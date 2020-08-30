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Самоуправление Вильнюса поможет владельцам металлических гаражей

Фото Виктор Грецкаса, "Обзор"




Чтобы ускорить освобождение территории, принадлежащей государству, от незаконно, как подчёркивают столичные власти, застроенной металлическими гаражами, Вильнюсское городское самоуправление устраивает акцию: первые три гаражных сообщества, готовые в сотрудничестве с муниципалитетом освободить государственную землю, получат в качестве бонуса помощь от столичного самоуправления при вывозе мусора и отходов.

Владельцам металлических гаражей не придется самостоятельно вывозить скопившийся мусор, поскольку за ним прямо к гаражам приедут сами сборщики отходов.

Администрация Вильнюсского городского самоуправления обязала владельцев металлических гаражей до 30 сентября переместить гаражи на частную землю или сдать их в качестве металлолома и утилизировать оставшиеся отходы.
После сноса гаражей освободившаяся государственная территория площадью в 51 га будет использована для создания более удобной инфраструктуры для жителей Вильнюса.

Чтобы облегчить для владельцев гаражей процесс переселения, столичная администрация договорилась с компанией по вывозу мусора «EMP Recycling», и уже в ближайшие дни в нескольких общинах Вильнюса появятся мобильные станции для сбора мусора. Здесь можно будет избавляться от различных отходов, скопившихся в металлических гаражах.

Поскольку владельцам гаражей не придется куда-либо возить мусор, ожидается, что владельцы проявят доброжелательность и воспользуются этой возможностью. Мало того, за некоторые виды «вторчермета» автовладельцам даже будет выплачено вознаграждение.

Владельцы гаражей на пунктах мобильной скупки смогут оставлять такие отходы, как строительный мусор, отходы ремонта и сноса зданий, асбестосодержащие отходы, батареи и аккумуляторы, отходы ремонта автомобилей, кислоты, щелочи, краски и т. д. (См. таблицу для получения дополнительной информации).

В понедельник, 31 августа, пункты мобильной скупки будут открыты в трех гаражных товариществах: в Пилайте (ул. Каволюко, 1А, с 10 до 18 часов), на Расос (ул. Лепкальнё, 140, с 13 до 18 час.) и на Вилкпеде (ул. Скроблу, 19, с 10 до 12 час.).

Потом пункты мобильной скупки будут оборудованы и на территории других гаражных массивов.

Муниципалитет напоминает, что после избавления от металлического гаража его владелец обязан также вывезти все предметы и мусор, находившиеся в гараже и рядом с ним, привести в порядок территорию, застроенную гаражом и использовавшуюся при его эксплуатации.

До 30 сентября администрация городского самоуправления предлагает помощь тем владельцам, которые сами уберут металлические гаражи, - помогут бесплатно убрать территорию. А те, кто не будет торопиться с переносом гаражей или избавлением от них, должны будут привести в порядок территорию самостоятельно или от них потребуют возмещения затрат на уборку территории.

Муниципалитет Вильнюса продолжает вести переговоры о бесплатном вывозе мусора и с другими организациями по приему отходов, чтобы как можно скорее освободить территорию, находящуюся в ведении государства.

В настоящее время в Вильнюсе насчитывается около 10 700 металлических гаражей. Площадь, занимаемая такими гаражами, равна, как указывается на сайте Vilnius.lt, примерно 71 футбольному полю (две недели назад городские власти сравнивали эту площадь с 9 футбольными полями. – Прим. «Обзора») или почти трети территории парка Вингис.

Большинство металлических гаражей заброшены, вокруг них - мусор, гаражи ржавеют и представляют опасность для здоровья людей, и окружающей среды.

Гаражные массивы также мешают развитию недостающей инфраструктуры города - созданию общественных зон отдыха, строительству новых дорог для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Временные металлические гаражи в Вильнюсе и в других городах Литвы начали появляться ещё в советское время. Тогда владельцам гаражей, как подчёркивают вильнюсские власти, разрешили обосноваться на государственной земле временно - на 3-5 лет. Но гаражи на десятилетия остались на государственной земле.

Инф. «Обзора»
Категории: общество, авто, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, авто, гараж, металлический
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добавлена сегодня, 30 августа, 15:20

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