Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь 🔊 Воспроизвести



Белорусские пограничники в понедельник не разрешили въехать в Беларусь католическому архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.



"Не впускают, не сказали, почему, сказали: без комментариев", - сказал в понедельник BNS по телефону Т. Кондрусевич, который находится в Польше.



Он рассказал, что в понедельник пересек польский пункт погранконтроля, но на белорусском КПП его не пропустили.



"(...) ходили, ходили, потом вернули документы и сказали, что мне запрещен въезд в Беларусь", - сказал Т. Кондрусевич.



Он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт.



По словам Т. Кондрусевича, пограничники рекомендовали ему обратиться в Государственный пограничный комитет Беларуси. Представители курии сейчас занимаются выяснением ситуации. Белорусские пограничники в понедельник не разрешили въехать в Беларусь католическому архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу."Не впускают, не сказали, почему, сказали: без комментариев", - сказал в понедельник BNS по телефону Т. Кондрусевич, который находится в Польше.Он рассказал, что в понедельник пересек польский пункт погранконтроля, но на белорусском КПП его не пропустили."(...) ходили, ходили, потом вернули документы и сказали, что мне запрещен въезд в Беларусь", - сказал Т. Кондрусевич.Он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт.По словам Т. Кондрусевича, пограничники рекомендовали ему обратиться в Государственный пограничный комитет Беларуси. Представители курии сейчас занимаются выяснением ситуации. "Вот такая беда. (...) Буду епископ в эмиграции", - сказал BNS Т. Кондрусевич.



На минувшей неделе он распространил заявление в связи с действиями белорусского ОМОНа, когда омоновцы заблокировали выходы из Красного костела в Минске. Т. Кондрусевич расценил эти действия как грубое нарушение прав верующих и ущемление свободы совести.



В нем также говорилось, что такие действия силовых структур не способствуют снижению напряженности и скорейшему достижению согласия и восстановлению мира в белорусском обществе.



Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Т. Кондрусевич на прошлой неделе выехал из Беларуси участвовать в молебне в польском Белостоке.



Т. Кондрусевич закончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, в Друскининкай. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: выборы, Лукашенко, протесты, архиепископ, РКЦ, Кондрусевич География: Белоруссия — статья прочитана 78 раз Комментарии