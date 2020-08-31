Белорусские военные обнаружили тайники протестующих с прутами и кольями 🔊 Воспроизвести © Sputnik / Виктор Толочко



Белорусские военные в последние недели находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский, сообщает



"Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций", - заявил Касинский в эфире телеканала ОНТ. Белорусские военные в последние недели находили тайники с прутами и кольями, заранее заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны страны Леонид Касинский, сообщает РИА Новости "Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране, в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заостренными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это все было для мирных протестов, мирных демонстраций", - заявил Касинский в эфире телеканала ОНТ. Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.



По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, в Беларуси Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Белоруссия — статья прочитана 139 раз Комментарии