Литва ввела санкции для представителей белорусского режима, в списке – 30 лиц 🔊 Воспроизвести



Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций для представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.



В списке - 30 человек, в том числе авторитарный президент Беларуси и близкие к нему лица.



"Департамент миграции при Министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - говорится в распространенном МВД сообщении.



"В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен", - указывает МВД.



Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь "первоначальная версия списка", и в дальнейшем он будет пополняться. Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций для представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.В списке - 30 человек, в том числе авторитарный президент Беларуси и близкие к нему лица."Департамент миграции при Министерстве внутренних дел (МВД) в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику", - говорится в распространенном МВД сообщении."В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен", - указывает МВД.Президент Гитанас Науседа в понедельник сказал, что этот список согласован с Латвией и Эстонией, однако это лишь "первоначальная версия списка", и в дальнейшем он будет пополняться. В минувшую среду Министерство иностранных дел (МИД) сообщилО, что МВД предложило включить в "черный список" 118 должностных лиц Беларуси.



Санкционный список утверждает МВД по представлению МИД.



Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.



Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии.



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Литва не только вводит санкции, но и думает, как помочь белорусам – Л. Линкявичюс



Введение национальных санкций для 30-и высокопоставленных должностных лиц Беларуси - это первый шаг, правительство Литвы уже обсуждает, как помочь пострадавшим от режима белорусам, говорит министр иностранных дел.



По словам Линаса Линкявичюса, введение первых национальных санкций Литва согласовывала с Латвией и Эстонией, этот шаг предпринят во всех Балтийских странах одновременно, однако это не значит, что в трех национальных списках значатся одни и те фамилии, только число фамилий одинаковое.



В литовском списке иностранцев, которым запрещен въезд в Литву - президент Беларуси Александр Лукашенко, один из его сыновей, несколько министров, руководители КГБ, милиции, Центральной избирательной комиссии.



Министерство иностранных дел (МИД) предложило Министерству внутренних дел (МВД) включить в "черный список" 118 должностных лиц Беларуси.



"Другие фамилии тоже будут рассматриваться, это только первый этап", - подчеркнул Л. Линкявичюс.



Должностным лицам Беларуси из этого списка теперь запрещен въезд в Литву.



"На мой взгляд, это не только символический шаг, потому что Литва - популярное направление для граждан Беларуси", - сказал Л. Линкявичюс.



Он подчеркнул, что не следует концентрироваться только на санкциях, по словам министра, нужно "сконцентрироваться на помощи жителям Беларуси".



Л. Линкявичюс сказал, что кабмин вскоре представит проект мер, предусматривающий помощь жертвам режима, возможно, помощь в области просвещения, "что связано со стипендиями студентам, ученым, помощью гражданскому обществу".



По его словам, обсжудание и упрощение механизма выдачи виз гражданам Беларуси.



Л. Линкявичюс отметил, что министр Евросоюза уже поддержали его идею создать фонд помощи жертвам режима А. Лукашенко. Еврокомиссия постановила выделить на это 2,4 млн евро.



Глава МИД также сказал, что одновременно идет согласование европейских санкций для представителей белорусского режима.



"Европейские санкции намного мощнее по юридическим меркам (...) Они предусматривают запрет на въезд в Шенгенскую зону и замораживание счетов", - подчеркнул Л. Линкявичюс.



Впервые ограничительные меры для Беларуси были введены в 2004 году из-за исчезновения четырех человек. В 2011 году Евросоюз ввел дополнительные санкции для лиц, которые осуществляли репрессии. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 148 раз Комментарии