Страны Балтии в понедельник объявят санкции Беларуси – Г. Науседа 🔊 Воспроизвести Reuters



Страны Балтии в понедельник объявят список лиц, которым за фальсификацию выборов и насилие против протестующих в Беларуси будет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.



Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. На прошлой неделе шли подготовительные работы, список согласовывался. По его словам, список лиц, подпадающих под санкции, в дальнейшем будет дополняться.



«Сегодня во второй половине дня Литва, Латвия и Эстония объявят этот список. В нем около 30 фамилий, однако, это будет лишь начальная версия списка, без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти», - заявил журналистам глава страны.



Он также сказал, что указанные в списке, в котором есть и президент Беларуси Александр Лукашенко, должностные лица не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Некоторые из них, по словам президента, в последние годы посещали Литву. Страны Балтии в понедельник объявят список лиц, которым за фальсификацию выборов и насилие против протестующих в Беларуси будет запрещен въезд в Литву, Латвию и Эстонию.Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщил президент Литвы Гитанас Науседа. На прошлой неделе шли подготовительные работы, список согласовывался. По его словам, список лиц, подпадающих под санкции, в дальнейшем будет дополняться.«Сегодня во второй половине дня Литва, Латвия и Эстония объявят этот список. В нем около 30 фамилий, однако, это будет лишь начальная версия списка, без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти», - заявил журналистам глава страны.Он также сказал, что указанные в списке, в котором есть и президент Беларуси Александр Лукашенко, должностные лица не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Некоторые из них, по словам президента, в последние годы посещали Литву. «Пока мы говорим об ограничениях в передвижении должностных лиц. Господин Лукашенко в этом списке. Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них – целых 15 раз,» - указал Г. Науседа.



„Золотые удобрения Беларуси“



В пятницу А. Лукашенко угрожал ввести экономические санкции в отношении Литвы за поддержку оппозиции. Он заявил, что дал указание правительству страны подготовить предложения, чтобы коммерческие грузы были перенаправлены из Клайпедского порта в другие порты.



Белорусские грузы составляют около трети годового грузооборота Клайпедского порта. Г. Науседа заявил, что такое решение будет невыгодно и самой Беларуси, кроме того, вызовет удорожание белорусских удобрений, которые переваливаются через Клайпедский порт на предприятии Терминал сыпучих грузов (ТСГ).



Г. Науседа заметил, что «новый» продукт будет называться «золотые удобрения Беларуси».



Министры Литвы, руководители Клайпедского порта, погрузочных терминалов, железных дорог Литвы подчеркивают, что переориентация грузов из Клайпедского порта будет невыгодна самой Беларуси. Руководитель Клайпедского порта А. Латакас подчеркнул, что быстро это сделать невозможно. BNS Категории: в Европе, политика Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 232 раза Комментарии