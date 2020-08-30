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Немые гномики парка Тервете





29 августа большая группа из Клайпеды посетила несколько чудесных мест Латвии. Возможно, нам очень повезло «просочиться» на территорию соседей перед новым запретом общения, связанным с коронавирусом.

Нашу однодневную экскурсию организовал Покрово-Никольский храм Клайпеды. Именно по этой причине в дороге участников поездки ознакомили с большим объёмом полезной информации о прошедших накануне значимых православных праздниках. Посетили мы и величавый Свято-Никольский морской собор в Лиепае, освящённый 22 августа 1903 года в присутствии императора Николая II с семьёй. Император тогда заложил первый камень в фундамент собора, Николай II являлся и главным жертвователем.

Город - тогда ещё не Лиепая - был важным военным портом на Балтике. И Собор построен, чтобы окормлять и напутствовать перед военными походами моряков. Отсюда ушла в свой смертный бой почти полностью погибшая под Цусимой эскадра, здесь молились за здравие храбрых моряков во время Первой мировой войны.
В сентябре 1991 года православный храм был возвращён верующим. В настоящее время он постепенно восстанавливается за счёт пожертвований.

Но хочу сказать не о великолепной поездке, не о замечательной Лиепае, а несколько о другом. О том, что в силах работников музеев изменить, чтобы наш - гостей, туристов - отдых стал насыщеннее.

Мы посетили ещё замечательное место - парк развлечений в Тервете. На входе были проспекты на разных языках, рассказывающие о других достопримечательностях Латвии. А вот в самом парке информация предлагалась только на латышском языке, которым никто из нас не владел.





Мы, гости природного парка-музея, более трёх часов провели в нём. И только к концу начали разбираться в его планировке. Вернее, в посещённой его части. Так как сам парк просто огромен.

Деревня и город гномов, спортивная часть и обзорная вышка – понравилось всё, особенно детворе, а ездило 19 детей, причём, были ребята ещё из Германии и Украины. Но несколько часов быть в положении слепых котят – неприятно, согласитесь.

Нет, была малюсенькая информация на английском и русском языках о стоимости проезда на трамвайчике (!) по парку. Эта часть бизнеса новая и, вероятно, поэтому она широко представлена.

А вот вкладываться в более обширную и доступную гостям информацию хотя бы, например, на английском языке, похоже, у администрации парка в планах нет, и это печально!





И ещё момент. Он касается музеев стран - членов ЕС, не так давно ими ставшими.

Есть положение (возможно, закон) о том, что официально аккредитованные журналисты имеют право на бесплатный вход в музеи стран ЕС. Им выдаётся входной билет нулевой стоимости, т.е. всё официально. Это так в странах с бОльшим стажем членства в ЕС!

А вот в Литве около 75 % музеев это положение не выполняют или игнорируют. Это я обращением внимания на этот момент в администрацию стучусь. Выдающие билеты о таком положении не знают – их не поставили в известность, а ответственность на себя люди брать не хотят. Бесплатно кого-то пропустить! Так и работы можно лишиться – так я за них рассуждаю. Хотя, как правило, журналисты потом расскажут о вашем музее, а значит, вы получите дополнительную рекламу, которая ещё никому не вредила.

Остальные 25 % билетёров сдаются под натиском аргументов. Но это моя личная статистика. Стыдно, что страна ещё далека от уважения к себе. Хотя о чём это я – А.Васильева попросили «на выход». А здесь какие-то смертные…





Так вот, и в кассе парка в Тервете этот момент выяснила, статистику же веду. «Отмазались» тем, что надо было заранее куда-то обратиться, и в кассу начальство должно было спустить соответствующую бумагу. Может, один раз стоит и другую бумагу изучить?!

В общем, я для себя решила: если нарушают мои права журналиста (хотя других дубинками отваживают от прав), то, по возможности, про это учреждение я не пишу.

Поэтому оставляю возможность рассказать про парк в Тервете другим. Возможно, даже и организатору замечательной экскурсии Оксане Руткус, которая была душой нашей поездки. За что ей огромная сердечная благодарность от всех путешественников.

А это всё мои личные восприятия и наблюдения. Такое вот вступление к рассказу в целом о поездке…

Фото автора

Ирина БЕЛЯЕВА, "Обзор"
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: Лиепая, журналист, парк, Тервете
География: Латвия, Лиепая
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добавлена сегодня, 30 августа, 14:00

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