В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая 🔊 Воспроизвести



В субботу утром на ул. Альгирдо (Вильнюс) была разрисована стена посольства Китая.



Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисовано аэрозольными красками.



Пресс-служба департамента информировала BNS, что от хулиганов пострадало посольство Китая.



Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами. В субботу утром на ул. Альгирдо (Вильнюс) была разрисована стена посольства Китая.Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисовано аэрозольными красками.Пресс-служба департамента информировала BNS, что от хулиганов пострадало посольство Китая.Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: Китай, надписи, посольство, расследование, вандалы География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 161 раз Комментарии