Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве 🔊 Воспроизвести © Сергей Гунеев РИА Новости



Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщает



«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — заявили в Кремле.



В сообщении говорится, что президенты условились «в ближайшие недели провести встречу в Москве». Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора условились в ближайшие недели провести встречу в Москве. Также лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества Москвы и Минска. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Кремля.«Подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям», — заявили в Кремле.В сообщении говорится, что президенты условились «в ближайшие недели провести встречу в Москве». В ходе разговора Путин также поздравил белорусского коллегу с днём рождения.



Ранее в Белоруссии сообщили о телефонном разговоре Путина и Лукашенко.



24 августа Путин и Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Белоруссии, а также вопросы сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.



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Президент Белоруссии Александр Лукашенко за 26 лет президентства не смог выстроить добрососедские отношения с Россией, заявила член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова.



По словам Колесниковой, несмотря на то, что существует Союзное государство, «все, что мы видим, это какие-то манипуляции [официального Минска], это постоянный обман, какое-то вообще неумение наладить именно взаимовыгодные и именно прагматичные отношения [с Россией]», передает РИА «Новости».



Кроме того, она напомнила о высказывании президента России Владимира Путина о формировании по просьбе Лукашенко резерва из силовиков для оказания при необходимости помощи Белоруссии.



«Там все заметили только одну часть, а там есть еще одна часть в этой цитате, и она заключается в том, что, когда люди выходят на улицы, их надо слушать, к ним надо прислушиваться, искать с ними компромисс», – обратила внимание Колесникова.



Ранее Колесникова выразила мнение, что заявление президента России о создании силового резерва на случай обострения ситуации в Белоруссии говорит о слабости Лукашенко.



Напомним, президент России Владимир Путин откликнулся на просьбу Лукашенко о формировании резерва российских правоохранителей на случай необходимости оказания Белоруссии помощи. При этом российский лидер уточнил, что резерв «не будет использован до тех пор, пока ситуация [в республике] не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее».



В Кремле также выразили надежду, что резерв правоохранителей Минску не понадобится. russian.rt.com Категории: политика, в России Ключевые слова: Путин, встреча, Лукашенко, разногласия География: Белоруссия — статья прочитана 128 раз Комментарии