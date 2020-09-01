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Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта
Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания, сообщает RT.
Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.
Диаметр импланта составляет около 8 мм.
«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.
По его словам, когда свинья что-либо нюхает или трогает пятачком, имплант регистрирует импульсы.
Маск ожидает, что подобные импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.
Также он надеется получить разрешение вживить первый имплант человеку уже в 2020 году.
Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск вошёл в четвёрку богатейших людей мира.
russian.rt.com
Категории: в мире, технологии, здоровье, образование
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