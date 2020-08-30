Немцы предложили Меркель заниматься проблемами ФРГ, а не Навальным 🔊 Воспроизвести wikipedia.org / Пресс-служба Президента России



Жители Германии раскритиковали федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель за "чрезмерную заботу" о блогере Алексее Навальном и посоветовали ей заняться проблемами Германии. Они поделились своим мнением на форуме немецкого издания Die Welt, сообщает

Телеканал "360" сообщал, что в Минздраве Омска сообщили об отсутствии признаков отравления у Навального. Жители Германии раскритиковали федерального канцлера ФРГ Ангелу Меркель за "чрезмерную заботу" о блогере Алексее Навальном и посоветовали ей заняться проблемами Германии. Они поделились своим мнением на форуме немецкого издания Die Welt, сообщает Телеканал "360" сообщал, что в Минздраве Омска сообщили об отсутствии признаков отравления у Навального. polit.info Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Германия, Россия, оппозиция, ЕС, отношения, отравление, Меркель, Навальный — статья прочитана 91 раз Комментарии