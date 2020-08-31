Петиция за возбуждение иска против главы Минздрава 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija



Члены Центристской партии утверждают, что Верига принимал необоснованные решения и превышал полномочия, находясь на посту министра и руководителя операций в рамках ЧС, сообщает



"Веригу следует судить за превышение полномочий, а вред людям причинившие его приказы должны быть отменены!", - пишет Кривицкас. Члены Центристской партии утверждают, что Верига принимал необоснованные решения и превышал полномочия, находясь на посту министра и руководителя операций в рамках ЧС, сообщает Sputnik Литва . В Литве создали петицию, в которой предлагается судить министра здравоохранения Аурелиюса Веригу за превышение полномочий. Об этом в Facebook написал зампредседателя Центристской партии, телеведущий Криступас Кривицкас."Веригу следует судить за превышение полномочий, а вред людям причинившие его приказы должны быть отменены!", - пишет Кривицкас. Члены Центристской партии, создавшие петицию, утверждают, что исследование норвежских ученых доказало, что принудительное ношение масок везде - неэффективное. Кроме того, по их словам, все больше людей умирает так и не дождавшись своевременной медицинской помощи, поскольку до сих пор ограничена деятельность больниц и поликлиник, а Литва испытывает очень сложные экономические последствия решений Вериги.



"Верига, как министр здравоохранения и руководитель операций чрезвычайной ситуации государственного уровня, должен быть судим за необоснованные решения и превышение полномочий, за закрытую экономику и вызванный финансовый кризис, за втягивание людей Литвы в миллиардные долги, за выросшую безработицу, за обанкротившийся бизнес, за смерти сотен людей, поскольку во время карантина закрытые больницы и поликлиники до сих пор не принимают всех пациентов, из-за чего в Литве умирает очень много людей - сотнями!", - написал Кривицкас.



Зампредседателя Центристской партии также сообщил, что партия возбуждает иск против ВерИги за причинение тяжких последствий для Литвы и ее народа за превышение служебных полномочий.



"Просим суд отменить постановления Вериги, повлекшие тяжкие последствия для людей, и обязать немедленно возобновить работу всех больниц и поликлиник на 100 процентов", - сообщил он.



В субботу в Вильнюсе прошел митинг против ношения масок и других мер по борьбе с коронавирусом и за отставку Вериги.Организаторы митинга заявили, что требуют свободы выбора всего, что "разрешено и предоставлено Конституцией Литвы". Инициаторы акции в соцсетях заявили, что акция выступает за бесплатную медицину, образование в "нормальных" условиях, развитие среднего и малого бизнеса, против обязанности носить маски.



С 1 августа ношение масок снова стало обязательным в общественном транспорте и в закрытых помещениях, на массовых мероприятиях на открытом воздухе и в заведениях общественного питания.



Минздрав заявляет, что обязательное ношение масок - это лишь часть мер по контролю за распространением коронавирусной инфекции. Жителям также рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, соблюдать личную гигиену, правила кашля.



Призыв к отставке Вериги происходит на фоне предстоящих парламентских выборов в Литве, которые состоятся 11 октября 2020 года. Отмечается, что министр здравоохранения также принимает в них участие.



В настоящее время в республике выявлено более 2870 случаев коронавируса, 86 человек скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25 миллионов случаев заражения, почти 843 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: граница, министр, контроль, обвинения, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 436 раз Комментарии