Томашевский: многие литовские политики не воспринимают другого мнения 🔊 Воспроизвести BALTNEWS.lt / Анатолий Иванов



Лидер "Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский ответил на обвинения из-за своей позиции по Белоруссии.



Применение насилия в отношении протестующих в Белоруссии для нас неприемлемо, а обвинения в обратном – это результат политических манипуляций оппонентов, заявил глава входящей в правящую коалицию "Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС), евродепутат Вальдемар Томашевский.



"Насчет позиции по Белоруссии мы ясно сказали сразу после выборов – для нас неприемлемо применение силы против протестующих. Это 21 век, и сейчас нельзя молотить людей дубинками. Мы это подвергли критике сразу, и больше здесь не о чем говорить. И очень хорошо, что те, кто отдавали такие приказы, это поняли, и министр МВД принес извинения. Именно так должны себя вести христиане", – заявил Томашевский порталу Baltnews. Применение насилия в отношении протестующих в Белоруссии для нас неприемлемо, а обвинения в обратном – это результат политических манипуляций оппонентов, заявил глава входящей в правящую коалицию "Избирательной акции поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС), евродепутат Вальдемар Томашевский.



"Я и депутат Збигнев Единский, которые подверглись критике наших оппонентов, – люди совсем другого мировоззрения. Как и в советское время, так и сегодня мы не боимся говорить правду, даже такую, которую нельзя говорить. Единский не просто не состоял в советской партии или комсомоле, он не был даже пионером и октябренком в школе. И сейчас его точно так же критикуют за высказывание своего мнения, которое он еще в то время говорил", – указал политик.



По словам Томашевского, сегодня оппоненты вешают на него и его соратника ярлыки просоветских политиков, что является полным недоразумением.



"Не то чтобы мы кого-то упрекаем – нет, мы люди другого стиля. Но это ответ на те нападки и беспочвенные обвинения в наш адрес. Я уже говорил вчера на пресс-конференции, что наши оппоненты были частью номенклатуры той системы: они имели спецквартиры, спецпитание, стипендии в высших партийных школах, которые в два-три раза превышали среднюю заработную плату. Теперь они перекрасились и сегодня атакуют тех, кто критиковал советскую систему и всегда считали ее преступной", – подчеркнул депутат.



Политик напомнил, что в то время, когда он сам участвовал в "Балтийском пути", экс-президент Литвы Даля Грибаускайте преподавала в Высшей партийной школе.



"Теперь она [Грибаускайте] стоит на акции у Андрюса Тапинаса (акция "Путь свободы" 23 августа – прим. Baltnews) и нас атакует. А мы – верующие люди, и с тех пор не поменялись, как ни боялись говорить правду, так и не боимся сегодня. То, что мы якобы поддерживаем насилие, – это манипуляции, и такую ерунду начинают нести бывшие советские номенклатурщики, которые были не принципиальными и циничными тогда и являются такими же сейчас", – резюмировал Вальдемар Томашевский.



Ранее председатель коалиционного совета правящих партий Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что обвинения в адрес ИАПЛ-СХС о том, что ее члены не разделяют позиции Литвы в отношении Белоруссии, неверны.



Напомним, что депутат ИАПЛ-СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Белоруссии, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти.



Источник: baltnews.lt Лидер ИАПЛ-СХС с сожалением подчеркнул, что у многих литовских политиков до сих пор преобладает советский менталитет и они вообще не воспринимают не только критику, а просто другие мнения."Я и депутат Збигнев Единский, которые подверглись критике наших оппонентов, – люди совсем другого мировоззрения. Как и в советское время, так и сегодня мы не боимся говорить правду, даже такую, которую нельзя говорить. Единский не просто не состоял в советской партии или комсомоле, он не был даже пионером и октябренком в школе. И сейчас его точно так же критикуют за высказывание своего мнения, которое он еще в то время говорил", – указал политик.По словам Томашевского, сегодня оппоненты вешают на него и его соратника ярлыки просоветских политиков, что является полным недоразумением.Политик напомнил, что в то время, когда он сам участвовал в "Балтийском пути", экс-президент Литвы Даля Грибаускайте преподавала в Высшей партийной школе.Ранее председатель коалиционного совета правящих партий Литвы Рамунас Карбаускис заявил, что обвинения в адрес ИАПЛ-СХС о том, что ее члены не разделяют позиции Литвы в отношении Белоруссии, неверны.Напомним, что депутат ИАПЛ-СХС Збигнев Единский опубликовал в соцсети комментарий, что власти Белоруссии, которые подавляли протесты силой, защищают Конституцию, а позднее утверждал, что люди должны подчиниться требованиям законной власти. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: ИАПЛ-СХС, Збигнев Единский, Вальдемар Томашевский — статья прочитана 229 раз Комментарии