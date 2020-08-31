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МИД предупредил россиян за границей об угрозе преследования США

РИА Новости


Выезжающим за границу россиянам следует помнить об угрозе преследования со стороны американских правоохранительных органов и специальных служб на территории США и по запросам их властей в третьих странах, сообщили RT в МИД России.

«Правоохранительные органы США активно продолжают аресты россиян по всему миру. С 2008 года на территории третьих государств зафиксированы уже 56 таких случаев, из которых шесть произошли в 2019 году», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что подпавшие под уголовное преследование в США россияне часто сталкиваются с предвзятым отношением и правовым произволом.
«Чтобы добиться признательных показаний по сфабрикованным делам, их подвергают мощному психологическому давлению, создают им невыносимые условия содержания, как в ситуации с М.В. Бутиной… В случае отказа от признания какой-либо вины наших соотечественников показательно приговаривают к огромным тюремным срокам, что выпало на долю упомянутого К.В. Ярошенко и В.А. Бута», — подчеркнули в российском МИД.

Там также обратили внимание на сложную ситуацию с оказанием консульской поддержки россиянам, задержанным на Западном побережье США из-за закрытия американскими властями в 2017—2018 годах генеральных консульств России в Сан-Франциско и Сиэтле.

В МИД призвали соотечественников «тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны» при планировании поездок за рубеж, в том числе в страны, имеющие с США договоры о выдаче.

27 августа стало известно о задержании в США россиянина Александра Спицына по обвинению в мошенничестве.

22 августа в Лос-Анджелесе был арестован 27-летний россиянин Егор Крючков по обвинению в сговоре с целью совершения киберпреступления.
russian.rt.com
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, арест, МИД, россияне, предупреждение
География: Россия
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добавлена сегодня, 31 августа, 16:00

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