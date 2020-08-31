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О коронавирусе в Литве сегодня, 31 августа
За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2906, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья .
В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели.
В изоляции находится 4890 человек.
От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.
С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев "Covid-19".
За минувшие сутки проверено 1535 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 639 тыс. 44.
инф."Обзор" BNS.LT
Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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