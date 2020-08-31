Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах 🔊 Воспроизвести Reuters



Остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, возможно только с помощью силы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает



«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал он в Twitter.



Ранее Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.



26 августа американский лидер заявил об отправке Нацгвардии в штат Висконсин для восстановления «закона и порядка». Остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, возможно только с помощью силы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает RT «Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал он в Twitter.Ранее Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.26 августа американский лидер заявил об отправке Нацгвардии в штат Висконсин для восстановления «закона и порядка». russian.rt.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп — статья прочитана 136 раз Комментарии