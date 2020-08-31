Жители Умани устроили конфликт с прибывшими в город хасидами 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев, сообщает



Так, на видео, опубликованном на странице в Facebook, видно, как местные не пропускают хасидов разъехаться к месту временного обитания. Люди вызвали полицию, однако правоохранители, прибыв на место, лишь следили, чтобы между местными и паломниками не было конфликтов.



Жители Умани утверждают, что их протест спровоцирован тем, что паломники планировали поселиться в незаконно построенном здании. Жители Умани в Черкасской области Украины устроили конфликт с хасидами, которые успели прибыть в страну до закрытия границ для въезда иностранцев в связи с пандемией коронавируса, соответствующее видео опубликовал в пятницу депутат горсовета Сергей Алексеев, сообщает РИА Новости Так, на видео, опубликованном на странице в Facebook, видно, как местные не пропускают хасидов разъехаться к месту временного обитания. Люди вызвали полицию, однако правоохранители, прибыв на место, лишь следили, чтобы между местными и паломниками не было конфликтов.Жители Умани утверждают, что их протест спровоцирован тем, что паломники планировали поселиться в незаконно построенном здании. Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране. При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная". Позже карантин был продлен до ноября, также кабмин ограничил въезд в страну для иностранцев, за исключением ряда категорий, до 28 сентября.



Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII – XIX веках. Празднование Рош ха-Шана в этом году проходит с 23 сентября по 4 октября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19. Министр кабмина Олег Немчинов сообщил, что ожидается прибытие в Умань от 5 до 10 тысяч хасидов, власти Украины и Израиля обеспокоены массовым паломничеством в связи с пандемией коронавируса. Ранее пресс-служба МВД Украины сообщила, что украинский кабмин решил ограничить иностранцам посещение города Умань. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: столкновение, Умань, хасиды, карантин, коронавирус География: Украина — статья прочитана 92 раза Комментарии