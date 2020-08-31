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Восток уходит вперёд

фото: Jason Miller/Getty Images




Участники этапа плей-офф на «востоке» Национальной баскетбольной лиги (НБА) уже выявили всех полуфиналистов в своей конференции, тогда как на «западе» есть ещё свободные путёвки в следующий раунд. «Восток» даже успел начать полуфинальные серии, пока «Запад» доигрывал оставшиеся матчи.

Хотя главный фаворит сезона - «Лос-Анджелес Клипперс» - и выбил из розыгрыша «Даллас» с его уже взошедшими молодыми звёздами – дебютировавшем в НБА Лукой Дончичем и Кристапсом Поргингисом, «Даллас» успел влюбить в себя многих поклонников баскетбола и уверить их, что время этой команды уже не за горами. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в трёх последних матчах серии из-за травмы не принимал участие Кристапс Порзингис, а Лука Дончич играл на фоне повреждения голеностопа.
Дончич в дебютной серии «на вылет» набрал 186 очков, что является третьим лучшим результатом в истории. Больше только у Леброна Джеймса (214 очков, 2006 год) и Боба Макаду (190 очков, 1974 год).

НБА. Сезон 2019/2020. Плей-офф


Четвертьфиналы конференций


(счёт в сериях до четырёх побед)

Восток

«Торонто Рэпторс» - «Бруклин Нетс» - 4:0.

«Бостон Селтикс» - «Филадельфия Сиксерс» - 4:0.

«Милуоки Бакс» - «Орландо Мэджик» - 4:1.

«Индиана Пэйсерс» - «Майами Хит» - 0:4.

Запад

«Денвер Наггетс» - «Юта Джаз» - 3:3.

«Лос-Анджелес Клипперс» - «Даллас Маверикс» - 4:2.

«Хьюстон Рокетс» - «Оклахома-Сити Тандер» - 3:2.

«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Портленд Трэйл Блэйзерс» - 4:1.

Полуфиналы конференций


(счёт в сериях до четырёх побед)

Восток

«Торонто Рэпторс» - «Бостон Селтикс» - 1:0.

«Милуоки Бакс» - «Майами Хит» - 0:0.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол, НБА, Лука Дончич, Кристапс Поргингис, «Даллас»
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добавлена сегодня, 31 августа, 12:45

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