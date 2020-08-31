Г. Науседа о позиции З. Единского по Беларуси: остается только сожалеть 🔊 Воспроизвести



Президент Гитанас Науседа выразил сожаление по поводу позиции по Беларуси представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Збигнева Единского и подчеркнул, что это несовместимо с демократическими ценностями.



По словам главы государства, высказывания З. Единского "не представляют никого, разве что самого господина Единского".



Г. Науседа обратил внимание, что категорическая позиция парламентария не была поддержана и самой ИАПЛ - СХС.



"Хотя можно согласиться, что позиция этой партии отличается от всех остальных партий Литвы по вопросу Беларуси. Жаль, что в нашей стране появляются люди, которые называют защитой Конституции нарушения прав граждан, прямое преследование жителей своей страны, избиения, убийства. Из-за этого приходится лишь сожалеть, - заявил президент Литвы. Президент Гитанас Науседа выразил сожаление по поводу позиции по Беларуси представителя Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ - СХС) Збигнева Единского и подчеркнул, что это несовместимо с демократическими ценностями.По словам главы государства, высказывания З. Единского "не представляют никого, разве что самого господина Единского".Г. Науседа обратил внимание, что категорическая позиция парламентария не была поддержана и самой ИАПЛ - СХС."Хотя можно согласиться, что позиция этой партии отличается от всех остальных партий Литвы по вопросу Беларуси. Жаль, что в нашей стране появляются люди, которые называют защитой Конституции нарушения прав граждан, прямое преследование жителей своей страны, избиения, убийства. Из-за этого приходится лишь сожалеть, - заявил президент Литвы. Он рад, что сейм высказал "принципиальную позицию", поддержал необходимость введения санкций в отношении минского режима.



По словам Г. Науседы, сейм повел себя "принципиально", показал, что ему важны не только события в Литве, но и "то, что происходит за нашими границами, особенно, если это связано с универсальными вещами - нарушением прав человека и демократическими ценностями".



Лидер предвыборного списка ИАПЛ - СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Беларуси, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.



Лидер партии Вольдемар Томашевский ранее заявлял, что А. Лукашенко еще поддерживает большинство и критиковал министра иностранных дел за его категоричность.



На прошлой неделе лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что "ИАПЛ однозначно разделяет позицию Литвы по Беларуси". BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты, Науседа, Единский География: Литва — статья прочитана 166 раз Комментарии