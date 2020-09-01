Илон Маск рассказал об испытаниях мозгового импланта 🔊 Воспроизвести



Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания, сообщает



Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.







Диаметр импланта составляет около 8 мм.



«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.



По его словам, когда свинья что-либо нюхает или трогает пятачком, имплант регистрирует импульсы.



Маск ожидает, что подобные импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.



Также он надеется получить разрешение вживить первый имплант человеку уже в 2020 году.



Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск вошёл в четвёрку богатейших людей мира. Американский предприниматель Илон Маск в ходе презентации показал свинью с мозговым имплантом. В основанной Маском компании Neuralink надеются, что имплант позволит в будущем лечить неврологические заболевания, сообщает RT Трансляция велась на YouTube-канале Neuralink.Диаметр импланта составляет около 8 мм.«Это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже два месяца и отлично работает», — сказал Маск.По его словам, когда свинья что-либо нюхает или трогает пятачком, имплант регистрирует импульсы.Маск ожидает, что подобные импланты помогут лечить паралич, болезнь Альцгеймера и деменцию.Также он надеется получить разрешение вживить первый имплант человеку уже в 2020 году.Ранее Bloomberg сообщил, что Илон Маск вошёл в четвёрку богатейших людей мира. russian.rt.com Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: мозг, Маск, опыты, импланты — статья прочитана 182 раза Комментарии