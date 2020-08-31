Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь

Белорусские пограничники в понедельник не разрешили въехать в Беларусь католическому архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.
"Не впускают, не сказали, почему, сказали: без комментариев", - сказал в понедельник BNS по телефону Т. Кондрусевич, который находится в Польше.
Он рассказал, что в понедельник пересек польский пункт погранконтроля, но на белорусском КПП его не пропустили.
"(...) ходили, ходили, потом вернули документы и сказали, что мне запрещен въезд в Беларусь", - сказал Т. Кондрусевич.
Он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт.
По словам Т. Кондрусевича, пограничники рекомендовали ему обратиться в Государственный пограничный комитет Беларуси. Представители курии сейчас занимаются выяснением ситуации.
"Вот такая беда. (...) Буду епископ в эмиграции", - сказал BNS Т. Кондрусевич.
На минувшей неделе он распространил заявление в связи с действиями белорусского ОМОНа, когда омоновцы заблокировали выходы из Красного костела в Минске. Т. Кондрусевич расценил эти действия как грубое нарушение прав верующих и ущемление свободы совести.
В нем также говорилось, что такие действия силовых структур не способствуют снижению напряженности и скорейшему достижению согласия и восстановлению мира в белорусском обществе.
Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Т. Кондрусевич на прошлой неделе выехал из Беларуси участвовать в молебне в польском Белостоке.
Т. Кондрусевич закончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, в Друскининкай.
На минувшей неделе он распространил заявление в связи с действиями белорусского ОМОНа, когда омоновцы заблокировали выходы из Красного костела в Минске. Т. Кондрусевич расценил эти действия как грубое нарушение прав верующих и ущемление свободы совести.
В нем также говорилось, что такие действия силовых структур не способствуют снижению напряженности и скорейшему достижению согласия и восстановлению мира в белорусском обществе.
Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Т. Кондрусевич на прошлой неделе выехал из Беларуси участвовать в молебне в польском Белостоке.
Т. Кондрусевич закончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, в Друскининкай.