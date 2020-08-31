В Литве среди призывников выявили восемь случаев COVID-19 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija



Солдаты находятся в специально оборудованных изоляторах, к ним не пускают родственников, а все помещения после выявления заболевания продезинфицировали. Новые случаи COVID-19 установлены у восьми военнослужащим постоянной обязательной начальной военной службы (NPPKT) в моторизованном пехотном батальоне имени Великого князя Литовского Кястутиса моторизованной пехотной бригады сухопутных войск "Жямайтия", сообщает



Трое бойцов 27 августа почувствовали симптомы, характерные для коронавируса. Их сразу же изолировали и протестировали. Солдат перевели в специально оборудованные изоляторы. Эпидемиологическое расследование было начато 29 августа, и все солдаты, контактировавшие с больными, были протестированы в порядке приоритетности. Солдаты находятся в специально оборудованных изоляторах, к ним не пускают родственников, а все помещения после выявления заболевания продезинфицировали. Новые случаи COVID-19 установлены у восьми военнослужащим постоянной обязательной начальной военной службы (NPPKT) в моторизованном пехотном батальоне имени Великого князя Литовского Кястутиса моторизованной пехотной бригады сухопутных войск "Жямайтия", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.Трое бойцов 27 августа почувствовали симптомы, характерные для коронавируса. Их сразу же изолировали и протестировали. Солдат перевели в специально оборудованные изоляторы. Эпидемиологическое расследование было начато 29 августа, и все солдаты, контактировавшие с больными, были протестированы в порядке приоритетности. В результате были обнаружены еще пять случаев COVID-19. Оставшиеся военнослужащие NPPKT и профессиональные военнослужащие изолированы в своих жилых помещениях.



Батальон срочно принял все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Помещения были продезинфицированы, доступ родственников и других лиц на территорию NPPKT приостановлен.



Введено постоянное ношение масок на территории батальона, измерение температуры, медицинское освидетельствование.



В настоящее время в республике выявлено более 2870 случаев коронавируса, 86 человек скончались.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25 миллионов случаев заражения, почти 843 тысяч человек скончались. lt.sputniknews.ru Категории: общество, здоровье Ключевые слова: армия, контроль, призывники, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие — статья прочитана 155 раз Комментарии