 100 человек.



За нарушения режима самоизоляции или отсутствие маски законы предусматривают штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. евро.



Самоизолироваться должны люди, которые приехали из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом не менее 16 случаев на 100 тыс. жителей. Он признает беспокойство в связи с тем, что учебный год в образовательных учреждениях начинается не так, как всегда, однако подчеркивает, что ситуация сходная во всем мире.В соответствии с выработанными Министерством образования, науки и спорта рекомендациями, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в школах предписано организовать учебный процесс потоками, обеспечивая, чтобы школьники из разных групп или классов не пересекались, также организовать питание для них отдельно.Школы Литвы из-за объявленного весной карантина закончили учебный год удаленным способом, однако и с началом нового учебного года не исключается, что учебный процесс частично тоже будет осуществляться удаленно.* * *Министр здравоохранения также напомнил о рекомендациях по поводу дистанционной работы для сдерживания коронавируса, сообщает Sputnik Литва . Литва находится посередине пика заболеваемости коронавирусом, который был весной, заявил министр здравоохранения Аурелиюс Верига на пресс-конференции."Хочу начать с рекомендаций, которые сегодня были подписаны, ими можно руководствоваться. Это рекомендации по изменению условий, необходимых для рабочих мест в государственных и муниципальных учреждениях, в компаниях, которыми они управляют. Сегодня мы уже сами руководствуемся одной из них - общаемся удаленно", - сказал министр.Рекомендуется применять эту процедуру в частных учреждениях и компаниях. По возможности предлагается организовать работу посменно. Другой вариант - назначить разное время начала, окончания и обеда для разных потоков работников."Цель ясна - изолированные группы должны как можно меньше общаться", - сказал Верига.Встречи, конференции, съезды также рекомендуется проводить удаленно, в противном случае – все обязаны быть в масках.Министр также намекнул, что планируется изменить и показатели заболеваемости муниципалитетов. Потому что только один или два случая в небольших муниципалитетах помещают его в список крайне высоких рисков.Верига также дал оценку тому, как в настоящее время распространяется коронавирус в республике."Мы где-то посередине того бывшего пика (весной). Вот как это следует оценивать. Но что отличалось от самого пика, тогда рост был очень резким. Сейчас мы наблюдаем, что рост есть, но он не очень быстрый. Это не значит, что мы можем успокоиться, но скорость распространения немного отличается", - рассказал министр.Он также отметил, что Литва в скором времени может переступить опасный лимит 16 случаев коронавируса на 100 тысяч населения. Поэтому на этой неделе состоится встреча с руководством остальных стран Балтии по дальнейшим действиям в таком случае.В настоящее время в Литве зафиксировано 2906 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 1840 человек, 86 пациентов скончались.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 24,8 миллиона случаев заражения, почти 838 тысяч человек скончались.* * *За нарушения режима самоизоляции с начала августа оштрафовано 268 человек, говорит министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.Как сказала министр во вторник радио LRT, такое число нарушений, скорее всего, связано с ростом в стране заболеваемости COVID-19, так как чем больше случаев заражения, тем большему количеству людей требуется изоляция, в результате пропорционально растет и число нарушений.По словам Р. Тамашунене, за отсутствие маски оштрафовано около 100 человек.За нарушения режима самоизоляции или отсутствие маски законы предусматривают штрафы в размере от 500 до 1,5 тыс. евро.Самоизолироваться должны люди, которые приехали из стран, где показатель заболеваемости коронавирусом не менее 16 случаев на 100 тыс. жителей. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 568 раз Комментарии