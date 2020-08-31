Джоан Роулинг вернула награду от семьи Кеннеди после критики ее взглядов на трансгендеров 🔊 Воспроизвести



Британская писательница Джоан Роулинг решила вернуть награду, полученную в прошлом году от правозащитной организации имени Роберта Кеннеди, сообщает



Президент организации Керри Кеннеди обвинила Роулинг в трансфобии.



Автор романов о Гарри Поттере отвергла это определение и назвала себя сторонницей ЛГБТ-движения, настаивая, что разногласия у нее лишь с активистами-радикалами. Британская писательница Джоан Роулинг решила вернуть награду, полученную в прошлом году от правозащитной организации имени Роберта Кеннеди, сообщает ВВС Президент организации Керри Кеннеди обвинила Роулинг в трансфобии.Автор романов о Гарри Поттере отвергла это определение и назвала себя сторонницей ЛГБТ-движения, настаивая, что разногласия у нее лишь с активистами-радикалами. В 2019 году Роулинг получила награду Ripple of Hope, названную в честь знаменитой речи сенатора Роберта Кеннеди о "пульсации надежды", произнесенной в 1966 году в Кейптауне, посреди апартеида в ЮАР.



Однако в августе Керри Кеннеди, дочь сенатора и племянница президента (оба были убиты в результате политических покушений), раскритиковала Роулинг за уничижение трансгендеров.



О чем этот спор?



В июне Роулинг пошутила над встретившимся ей определением "менструирующие люди".



"Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Помогите мне кто-нибудь... Жоншины? Жинсчины? Женстины?" - иронизировала писательница в "Твиттере".



Это вызвало обвинения в трансфобии и отказе трансгендерным женщинам и мужчинам в статусе женщин и мужчин.



В ответ на критику Роулинг рассказала, как изучала трансгендерность и сформировала свое мнение по этому вопросу.



По ее словам, она пережила домашнее насилие и сексуальные домогательства, и это заставляет ее выступать в защиту женщин.



"Когда мы открываем двери женских туалетов и раздевалок для любого мужчины, который называет себя женщиной, - а как я уже говорила, сертификаты, подтверждающие гендер, сегодня выдаются без операций или приема гормонов, - мы открываем двери всем мужчинам, которые хотят войти. Это простая истина", - писала Роулинг.



Манифест Роулинг вызвал поддержку части ее поклонников, а также в кругах консерваторов - и жесткую критику со стороны прогрессивных активистов и ряда знаменитостей, в том числе звезд фильмов о Гарри Поттере Дэниэла Рэдклиффа и Эммы Уотсон.



Что сказала Керри Кеннеди?



Президент правозащитной организации опубликовала заявление с критикой мнений Роулинг.



Кеннеди рассказала, что выразила писательнице разочарование ее позицией и заявила, что та использует свое дарование для создания нарратива, уничижительного для трансгендеров и небинарных людей (то есть тех, кто не относит себя к мужскому или женскому полу).



Правозащитница подчеркнула, что такие люди чаще других становятся жертвами насилия, дискриминации и угроз, исключаются из общества и в результате совершают суицид, испытывают психологические проблемы или становятся бездомными.



Она добавила, что чернокожие женщины-трансы и молодые трансгендеры особенно подвержены насилию и нападкам.



Кеннеди подчеркнула, что не согласна с утверждением, что пол человека раз и навсегда определяется при рождении.



По мнению правозащитницы, наука четко и недвусмысленно определила, что гендер не бинарен (то есть не связан с биологическим полом, определяемом при рождении).



Что ответила Роулинг?



В ответ на критику Кеннеди писательница решила постоять за свои взгляды.



В новом заявлении она рассказала, что получила тысячи писем от женщин и трансгендеров, которые благодарили ее за смелость.



Роулинг говорит, что с ней связались врачи, ученые, психотерапевты, учителя, соцработники, сотрудники тюрем и женских приютов.



Она подчеркнула, что на протяжении многих лет поддерживала и отправляла пожертвования в ЛГБТ-организации, но при этом уверена - существует противоречие между движением за права женщин и радикальным движением за права трансгендеров.



Критика этого радикального движения, по ее словам, не имеет ничего общего с ненавистью и трансфобией.



Она заявила, что продолжает восхищаться Робертом Кеннеди, но вынуждена вернуть награду из-за противоречия во взглядах с правозащитной организацией.



Среди предыдущих лауреатов награды - Барак Обама, Джо Байден, Хиллари Клинтон, Тим Кук, Альберт Гор, Тейлор Свифт, Билл Клинтон и другие. bbc.com Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: премия, писательница, Кеннеди, Роулинг — статья прочитана 38 раз Комментарии