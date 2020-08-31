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В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая
В субботу утром на ул. Альгирдо (Вильнюс) была разрисована стена посольства Китая.
Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисовано аэрозольными красками.
Пресс-служба департамента информировала BNS, что от хулиганов пострадало посольство Китая.
Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами.
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Китай, надписи, посольство, расследование, вандалы
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