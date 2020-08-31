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Джоан Роулинг вернула награду от семьи Кеннеди после критики ее взглядов на трансгендеров



Британская писательница Джоан Роулинг решила вернуть награду, полученную в прошлом году от правозащитной организации имени Роберта Кеннеди, сообщает ВВС.

Президент организации Керри Кеннеди обвинила Роулинг в трансфобии.

Автор романов о Гарри Поттере отвергла это определение и назвала себя сторонницей ЛГБТ-движения, настаивая, что разногласия у нее лишь с активистами-радикалами.
В 2019 году Роулинг получила награду Ripple of Hope, названную в честь знаменитой речи сенатора Роберта Кеннеди о "пульсации надежды", произнесенной в 1966 году в Кейптауне, посреди апартеида в ЮАР.

Однако в августе Керри Кеннеди, дочь сенатора и племянница президента (оба были убиты в результате политических покушений), раскритиковала Роулинг за уничижение трансгендеров.

О чем этот спор?

В июне Роулинг пошутила над встретившимся ей определением "менструирующие люди".

"Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь... Жоншины? Жинсчины? Женстины?" - иронизировала писательница в "Твиттере".

Это вызвало обвинения в трансфобии и отказе трансгендерным женщинам и мужчинам в статусе женщин и мужчин.

В ответ на критику Роулинг рассказала, как изучала трансгендерность и сформировала свое мнение по этому вопросу.

По ее словам, она пережила домашнее насилие и сексуальные домогательства, и это заставляет ее выступать в защиту женщин.

"Когда мы открываем двери женских туалетов и раздевалок для любого мужчины, который называет себя женщиной, - а как я уже говорила, сертификаты, подтверждающие гендер, сегодня выдаются без операций или приема гормонов, - мы открываем двери всем мужчинам, которые хотят войти. Это простая истина", - писала Роулинг.

Манифест Роулинг вызвал поддержку части ее поклонников, а также в кругах консерваторов - и жесткую критику со стороны прогрессивных активистов и ряда знаменитостей, в том числе звезд фильмов о Гарри Поттере Дэниэла Рэдклиффа и Эммы Уотсон.

Что сказала Керри Кеннеди?

Президент правозащитной организации опубликовала заявление с критикой мнений Роулинг.

Кеннеди рассказала, что выразила писательнице разочарование ее позицией и заявила, что та использует свое дарование для создания нарратива, уничижительного для трансгендеров и небинарных людей (то есть тех, кто не относит себя к мужскому или женскому полу).

Правозащитница подчеркнула, что такие люди чаще других становятся жертвами насилия, дискриминации и угроз, исключаются из общества и в результате совершают суицид, испытывают психологические проблемы или становятся бездомными.

Она добавила, что чернокожие женщины-трансы и молодые трансгендеры особенно подвержены насилию и нападкам.

Кеннеди подчеркнула, что не согласна с утверждением, что пол человека раз и навсегда определяется при рождении.

По мнению правозащитницы, наука четко и недвусмысленно определила, что гендер не бинарен (то есть не связан с биологическим полом, определяемом при рождении).

Что ответила Роулинг?

В ответ на критику Кеннеди писательница решила постоять за свои взгляды.

В новом заявлении она рассказала, что получила тысячи писем от женщин и трансгендеров, которые благодарили ее за смелость.

Роулинг говорит, что с ней связались врачи, ученые, психотерапевты, учителя, соцработники, сотрудники тюрем и женских приютов.

Она подчеркнула, что на протяжении многих лет поддерживала и отправляла пожертвования в ЛГБТ-организации, но при этом уверена - существует противоречие между движением за права женщин и радикальным движением за права трансгендеров.

Критика этого радикального движения, по ее словам, не имеет ничего общего с ненавистью и трансфобией.

Она заявила, что продолжает восхищаться Робертом Кеннеди, но вынуждена вернуть награду из-за противоречия во взглядах с правозащитной организацией.

Среди предыдущих лауреатов награды - Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Тим Кук, Альберт Гор, Тейлор Свифт, Билл Клинтон и другие.
bbc.com
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: премия, писательница, Кеннеди, Роулинг
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добавлена сегодня, 31 августа, 18:00

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