О коронавирусе в Литве сегодня, 31 августа 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2906, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья .



В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели.



В изоляции находится 4890 человек.



От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.



С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев "Covid-19".



За минувшие сутки проверено 1535 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 639 тыс. 44. За минувшие сутки в Литве подтверждено 32 новых случая коронавируса, общее число заражений с начала пандемии выросло до 2906, сообщил в понедельник Национальный центр общественного здоровья .В настоящее время коронавирусом в Литве больны 967 человек, 1840 человек выздоровели.В изоляции находится 4890 человек.От коронавируса скончались 86 человек. Еще 13 заразившихся умерли из-за других причин.С 1 июня в Литве было зарегистрировано 188 завозных случаев "Covid-19".За минувшие сутки проверено 1535 проб на коронавирус, общее число сделанных в стране тестов с начала пандемии составляет 639 тыс. 44. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, здоровье Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии