Конец «безвиза» — в новом году украинским нелегалам придется покинуть ЕС 🔊 Воспроизвести Иллюстрация 123ru.net



В 2021 году украинцам придется ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Хотя безвизовый режим не отменяется, однако, чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку, сообщает



Еще в начале этого года в Европейском парламенте приняли новый документ, который предполагает усилить систему контроля на европейских границах. В соответствии с ним с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду. В 2021 году украинцам придется ездить в страны Европейского союза по новым правилам. Хотя безвизовый режим не отменяется, однако, чтобы въехать в Шенгенскую зону, придется пройти дополнительную платную проверку, сообщает EADaily Еще в начале этого года в Европейском парламенте приняли новый документ, который предполагает усилить систему контроля на европейских границах. В соответствии с ним с 2021 года в ЕС будет запущена система под названием ETIAS (Европейская система авторизации и информации о путешествии). Авторизация в онлайн-системе будет необходима только для тех стран, которые освобождены от визовых требований для въезда в ЕС, включая Украину, Великобританию и Канаду. Благодаря новшеству в Европе появится единая база данных о пересечении путешественниками границы Шенгена. Ранее каждая страна получала и хранила информацию отдельно, теперь она станет централизованной.



Поэтому с 2021 года для въезда в Шенгенскую зону придется заполнить онлайн-анкету. Сделать это нужно максимум за 96 часов (четверо суток) до времени вылета, именно столько потребуется системе для проверки в том случае, если данные отправят на более глубокую обработку.



В Брюсселе уверяют, что сложностей не должно возникнуть в том случае, если гражданин не имеет судимости, не нарушал никаких правил в ЕС (например, не оплатил штраф за неправильную парковку) и не пребывал в конкретных зонах ведения военных конфликтов.



Авторизация будет стоить 7 евро. Для лиц младше 18 лет и старше 70 лет — авторизация бесплатна. Для ее осуществления в первую очередь необходимо будет предоставить личные данные (имя, дату и место рождения, пол и национальность), информацию о документе для путешествий (срок действия, страну выдачи), домашний адрес и контактную информацию, а также указать европейскую страну первого въезда.



Далее нужно будет ответить на некоторые анкетные вопросы, например о состоянии здоровья, предыдущих поездках в страны ЕС, в том числе об отказах в выдаче визы и депортации, правонарушениях. Также есть перечень вопросов, касающихся мер безопасности.



При этом обязательным условием для пересечения границы является подтверждение платежеспособности (наличие валюты из расчета не менее $ 40 в сутки), документы, подтверждающие цель поездки (приглашение от родственников или ваучер из гостиницы), обратный билет и страховой полис.



Для украинских заробитчан, значительная часть которых работает в странах ЕС нелегально, нововведения являются настоящей катастрофой.



Ведь воспользоваться «безвизом» украинцам можно будет только в туристических целях или для посещения родственников и не более чем на 3 месяца. Как это формально изначально и предполагалось.



А поскольку обмануть систему ETIAS нельзя, то через какое-то время все украинские нелегальные трудовые мигранты, въехавшие по туристическим или гостевым приглашениям, окажутся нарушителями правил ЕС. И система занесет их в список лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.



То есть начиная с 1 января следующего года украинцы не смогут использовать «безвиз» для нелегального трудоустройства, годами не возвращаясь на родину. Со следующего года этому будет положен конец. Миллионы заробитчан не смогут работать в Европе, а с нарушителями будут беспощадно бороться.



И это на фоне продолжающегося падения производства на Украине. Возвращаться заробитчанам просто некуда — они лишь могут пополнить ряды безработных. А прекращение переводов из-за рубежа нанесет дополнительный удар украинской экономике и может поставить половину населения Украины на грань голода.



Иллюзии ассоциации с Евросоюзом приходит конец. В Европе хватает и своих безработных. Вполне возможно, что миллионы заробитчан отправятся на заработки в Россию, куда виза ещё не требуется.



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/08/29/konec-bezviza-v-novom-godu-ukrainskim-nelegalam-pridetsya-pokinut-es?fbclid=IwAR0GVg_u0uCSHsPoI2ht_CKVBMhjhv4w_Rq-SdZes4tIJWmzJZ9plVzt2wk



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/08/29/konec-bezviza-v-novom-godu-ukrainskim-nelegalam-pridetsya-pokinut-es?fbclid=IwAR0GVg_u0uCSHsPoI2ht_CKVBMhjhv4w_Rq-SdZes4tIJWmzJZ9plVzt2wk eadaily.com Категории: общество, политика, в Европе Ключевые слова: ЕС, безвиз, приостановка География: Украина — статья прочитана 225 раз Комментарии