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Трамп рассказал, за счёт чего можно остановить насилие в городах
Остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, возможно только с помощью силы. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп, сообщает RT.
«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, которыми управляют демократы, — с помощью силы!» — написал он в Twitter.
Ранее Трамп в связи с беспорядками в Портленде призвал мэра Теда Уилера ввести в город Национальную гвардию.
26 августа американский лидер заявил об отправке Нацгвардии в штат Висконсин для восстановления «закона и порядка».
russian.rt.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, протесты, Нацгвардия, Трамп
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