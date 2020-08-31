Г. Науседа о позиции З. Единского по Беларуси: остается только сожалеть

Президент Гитанас Науседа выразил сожаление по поводу позиции по Беларуси представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Збигнева Единского и подчеркнул, что это несовместимо с демократическими ценностями.
По словам главы государства, высказывания З. Единского "не представляют никого, разве что самого господина Единского".
Г. Науседа обратил внимание, что категорическая позиция парламентария не была поддержана и самой ИАПЛ - СХС.
"Хотя можно согласиться, что позиция этой партии отличается от всех остальных партий Литвы по вопросу Беларуси. Жаль, что в нашей стране появляются люди, которые называют защитой Конституции нарушения прав граждан, прямое преследование жителей своей страны, избиения, убийства. Из-за этого приходится лишь сожалеть, - заявил президент Литвы.
Он рад, что сейм высказал "принципиальную позицию", поддержал необходимость введения санкций в отношении минского режима.
По словам Г. Науседы, сейм повел себя "принципиально", показал, что ему важны не только события в Литве, но и "то, что происходит за нашими границами, особенно, если это связано с универсальными вещами - нарушением прав человека и демократическими ценностями".
Лидер предвыборного списка ИАПЛ - СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.
Лидер партии Вольдемар Томашевский ранее заявлял, что А. Лукашенко еще поддерживает большинство и критиковал министра иностранных дел за его категоричность.
На прошлой неделе лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что "ИАПЛ однозначно разделяет позицию Литвы по Беларуси".
По словам Г. Науседы, сейм повел себя "принципиально", показал, что ему важны не только события в Литве, но и "то, что происходит за нашими границами, особенно, если это связано с универсальными вещами - нарушением прав человека и демократическими ценностями".
Лидер предвыборного списка ИАПЛ - СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.
Лидер партии Вольдемар Томашевский ранее заявлял, что А. Лукашенко еще поддерживает большинство и критиковал министра иностранных дел за его категоричность.
На прошлой неделе лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что "ИАПЛ однозначно разделяет позицию Литвы по Беларуси".