Активисты в Монреале снесли памятник первому премьеру Канады Джону Макдональду

Активисты движения Black Lives Matter в Монреале разрушили статую первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдональда, которого обвиняют в продвижении жестокой политики в отношении коренного индейского населения, сообщает



На кадрах, выложенных в интернет видно, как голова статуи слетает с основания и падает на мостовую.



Глава правительства провинции Квебек назвал этот инцидент неприемлемым. "Уничтожать часть нашей истории не выход", - сказал Франсуа Лего.



Statue taken down today in so-called #Montreal #BlackLivesMatter #DefundPolice #manifencours #decolonize Kanada pic.twitter.com/0TYGayWUiK — Nore (@noreornot) August 29, 2020



Первый премьер



Сэр Джон А. Макдональд был первым премьером суверенной Канады в период 1873-1891 гг. Он вошел в историю как реформатор, много сделавший для самоопределения канадцев как отдельной нации. При этом он также был инициатором создания школ-интернатов для детей индейцев.



Система действовала более 100 лет, за это время по меньшей мере 150 тысяч детей были насильно изъяты из семей и отправлены на обучение в государственные школы-интернаты. Многие подвергались насилию, некоторые умирали.



Им также запрещалось говорить на своем языке и следовать своей культуре. В 2015 году правительство Канады в своем докладе назвало те события культурным геноцидом.



Макдональда также обвиняют в том, что он допустил голод и эпидемии в индейских резервациях, что привело к гибели многих людей. Его правительство принуждало общины индейцев покидать традиционные территории и лишало их продовольствия, пока требование не выполнялось.



Премьер-министр Квебека Франсуа Лего написал в "Твиттере", что ничто не оправдывает вандализм.



"Что бы кто ни думал о Джоне Макдональде, разрушать таким образом памятник просто неприемлемо. Мы должны бороться с расизмом, но уничтожать историю не выход. Вандализму нет места в нашей демократии, и памятник должен быть восстановлен", - говорится в посте политика.



Quoique l’on puisse penser de John A. MacDonald, détruire un monument ainsi est inacceptable.



Il faut combattre le racisme, mais saccager des pans de notre histoire n’est pas la solution.



Le vandalisme n’a pas sa place dans notre démocratie et la statue doit être restaurée. — François Legault (@francoislegault) August 29, 2020



Война с памятниками



Накануне, в субботу, в центре Монреаля прошла мирная демонстрация, участники которой требовали лишить полицию финансирования.



В листовке, которую распространяли участники протеста, Джон Макдональд назван "белым супрематистом, организовавшим геноцид индейцев через создание жестокой системы школ-интернатов".







Протестующие также утверждают, что подавали петицию мэру Монреаля Валери Плант с требованием ликвидировать памятник, но из-за ее бездействия решили взять дело в свои руки.



В последние месяцы несколько памятников людям, чья историческая роль остается противоречивой, были сброшены с постаментов в разных странах мира.



В частности, в США были разрушены памятники Христофору Колумбу и лидерам конфедератов, выступавших во время Гражданской войны 1860-х годов за сохранение рабовладельческого строя. В Великобритании демонтирован ряд памятников историческим деятелям, связанным с работорговлей.



В Бельгии разрушены статуи короля Леопольда II, его обвиняют в жестокости в отношении чернокожего населения на территории бывшей бельгийской колонии, которая позднее стала Демократической республикой Конго.



