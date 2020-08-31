Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Валовый внутренний продукт Литвы (ВВП), по уточненным данным, во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, снизился на 4% и в ценах того периода составил 11,609 млрд евро.



Во втором квартале (по сравнению с первым) экономика Литвы, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, снизилась на 5.5%, объявил вторую оценку Департамент статистики, после оценки компонентов ВВП производственным методом и методом подсчета расходов и доходов.



Падение экономики сильнее, чем было объявлено в начале июля - первую оценку тогда объявил Департамент статистики: годовое снижение ВВП - 3,7%, а квартальное - 5,1%.



При оценке производственным методом самое большое влияние на снижение ВВП оказали результаты деятельности предприятий оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, гостиничных услуг, общепита (минус 2,26%), промышленности (минус 0,99%), профессиональной, научно-технической, административной и обслуживающей деятельности (минус 0,97%) и строительства (минус 0,67%). Валовый внутренний продукт Литвы (ВВП), по уточненным данным, во втором квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, снизился на 4% и в ценах того периода составил 11,609 млрд евро.Во втором квартале (по сравнению с первым) экономика Литвы, без учета влияния сезонности и количества рабочих дней, снизилась на 5.5%, объявил вторую оценку Департамент статистики, после оценки компонентов ВВП производственным методом и методом подсчета расходов и доходов.Падение экономики сильнее, чем было объявлено в начале июля - первую оценку тогда объявил Департамент статистики: годовое снижение ВВП - 3,7%, а квартальное - 5,1%.При оценке производственным методом самое большое влияние на снижение ВВП оказали результаты деятельности предприятий оптовой и розничной торговли, транспорта и охраны, гостиничных услуг, общепита (минус 2,26%), промышленности (минус 0,99%), профессиональной, научно-технической, административной и обслуживающей деятельности (минус 0,97%) и строительства (минус 0,67%). При оценке ВВП расходным методом во втором квартале по сравнению с предыдущим кварталом окончательные потребительские расходы домохозяйств снизились на 5,4%, а окончательные потребительские расходы во властном секторе - на 1,6%. Формирование общего основного капитала снизилось на 11,3%.



Экспорт и импорт товаров и услуг снизился соответственно на 10,9% и на 11,3%.



ВВП за шесть месяцев текущего года составил 22,733 млрд евро по ценам того периода, или на 0,8% ниже (без учета влияния сезонности и количества рабочих дней), чем в январе-июне 2019 года.



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Общее доверие участников - производителей, потребителей и инвесторов - к экономике Литвы в августе этого года по сравнению с июлем увеличилось на 6 пунктов и было минус 5%.



Хотя показатель экономических оценок после резкого спада в апреле улучшается уже четвертый месяц подряд, почти пятая часть предприятий (19%) еще ощущают последствия коронавирусного кризиса, объявил Департамент статистики.



Из числа этих предприятий указали, что их деятельность ограничила ситуация, создавшаяся из-за коронавирусной пандемии, 27% предприятий строительного сектора, 20% - торгового сектора, 13% - строительного, 10% - промышленного.



В августе по сравнению с июлем показатель доверия к сектору услуг увеличился на 16 пунктов, к торговому - на 3 пункта, к промышленному - на 2, потребительскому - на 1.



Показатель экономических оценок за год - в августе по сравнению с августом 2019 года - снизился на 15 пунктов. Показатель доверия к сектору услуг снизился на 31 пункт, к строительному - на 16 пунктов, промышленному - на 8, торговому - на 4 пункта.



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После объявления, что экономика Литвы во втором квартале этого года снизилась на 0,4 пункта больше, чем сообщалось ранее, главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис заявил, что эта коррекция статистиков символическая и экономика страны справляется с коронавирусным кризисом очень хорошо. По его словам, это должен быть самый короткий кризис в истории страны.



"Это действительно символическая коррекция по сравнению с информацией Департамента статистики месячной давности. Всё равно, это один из самых малых показателей снижения ВВП в Евросоюзе (...) Факты эта коррекция не изменила: экономика Литвы во втором квартале этого года и особенно в первом полугодии этого года справилась с пандемией, с ее последствиями из-за различных причин лучше других в ЕС," - в понедельник сказал BNS Н. Мачюлис.



Департамент статистики в понедельник объявил вторую оценку ВВП: во втором квартале по сравнению с первым экономика Литвы (без учета сезонности и количества рабочих дней) снизилась на 5,5%. В начале июля первая оценка фиксировала снижение на 5,1%.



Н. Мачюлис также заявил, что это кризис, вероятно, станет самым коротким кризисом в истории Литвы, а восстановление после него - самым быстрым, экономисты банка Swedbank прогнозируют рост ВВП выше предкризисных показателей уже во втором квартале следующего года



Говоря о прогнозах, он добавил, что вторая волна будет существенно отличаться от первой и сейчас важно не принимать радикальных решений, например, об остановке экономики.



"Мы видим вторую волну в Литве, видим вторую волну во Франции, Испании, но специфика второй волны заключается в том, что у нее нет таких гуманитарных последствий, как у первой волны. Смертность близка к нулю, госпитализация близка к нулю (...) Распространением вируса можно управлять - что и показал опыт большинства стран - без полной остановки экономики, просто путем рекомендаций о социальной дистанции, мерах безопасности", - добавил Н. Мачюлис.



По его утверждению, коррекции при оценке ВВП - это естественно, так как постепенно приходит дополнительная информация, которая позволяет уточнять показатели. Также он добавил, что будет еще третья оценка, которая может сдвинуть показатель в любом направлении.



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Гонконгская компания финансовых технологий Niche Global Fintech Corporation Limited учредила предприятие в Литве.



По данным Центра реестров, в Литве компания Lulu Financials была зарегистрирована в пятницу, единственный акционер этой компании - Niche Global Fintech Corporation Limited.



Уставной капитал предприятия составляет 1,1 млн евро, ее возглавляет Сяо Ю.



На официальном сайте компании Niche Global Fintech Corporation Limited указано, что она предоставляет услуги по персональным и коммерческим финансовым решениям с использованием новейших технологий на рынке ЕС.



Компание управляют совместно две котирующиеся на бирже компании - 9F Inc. и HKEX.



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Польская авиакомпания LOT Polish Airlines с понедельника возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса в аэропорт Лондон-Сити.



С 31 августа полеты будут осуществляться 12 раз в неделю, пассажиров будет перевозить воздушное судно Embraer 190, рассчитанное на 106 мест.



Глава LOT Кшиштоф Мочульский в начале августа заявлял, что рейсы возобновляются, так как авиакомпания отмечает возросшую потребность в международных перелетах.



В 2018 году авиакомпания LOT выиграла правительственный конкурс на поддержку особо важных рейсов по Евросоюзу. Полеты между Вильнюсом и Лондон-Сити были начаты 1 мая прошлого года.



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В Литве средняя оптовая цена на электроэнергию на прошлой неделе по сравнению с предыдущей снизилась на 10,5% и была самой низкой в странах Балтии, сообщил оператор энергопередающей системы Litgrid.



В период 24-30 августа электроэнергия в ценовой зоне Литвы на Nord Pool стоила 44,39 евро за мегаватт-час. В Латвии электроэнергия подешевела на 9,9% до 44,71 евро, а в Эстонии - на 4,5% до 44,48 евро за мегаватт-час.



В Литве потребление электроэнергии на прошлой неделе сократилось на 1% до 224 гигаватт-часов, однако выработка электроэнергии в стране выросла на 23% и обеспечивала 53% потребления электричества в стране. В Литве на прошлой неделе было выработано в общей сложности 118 гигаватт-часов электроэнергии.



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Государственная энергетическая компания Ignitis grupe получила за семь месяцев этого года 680 млн евро выручки - на 5,2% больше, чем в январе-июле прошлого года (646,4 мле евро).



Только в июля выручка группы составила 89,1 млн евро - на 0,6% больше, чем в июле 2019 года (88,6 млн евро), сообщила группа предварительные финансовые результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



Откорректированная прибыль группы до уплаты годовых, налогов, отчислений на амортизацию и износ (EBITDA) в этом году увеличилась на 2% до 149,4 млн евро (в январе-июле 2019 года она была 146,5 млн евро). Только в июле этот показатель вырос на 22,3% до 20,3 млн евро (16,6 млн евро).



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 94 раза Комментарии