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В Литве среди призывников выявили восемь случаев COVID-19

© Photo : Facebook / Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija


Солдаты находятся в специально оборудованных изоляторах, к ним не пускают родственников, а все помещения после выявления заболевания продезинфицировали. Новые случаи COVID-19 установлены у восьми военнослужащим постоянной обязательной начальной военной службы (NPPKT) в моторизованном пехотном батальоне имени Великого князя Литовского Кястутиса моторизованной пехотной бригады сухопутных войск "Жямайтия", сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Трое бойцов 27 августа почувствовали симптомы, характерные для коронавируса. Их сразу же изолировали и протестировали. Солдат перевели в специально оборудованные изоляторы. Эпидемиологическое расследование было начато 29 августа, и все солдаты, контактировавшие с больными, были протестированы в порядке приоритетности.
В результате были обнаружены еще пять случаев COVID-19. Оставшиеся военнослужащие NPPKT и профессиональные военнослужащие изолированы в своих жилых помещениях.

Батальон срочно принял все меры, чтобы остановить распространение инфекции. Помещения были продезинфицированы, доступ родственников и других лиц на территорию NPPKT приостановлен.

Введено постоянное ношение масок на территории батальона, измерение температуры, медицинское освидетельствование.

В настоящее время в республике выявлено более 2870 случаев коронавируса, 86 человек скончались.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено около 25 миллионов случаев заражения, почти 843 тысяч человек скончались.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: армия, контроль, призывники, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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добавлена сегодня, 31 августа, 08:30

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