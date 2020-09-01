Ж. Вайчюнас в очередной раз привлёк внимание МАГАТЭ к проблематике БелАЭС 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в понедельник ещё раз привлек внимание главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к проблематике безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается недалеко от Вильнюса, в белорусском Островце, сообщает BNS.



Во время беседы с с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси министр сделал акцент на отчете международной миссии МАГАТЭ, в котором представлены рекомендации и предложения. По словам Ж. Вайчюнаса, результаты миссии должны быть проведены в жизнь до ввода АЭС в эксплуатацию, сообщает Министерство энергетики Литвы.



"В обнародованном недавно отчете МАГАТЭ представлены семь рекомендаций и шесть предложений, непосредственно связанные с ядерной безопасностью, поэтому нам следует иметь четкий и конкретный план действий относительно проведения этих рекомендаций и предложений в жизнь", - сказал для Литовский министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в понедельник ещё раз привлек внимание главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к проблематике безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), строительство которой завершается недалеко от Вильнюса, в белорусском Островце, сообщает BNS.Во время беседы с с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси министр сделал акцент на отчете международной миссии МАГАТЭ, в котором представлены рекомендации и предложения. По словам Ж. Вайчюнаса, результаты миссии должны быть проведены в жизнь до ввода АЭС в эксплуатацию, сообщает Министерство энергетики Литвы."В обнародованном недавно отчете МАГАТЭ представлены семь рекомендаций и шесть предложений, непосредственно связанные с ядерной безопасностью, поэтому нам следует иметь четкий и конкретный план действий относительно проведения этих рекомендаций и предложений в жизнь", - сказал для пресс-релиза Ж. Вайчюнас. Примечательно, что литовские государственные учреждения, то и дело упоминая о конкретных "атомных" претензиях к Минску, почему-то избегают делать гиперссылки на эти "семь рекомендаций и шесть предложений", чтобы каждый желающий мог самостоятельно ознакомиться с упомянутой информацией.



На минувшей неделе Государственная инспекция по атомной энергетике Литвы сообщила, что то, что Беларусь не провела в жизнь рекомендации и предложения миссии МАГАТЭ, может негативно сказаться на безопасности БелАЭС во время ее запуска и дальнейшей эксплуатации.



Миссия агентства, которая проходила 24 февраля - 4 марта, дала оценку общему уровню подготовки в регулировании ядерной энергетики Беларуси, безопасности, утилизации радиоактивных отходов, финансовых и человеческих ресурсов, физической безопасности.



Литва критикует проект БелАЭС и намерена бойкотировать электроэнергию из Беларуси в случае запуска БелАЭС. Минск отклоняет критику относительно безопасности. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: правительство, МАГАТЭ, ЕК, оценка, тесты, БелАЭС География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии