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Немцы предложили Меркель заниматься проблемами ФРГ, а не Навальным

wikipedia.org / Пресс-служба Президента России


Жители Германии раскритиковали федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель за "чрезмерную заботу" о блогере Алексее Навальном и посоветовали ей заняться проблемами Германии. Они поделились своим мнением на форуме немецкого издания Die Welt, сообщает
Телеканал "360" сообщал, что в Минздраве Омска сообщили об отсутствии признаков отравления у Навального.
polit.info
Категории: политика, общество, в Европе
Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный
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добавлена сегодня, 30 августа, 23:24

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