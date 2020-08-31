Стратегический диалог с Турцией должен продолжаться – Л. Линкявичюс 🔊 Воспроизвести



С Турцией, чьи отношения с союзником НАТО Грецией в последнее время обострились, связано немало вызывающих тревогу аспектов, однако стратегический диалог с этой страной должен вестись, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.



По его словам, кроме напряжения в отношениях с Грецией в Средиземном море, тревогу вызывает и сближение Анкары с Россией.



"Есть много аспектов, которые тревожат. И контекст, связанный с НАТО, закупки вооружения из России, сближение с Россией. Есть много такого, чего мы видеть не хотели бы", - заявил в субботу журналистам Линас Линкявичюс.



"С другой стороны, Турция - член НАТО, она дала приют 4 млн беженцев, что очень важно не напрямую для Литвы, а для всей Европы", - подчеркнул он.



По словам министра, мнение Литвы в отношении Турции близко к мнению Германии - стратегический диалог с Анкарой должен продолжаться.



"Наше мнение похоже на мнение Германии, что, безусловно, мы должны ясно заявить, что плохо, но стратегический диалог с Турцией должен продолжаться и продолжаться так, чтобы не ухудшать ситуацию, чтобы мы не подталкивали, скажем, к еще более радикальным действиям, что иногда в регионе случается", - сказал Линас Линкявичюс.



Министр добавил, что санкции, которым на этой неделе пригрозили Турции европейские дипломаты высокого ранга, в настоящее время считаются возможностью на случай, если ситуация останется без изменений. С Турцией, чьи отношения с союзником НАТО Грецией в последнее время обострились, связано немало вызывающих тревогу аспектов, однако стратегический диалог с этой страной должен вестись, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.По его словам, кроме напряжения в отношениях с Грецией в Средиземном море, тревогу вызывает и сближение Анкары с Россией."Есть много аспектов, которые тревожат. И контекст, связанный с НАТО, закупки вооружения из России, сближение с Россией. Есть много такого, чего мы видеть не хотели бы", - заявил в субботу журналистам Линас Линкявичюс."С другой стороны, Турция - член НАТО, она дала приют 4 млн беженцев, что очень важно не напрямую для Литвы, а для всей Европы", - подчеркнул он.По словам министра, мнение Литвы в отношении Турции близко к мнению Германии - стратегический диалог с Анкарой должен продолжаться."Наше мнение похоже на мнение Германии, что, безусловно, мы должны ясно заявить, что плохо, но стратегический диалог с Турцией должен продолжаться и продолжаться так, чтобы не ухудшать ситуацию, чтобы мы не подталкивали, скажем, к еще более радикальным действиям, что иногда в регионе случается", - сказал Линас Линкявичюс.Министр добавил, что санкции, которым на этой неделе пригрозили Турции европейские дипломаты высокого ранга, в настоящее время считаются возможностью на случай, если ситуация останется без изменений. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: война, Греция, Турция, МИД, остров, Линкявичюс, корабли, ВМФ География: Литва — статья прочитана 75 раз Комментарии