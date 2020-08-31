Главная >> Новости >> общество, чп и криминал >> Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь

Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь



Белорусские пограничники в понедельник не разрешили въехать в Беларусь католическому архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.

"Не впускают, не сказали, почему, сказали: без комментариев", - сказал в понедельник BNS по телефону Т. Кондрусевич, который находится в Польше.

Он рассказал, что в понедельник пересек польский пункт погранконтроля, но на белорусском КПП его не пропустили.

"(...) ходили, ходили, потом вернули документы и сказали, что мне запрещен въезд в Беларусь", - сказал Т. Кондрусевич.

Он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт.

По словам Т. Кондрусевича, пограничники рекомендовали ему обратиться в Государственный пограничный комитет Беларуси. Представители курии сейчас занимаются выяснением ситуации.
"Вот такая беда. (...) Буду епископ в эмиграции", - сказал BNS Т. Кондрусевич.

На минувшей неделе он распространил заявление в связи с действиями белорусского ОМОНа, когда омоновцы заблокировали выходы из Красного костела в Минске. Т. Кондрусевич расценил эти действия как грубое нарушение прав верующих и ущемление свободы совести.

В нем также говорилось, что такие действия силовых структур не способствуют снижению напряженности и скорейшему достижению согласия и восстановлению мира в белорусском обществе.

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Т. Кондрусевич на прошлой неделе выехал из Беларуси участвовать в молебне в польском Белостоке.

Т. Кондрусевич закончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, в Друскининкай.
BNS
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: выборы, Лукашенко, протесты, архиепископ, РКЦ, Кондрусевич
География: Белоруссия
статья прочитана 78 раз
добавлена сегодня, 31 августа, 17:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка