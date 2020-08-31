В Литве среди призывников выявили восемь случаев COVID-19

Солдаты находятся в специально оборудованных изоляторах, к ним не пускают родственников, а все помещения после выявления заболевания продезинфицировали. Новые случаи COVID-19 установлены у восьми военнослужащим постоянной обязательной начальной военной службы (NPPKT) в моторизованном пехотном батальоне имени Великого князя Литовского Кястутиса моторизованной пехотной бригады сухопутных войск "Жямайтия", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Трое бойцов 27 августа почувствовали симптомы, характерные для коронавируса. Их сразу же изолировали и протестировали. Солдат перевели в специально оборудованные изоляторы. Эпидемиологическое расследование было начато 29 августа, и все солдаты, контактировавшие с больными, были протестированы в порядке приоритетности.
В результате были обнаружены еще пять случаев COVID-19. Оставшиеся военнослужащие NPPKT и профессиональные военнослужащие изолированы в своих жилых помещениях.
Батальон срочно принял все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Помещения были продезинфицированы, доступ родственников и других лиц на территорию NPPKT приостановлен.
Введено постоянное ношение масок на территории батальона, измерение температуры, медицинское освидетельствование.
В настоящее время в республике выявлено более 2870 случаев коронавируса, 86 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25 миллионов случаев заражения, почти 843 тысяч человек скончались.
Батальон срочно принял все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Помещения были продезинфицированы, доступ родственников и других лиц на территорию NPPKT приостановлен.
Введено постоянное ношение масок на территории батальона, измерение температуры, медицинское освидетельствование.
В настоящее время в республике выявлено более 2870 случаев коронавируса, 86 человек скончались.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25 миллионов случаев заражения, почти 843 тысяч человек скончались.