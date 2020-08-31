Негостеприимная столица 🔊 Воспроизвести фото: Александр Ступников, «Спартак»







На прошлой неделе действующий чемпион России по футболу – питерский «Зенит» - провёл два матча в Москве и недосчитался пяти очков.



Первое поражение в этом сезоне команде с берегов Невы нанёс не претендент на место в Лиге чемпионов, к слову, что в будущем году этих мест у России будет меньше, а московское «Динамо».



Но этим результатом сюрпризы тура не ограничились.



Совершенно неожиданно уступил на своём поле «Ахмату» московский «Локомотив», готовящийся стартовать как раз в Лиге чемпионов.



«Железнодорожникам» не помогло и то, что они полчаса играли в большинстве. К слову, в матче «Локомотив» - «Ахмат» было показано в общей сложности 15 жёлтых карточек.



Затем «Зенит» сыграл вничью уже с железнодорожниками, и в итоге уступил первую строчку в турнирной таблице московскому «Спартаку». Первое поражение в этом сезоне команде с берегов Невы нанёс не претендент на место в Лиге чемпионов, к слову, что в будущем году этих мест у России будет меньше, а московское «Динамо».Но этим результатом сюрпризы тура не ограничились.Совершенно неожиданно уступил на своём поле «Ахмату» московский «Локомотив», готовящийся стартовать как раз в Лиге чемпионов.«Железнодорожникам» не помогло и то, что они полчаса играли в большинстве. К слову, в матче «Локомотив» - «Ахмат» было показано в общей сложности 15 жёлтых карточек.Затем «Зенит» сыграл вничью уже с железнодорожниками, и в итоге уступил первую строчку в турнирной таблице московскому «Спартаку».



После того дня «Спартак» не выходил на первое место в РПЛ на протяжении 1197 дней, или 3 лет 3 месяцев и 9 дней.



Впрочем, пока даже болельщики «Спартака» вынуждены признавать, что их любимцы в настоящий момент не демонстрируют той игры, с которой можно было бы побороться за «золото».



Чемпионат России по футболу.



Сезон 2020/2021



5-й тур



«Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (гол: К.Нобоа, 90+1).



«Арсенал» (Тула) — «Химки» (Московская обл.) – 1:1 (Э.Кангва, 76 – К.Алиев, 30). Удаление: Д.Казанцев, 77 – «Химки».



«Ротор» (Волгоград) – «Спартак» (Москва) — 0:1 (З.Бакаев, 55 – с пен.).



«Рубин» (Казань) — «Уфа» — 3:0 (Хван Ин Бём, 47, Д.Макаров, 56, 69).



«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:3 (Ан.Миранчук, 48 – с пен., Гж.Крыховяк, 77 – В.Ильин, 3, А.Тимофеев, 45, Б.Бериша, 58). Удаления: М.Быстров, 63, А.Швец, 90+2 (оба – «Ахмат»).



«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (Вандерсон, 80 – К.Кучаев, 28).



«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (К.Хасимото, 59).



«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (Т.Шуньич, 40). Удаления: Д.Скопинцев, 75 – «Динамо», В.Барриос, 83 – «Зенит».







6-й тур



«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (голы: А.Соболев, 41, С.Жиго, 45+3 – Д.Хлусевич, 36). Удаление: Д.Лесовой, 45 – «Арсенал».



«Химки» (Московская обл.) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (А.Ломовицкий, 56 – К.Муллин, 32).



«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (Т.Жамалетдинов, 59 – К.Н’Жье, 43).



«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0.



«Рубин» (Казань) — «Тамбов» — 2:2 (Дж.Деспотович, 45+2, 90 – А.Карапетян, 15, П.Карасёв, 84).



«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (К.Кучаев, 11, К.Бистрович, 88, Н.Влашич, 90).



«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0.



«Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (М.Берг, 72 – М.Норманн, 64).







Бомбардиры: 1-4. Денис Макаров («Рубин»), Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Константин Кучаев (ЦСКА) – по 4 гола.



Положение команд: 1. «Спартак» - 14 очков (разница мячей: 10-5), 2. «Зенит» - 13 (10-3), 3. «Сочи» - 12 (9-6), 4. «Динамо» - 11 (6-3), 5. ЦСКА - 10 (10-6), 6. «Ростов» - 10 (4-5), 7. «Ахмат» - 10 (8-9), 8. «Локомотив» - 8 (7-6), 9. «Краснодар» – 8 (7-4), 10. «Рубин» - 8 (10-9), 11. «Урал» - 6 (3-5), 12. «Уфа» - 5 (5-11), 13. «Арсенал» - 5 (6-8), 14. «Тамбов» - 4 (5-10), 15. «Химки» - 3 (4-8), 16. «Ротор» - 2 (3-9).



В 7-м туре 13 сентября встречаются: «Урал» - «Химки», «Ротор» — «Краснодар», «Тамбов» - «Уфа», «Динамо» - «Рубин», ЦСКА - «Спартак», «Ахмат» - «Сочи», «Ростов» - «Локомотив», «Зенит» - «Арсенал».



Футбольные статистики тут же высчитали, что красно-белые, одержавшую вторую волевую победу подряд, расположились на первой строчке в таблице впервые с 21 мая 2017 года, когда в сезоне-2016/2017 стали чемпионами страны.После того дня «Спартак» не выходил на первое место в РПЛ на протяжении 1197 дней, или 3 лет 3 месяцев и 9 дней.Впрочем, пока даже болельщики «Спартака» вынуждены признавать, что их любимцы в настоящий момент не демонстрируют той игры, с которой можно было бы побороться за «золото».«Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (гол: К.Нобоа, 90+1).«Арсенал» (Тула) — «Химки» (Московская обл.) – 1:1 (Э.Кангва, 76 – К.Алиев, 30). Удаление: Д.Казанцев, 77 – «Химки».«Ротор» (Волгоград) – «Спартак» (Москва) — 0:1 (З.Бакаев, 55 – с пен.).«Рубин» (Казань) — «Уфа» — 3:0 (Хван Ин Бём, 47, Д.Макаров, 56, 69).«Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:3 (Ан.Миранчук, 48 – с пен., Гж.Крыховяк, 77 – В.Ильин, 3, А.Тимофеев, 45, Б.Бериша, 58). Удаления: М.Быстров, 63, А.Швец, 90+2 (оба – «Ахмат»).«Краснодар» — ЦСКА (Москва) — 1:1 (Вандерсон, 80 – К.Кучаев, 28).«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:0 (К.Хасимото, 59).«Динамо» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0 (Т.Шуньич, 40). Удаления: Д.Скопинцев, 75 – «Динамо», В.Барриос, 83 – «Зенит».«Спартак» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 2:1 (голы: А.Соболев, 41, С.Жиго, 45+3 – Д.Хлусевич, 36). Удаление: Д.Лесовой, 45 – «Арсенал».«Химки» (Московская обл.) – «Ротор» (Волгоград) – 1:1 (А.Ломовицкий, 56 – К.Муллин, 32).«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 1:1 (Т.Жамалетдинов, 59 – К.Н’Жье, 43).«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0.«Рубин» (Казань) — «Тамбов» — 2:2 (Дж.Деспотович, 45+2, 90 – А.Карапетян, 15, П.Карасёв, 84).«Ахмат» (Грозный) — ЦСКА (Москва) — 0:3 (К.Кучаев, 11, К.Бистрович, 88, Н.Влашич, 90).«Сочи» — «Урал» (Екатеринбург) — 0:0.«Краснодар» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (М.Берг, 72 – М.Норманн, 64).1-4. Денис Макаров («Рубин»), Сердар Азмун («Зенит»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Константин Кучаев (ЦСКА) – по 4 гола.1. «Спартак» - 14 очков (разница мячей: 10-5), 2. «Зенит» - 13 (10-3), 3. «Сочи» - 12 (9-6), 4. «Динамо» - 11 (6-3), 5. ЦСКА - 10 (10-6), 6. «Ростов» - 10 (4-5), 7. «Ахмат» - 10 (8-9), 8. «Локомотив» - 8 (7-6), 9. «Краснодар» – 8 (7-4), 10. «Рубин» - 8 (10-9), 11. «Урал» - 6 (3-5), 12. «Уфа» - 5 (5-11), 13. «Арсенал» - 5 (6-8), 14. «Тамбов» - 4 (5-10), 15. «Химки» - 3 (4-8), 16. «Ротор» - 2 (3-9). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Россия, футбол, чемпионат, результаты матчей, чемпионат России по футболу, "Спартак", "Зенит", "Локомотив" — статья прочитана 139 раз Комментарии