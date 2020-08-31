Главная >> Новости >> общество, в мире, чп и криминал >> Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах

Reuters


Остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, возможно только с помощью силы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает RT.

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал он в Twitter.

Ранее Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.

26 августа американский лидер заявил об отправке Нацгвардии в штат Висконсин для восстановления «закона и порядка».
russian.rt.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп
статья прочитана 136 раз
добавлена сегодня, 31 августа, 01:01

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка