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ОАЭ отменили экономический бойкот Израиля

© Vinnikava Viktoryia/Shutterstock/FOTODOM


Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Халифа бен Заид Аль Нахайян издал указ об отмене экономического бойкота Израиля. Об этом сообщило в воскресенье эмиратское информационное агентство (WAM), передает ТАСС.

"Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества, ведущего к двусторонним отношениям путем стимулирования экономического роста и продвижения технологических инноваций", - говорится в сообщении.
Агентство отмечает, что отмена экономического бойкота позволит частным предпринимателям и компаниям из ОАЭ осуществлять финансовые и торговые операции с израильским бизнесом. Также снимается запрет на ввоз, обмен, приобретение и продажу товаров из еврейского государства.

Президент США Дональд Трамп 13 августа сообщил, что Израиль и ОАЭ достигли соглашения о полной нормализации двусторонних отношений. Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта. Делегации Израиля и ОАЭ могут уже в скором времени подписать двусторонние соглашения, в том числе об инвестициях, туризме, безопасности, телекоммуникациях, технологиях, энергетике, здравоохранении, культуре, окружающей среде и взаимном учреждении посольств.
ТАСС
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: санкции, Израиль, ОАЭ, бойкот, отмена
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добавлена сегодня, 31 августа, 15:00

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