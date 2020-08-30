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Немцы предложили Меркель заниматься проблемами ФРГ, а не Навальным
Жители Германии раскритиковали федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель за "чрезмерную заботу" о блогере Алексее Навальном и посоветовали ей заняться проблемами Германии. Они поделились своим мнением на форуме немецкого издания Die Welt, сообщает
Телеканал "360" сообщал, что в Минздраве Омска сообщили об отсутствии признаков отравления у Навального.
polit.info
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