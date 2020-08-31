Из Белоруссии в Литву не могут въехать более 600 фур 🔊 Воспроизвести Госпогранкомитет Белоруссии



На литовском направлении работают четыре пункта пропуска. Также очереди наблюдаются на латвийском и польском направлениях, сообщает



По состоянию на 8:00 в Литву из соседней страны не могут въехать более 630 фур.



Большинство из них скопилось в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", где стоит по 210 машин. В "Привалке" очереди ждут более 140 большегрузов, а в "Котловке" – более 70.



На латвийско-белорусской границе очереди меньше – в "Григоровщине" стоят более 120 фур, а в пункте пропуска "Урбаны" – более 60.



В Польшу не могут въехать более 100 большегрузных автомобилей.



На границе с Украиной очередей нет.



Традиционно очереди на литовско-белорусском направлении собираются в выходные и праздничные дни. Также сложная ситуация на границе складывается, если на литовской стороне происходит какой-либо технический сбой. Этот участок считается наиболее загруженным, так как водители грузовиков пытаются сэкономить на топливе, поскольку через Литву они могут ввести его вдвое больше, чем через другие страны ЕС. На литовском направлении работают четыре пункта пропуска. Также очереди наблюдаются на латвийском и польском направлениях, сообщает Sputnik Литва . На литовско-белорусской границе в понедельник скопилась очередь из грузовиков. Об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета Белоруссии.По состоянию на 8:00 в Литву из соседней страны не могут въехать более 630 фур.Большинство из них скопилось в пунктах пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", где стоит по 210 машин. В "Привалке" очереди ждут более 140 большегрузов, а в "Котловке" – более 70.На латвийско-белорусской границе очереди меньше – в "Григоровщине" стоят более 120 фур, а в пункте пропуска "Урбаны" – более 60.В Польшу не могут въехать более 100 большегрузных автомобилей.На границе с Украиной очередей нет.Традиционно очереди на литовско-белорусском направлении собираются в выходные и праздничные дни. Также сложная ситуация на границе складывается, если на литовской стороне происходит какой-либо технический сбой. Этот участок считается наиболее загруженным, так как водители грузовиков пытаются сэкономить на топливе, поскольку через Литву они могут ввести его вдвое больше, чем через другие страны ЕС. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: граница, очереди, фуры География: Белоруссия — статья прочитана 156 раз Комментарии