Истребители НАТО четыре раза сопроводили российские военные самолеты 🔊 Воспроизвести



Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались на перехват летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой российских военных самолетов.



Как сообщает Минобороны, самолеты разведки Ил-20 были сопровождены 24 и 27 августа. Оба раза они летели в Калининградскую область без плана полета и с отключенном транспондером, только первый поддерживал радиосвязь с Региональный центром управления полетами, второй - нет.



Еще два раза натовские истребители поднимались в воздух сопроводить российские самолеты 28 августа. В первый раз были сопровождены два самолета разведки Ту-142 и два истребителя Су-27, последние летели для встречи самолетов разведки.



Во второй раз натовские истребители сопроводили Ил-20.



Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. Истребители, осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии, на прошлой неделе четыре раза поднимались на перехват летевших в международном воздушном пространстве над Балтикой российских военных самолетов.Как сообщает Минобороны, самолеты разведки Ил-20 были сопровождены 24 и 27 августа. Оба раза они летели в Калининградскую область без плана полета и с отключенном транспондером, только первый поддерживал радиосвязь с Региональный центром управления полетами, второй - нет.Еще два раза натовские истребители поднимались в воздух сопроводить российские самолеты 28 августа. В первый раз были сопровождены два самолета разведки Ту-142 и два истребителя Су-27, последние летели для встречи самолетов разведки.Во второй раз натовские истребители сопроводили Ил-20.Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, самолеты, нато, перехват География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии