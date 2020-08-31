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Активисты в Монреале снесли памятник первому премьеру Канады Джону Макдональду



Активисты движения Black Lives Matter в Монреале разрушили статую первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдональда, которого обвиняют в продвижении жестокой политики в отношении коренного индейского населения, сообщает ВВС.

На кадрах, выложенных в интернет видно, как голова статуи слетает с основания и падает на мостовую.

Глава правительства провинции Квебек назвал этот инцидент неприемлемым. "Уничтожать часть нашей истории не выход", - сказал Франсуа Лего.
Канадские СМИ сообщают, что никто из участников акции не был задержан.



Первый премьер

Сэр Джон А. Макдональд был первым премьером суверенной Канады в период 1873-1891 гг. Он вошел в историю как реформатор, много сделавший для самоопределения канадцев как отдельной нации. При этом он также был инициатором создания школ-интернатов для детей индейцев.

Система действовала более 100 лет, за это время по меньшей мере 150 тысяч детей были насильно изъяты из семей и отправлены на обучение в государственные школы-интернаты. Многие подвергались насилию, некоторые умирали.

Им также запрещалось говорить на своем языке и следовать своей культуре. В 2015 году правительство Канады в своем докладе назвало те события культурным геноцидом.

Макдональда также обвиняют в том, что он допустил голод и эпидемии в индейских резервациях, что привело к гибели многих людей. Его правительство принуждало общины индейцев покидать традиционные территории и лишало их продовольствия, пока требование не выполнялось.

Премьер-министр Квебека Франсуа Лего написал в "Твиттере", что ничто не оправдывает вандализм.

"Что бы кто ни думал о Джоне Макдональде, разрушать таким образом памятник просто неприемлемо. Мы должны бороться с расизмом, но уничтожать историю не выход. Вандализму нет места в нашей демократии, и памятник должен быть восстановлен", - говорится в посте политика.



Война с памятниками

Накануне, в субботу, в центре Монреаля прошла мирная демонстрация, участники которой требовали лишить полицию финансирования.

В листовке, которую распространяли участники протеста, Джон Макдональд назван "белым супрематистом, организовавшим геноцид индейцев через создание жестокой системы школ-интернатов".



Протестующие также утверждают, что подавали петицию мэру Монреаля Валери Плант с требованием ликвидировать памятник, но из-за ее бездействия решили взять дело в свои руки.

В последние месяцы несколько памятников людям, чья историческая роль остается противоречивой, были сброшены с постаментов в разных странах мира.

В частности, в США были разрушены памятники Христофору Колумбу и лидерам конфедератов, выступавших во время Гражданской войны 1860-х годов за сохранение рабовладельческого строя. В Великобритании демонтирован ряд памятников историческим деятелям, связанным с работорговлей.

В Бельгии разрушены статуи короля Леопольда II, его обвиняют в жестокости в отношении чернокожего населения на территории бывшей бельгийской колонии, которая позднее стала Демократической республикой Конго.

В мире продолжается полемика о том, должно или нет общество помнить деятелей, связанных с работорговлей, имперской политикой и расизмом.
bbc.com
Категории: общество, в мире, чп и криминал, история
Ключевые слова: Канада, вандалы, памятники
статья прочитана 180 раз
добавлена сегодня, 31 августа, 09:00

Комментарии

пенсионер
31 августа, 10:59
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Сожалею, что дожил до такой демократии
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