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В Вильнюсе разрисована стена посольства Китая



В субботу утром на ул. Альгирдо (Вильнюс) была разрисована стена посольства Китая.

Департамент полиции сообщил, что утром в субботу замечено, что стена посольства, которое находится на столичной ул. Альгирдо, разрисовано аэрозольными красками.

Пресс-служба департамента информировала BNS, что от хулиганов пострадало посольство Китая.

Стена разрисована черной краской, однако в полиции утверждают, что пока нет информации, что это может быть связано с разжиганием ненависти или политическими мотивами.
BNS
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: Китай, надписи, посольство, расследование, вандалы
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 31 августа, 10:30

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