Портовый сбор: почему Литва грозит ответными мерами Белоруссии за возможный отказ от транзита грузов 🔊 Воспроизвести



Фото из архива "Обзора" Министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс заявил, что, если Минск официально откажется от перевозки грузов через Клайпедский порт, страны ЕС могут отреагировать на этот шаг ответными санкциями. С такой же позицией на днях выступил премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, который заявил, что отказ Белоруссии от использования литовских портов навредит в первую очередь Минску. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил отказаться от транзита через польские и литовские порты в пользу других маршрутов. Эксперты отмечают, что при отказе от белорусских грузов больше пострадает сама Литва, а заявления её руководства можно расценивать как попытку экономического давления.



«Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30%. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую даёт Клайпедский порт. Белоруссия также должна учитывать, что, если она примет это экономически невыгодное решение, она накажет себя, так как это окажет существенное влияние на экономику страны», — приводит слова Синкявичюса Sputnik Литва.



Министр экономики республики добавил, что в случае официального отказа Белоруссии от транзита грузов через Клайпеду страны ЕС могут ввести против Минска ответные санкции. Однако Синкявичюс добавил, что пока вводить ограничительные меры рано и они должны применяться в отношении отдельных лиц, а не всей экономики Белоруссии. При этом, по его словам, литовским предпринимателям опасность не угрожает.



На днях схожую позицию озвучит и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он заявил, что Лукашенко якобы «ненавидит свою нацию», принимая подобные решения.



«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — цитирует литовского премьера РИА Новости.



Литовские политики делают неадекватные заявления, поскольку ЕС базируется на принципах рыночной экономики, отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.



«Это означает, что производитель товаров может производить продукцию на продажу в любую страну, которая готова покупать эти товары, а производитель услуг имеет право оказывать или не оказывать услуги в зависимости от своего внутреннего законодательства и от политического решения», — напомнил эксперт.



«Заявления литовской стороны — редкая концентрация экономического инфантилизма и политического дилетантизма, ибо она предлагает санкции за то, что Республика Беларусь как независимое государство хочет изменить географию своих экспортных связей», — пояснил Межевич.



А.Лукашенко. Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов







Санкционный ответ



28 августа Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы как об ответе на возможные санкции со стороны ЕС.



«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (Польша и Литва) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.



Президент Белоруссии заявил, что европейские страны ошибаются, рассчитывая запугать Минск.



«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — подчеркнул Лукашенко.



Напомним, в начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил нынешний глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.



Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов, при этом она отказалась признавать итоги выборов. После этого по всей стране начались акции протеста несогласных с таким результатом. Вскоре Тихановская выехала в Литву, где находится в настоящее время.



В свою очередь, страны ЕС объявили выборы в Белоруссии нелегитимными и заявили о возможном введении санкций в тоношении Минска. Стоит отметить, что Литва и Польша (вместе с Украиной они составляют так называемый Люблинский треугольник) с начала политического кризиса в Белоруссии активно пытались вмешаться в ситуацию, предлагая некое посредничество в диалоге между оппозицией и властями страны.



Кроме того, Польша, а также Литва и другие страны Балтии активно настаивают на введении европейских санкций против Минска и сами принимают собственные пакеты ограничительных мер. Так, 26 августа литовский МИД подготовил санкционный список, в который вошли 118 должностных лиц Белоруссии, включая самого Александра Лукашенко. Им будет запрещён въезд в Литву и заморожены активы в финансовых учреждениях страны.



Зеркальный эффект



Эксперты подчёркивают, что, вводя санкции против Белоруссии, Литва повторяет ошибку, уже допущенную в отношении России. После 2014 года Литва присоединилась к санкциям против Москвы. В ответ российская сторона ограничила транзит грузов через Клайпедский порт. Также Литва полностью потеряла российский рынок сбыта своей молочной и мясной промышленности.



Кроме того, Россия ведёт строительство порта в Усть-Луге, пропускная способность которого, согласно заявлениям строителей, составит до 140 млн т различных грузов в год. После того как терминал будет введён в строй, Москва откажется от использования портов стран Прибалтики для экспорта минеральных удобрений, угля, зерна, металлопроката и леса, что приведёт к ежегодным многомиллиардным потерям для экономик прибалтийских государств.



Фото Александра Шахова, "Обзор"



Таким образом, если ещё и Белоруссия откажется от грузовых перевозок через Клайпеду, ещё больше пострадает сама Литва, а не Минск, так как вклад транзитной отрасли в литовскую экономику составляет не менее 8—13% ВВП, отметил Николай Межевич.



«Со стороны кажется, что 8—13% от ВВП — ерунда, но на самом деле это как падающие костяшки домино. Например, не будет загружена железная дорога — соответственно, начнутся проблемы в обслуживающих её отраслях вплоть до типографии, которая печатает бланки заказов. Логистические фирмы, посреднические структуры, автопарки и прочие пострадают. Литва таким поступком не просто наступила на грабли, она умудрилась провалиться в собственный геополитический туалет», — подчеркнул политолог.



К примеру, у Эстонии нет такой зависимости, потому что нет общей границы с Белоруссией, нет значимых экономических связей, но у Латвии и Литвы, которая является основным транзитёром, есть, напомнил Межевич.



В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что заявления литовских властей можно расценить как попытку оказать на Белоруссию экономическое давление.



«С одной стороны, Литва хотела бы выступать учителем демократии для Белоруссии, что называется вмешательством во внутренние дела государства, а с другой — заинтересована в транзите белорусских товаров через Клайпедский порт, для которого белорусские грузы имеют серьёзное значение», — пояснил политолог.



При этом, комментируя слова министра экономики Синкявичуса, Оленченко напомнил, что Литву никто не уполномочивал говорить от имени ЕС.



«От Евросоюза могут говорить Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, остальные не имеют права делать какие-то заявления от имени ЕС. Кроме того, санкции принимаются консенсусом. Поэтому нынешние высказывания Вильнюса демонстрируют, что Литва либо недопонимает своей роли в ЕС, либо преувеличивает своё значение. Эти заявления — блеф и констатация того, что республика во многом зависит от внешнеэкономических связей с Белоруссией. И если Литва потеряет белорусские импортные и экспортные грузы, то ей попросту нечем будет заполнять образовавшийся вакуум», — заключил эксперт.



Источник: russian.rt.com Белоруссию ожидают экономические потери, если она откажется от перевозки грузов через Клайпедский порт, заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс. Так он прокомментировал слова Александра Лукашенко о намерении переориентировать торговые потоки с литовских портов.«Белорусские грузы в Клайпедском порту составляют около 30%. Поэтому при принятии решения об отказе от перевозки груза Белоруссия должна рассчитать экономические потери и оценить коммерческую выгоду, которую даёт Клайпедский порт. Белоруссия также должна учитывать, что, если она примет это экономически невыгодное решение, она накажет себя, так как это окажет существенное влияние на экономику страны», — приводит слова Синкявичюса Sputnik Литва.Министр экономики республики добавил, что в случае официального отказа Белоруссии от транзита грузов через Клайпеду страны ЕС могут ввести против Минска ответные санкции. Однако Синкявичюс добавил, что пока вводить ограничительные меры рано и они должны применяться в отношении отдельных лиц, а не всей экономики Белоруссии. При этом, по его словам, литовским предпринимателям опасность не угрожает.На днях схожую позицию озвучит и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис. Он заявил, что Лукашенко якобы «ненавидит свою нацию», принимая подобные решения.«Если решения, о которых сегодня говорил Лукашенко, будут приняты, первой пострадает Белоруссия», — цитирует литовского премьера РИА Новости.Литовские политики делают неадекватные заявления, поскольку ЕС базируется на принципах рыночной экономики, отметил в комментарии RT главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.«Это означает, что производитель товаров может производить продукцию на продажу в любую страну, которая готова покупать эти товары, а производитель услуг имеет право оказывать или не оказывать услуги в зависимости от своего внутреннего законодательства и от политического решения», — напомнил эксперт.28 августа Александр Лукашенко заявил о переориентации грузовых перевозок из Польши и Литвы как об ответе на возможные санкции со стороны ЕС.«Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они (Польша и Литва) ещё в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или через Чёрное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго) — пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции», — приводит слова Лукашенко БЕЛТА.Президент Белоруссии заявил, что европейские страны ошибаются, рассчитывая запугать Минск.«Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что ещё надо? Зажрались. Поэтому поставим на место», — подчеркнул Лукашенко.Напомним, в начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК республики, победил нынешний глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов, при этом она отказалась признавать итоги выборов. После этого по всей стране начались акции протеста несогласных с таким результатом. Вскоре Тихановская выехала в Литву, где находится в настоящее время.В свою очередь, страны ЕС объявили выборы в Белоруссии нелегитимными и заявили о возможном введении санкций в тоношении Минска. Стоит отметить, что Литва и Польша (вместе с Украиной они составляют так называемый Люблинский треугольник) с начала политического кризиса в Белоруссии активно пытались вмешаться в ситуацию, предлагая некое посредничество в диалоге между оппозицией и властями страны.Кроме того, Польша, а также Литва и другие страны Балтии активно настаивают на введении европейских санкций против Минска и сами принимают собственные пакеты ограничительных мер. Так, 26 августа литовский МИД подготовил санкционный список, в который вошли 118 должностных лиц Белоруссии, включая самого Александра Лукашенко. Им будет запрещён въезд в Литву и заморожены активы в финансовых учреждениях страны.Эксперты подчёркивают, что, вводя санкции против Белоруссии, Литва повторяет ошибку, уже допущенную в отношении России. После 2014 года Литва присоединилась к санкциям против Москвы. В ответ российская сторона ограничила транзит грузов через Клайпедский порт. Также Литва полностью потеряла российский рынок сбыта своей молочной и мясной промышленности.Кроме того, Россия ведёт строительство порта в Усть-Луге, пропускная способность которого, согласно заявлениям строителей, составит до 140 млн т различных грузов в год. После того как терминал будет введён в строй, Москва откажется от использования портов стран Прибалтики для экспорта минеральных удобрений, угля, зерна, металлопроката и леса, что приведёт к ежегодным многомиллиардным потерям для экономик прибалтийских государств.Таким образом, если ещё и Белоруссия откажется от грузовых перевозок через Клайпеду, ещё больше пострадает сама Литва, а не Минск, так как вклад транзитной отрасли в литовскую экономику составляет не менее 8—13% ВВП, отметил Николай Межевич.«Со стороны кажется, что 8—13% от ВВП — ерунда, но на самом деле это как падающие костяшки домино. Например, не будет загружена железная дорога — соответственно, начнутся проблемы в обслуживающих её отраслях вплоть до типографии, которая печатает бланки заказов. Логистические фирмы, посреднические структуры, автопарки и прочие пострадают. Литва таким поступком не просто наступила на грабли, она умудрилась провалиться в собственный геополитический туалет», — подчеркнул политолог.К примеру, у Эстонии нет такой зависимости, потому что нет общей границы с Белоруссией, нет значимых экономических связей, но у Латвии и Литвы, которая является основным транзитёром, есть, напомнил Межевич.В свою очередь, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в разговоре с RT отметил, что заявления литовских властей можно расценить как попытку оказать на Белоруссию экономическое давление.«С одной стороны, Литва хотела бы выступать учителем демократии для Белоруссии, что называется вмешательством во внутренние дела государства, а с другой — заинтересована в транзите белорусских товаров через Клайпедский порт, для которого белорусские грузы имеют серьёзное значение», — пояснил политолог.При этом, комментируя слова министра экономики Синкявичуса, Оленченко напомнил, что Литву никто не уполномочивал говорить от имени ЕС.«От Евросоюза могут говорить Урсула фон дер Ляйен, Шарль Мишель, Жозеп Боррель, остальные не имеют права делать какие-то заявления от имени ЕС. Кроме того, санкции принимаются консенсусом. Поэтому нынешние высказывания Вильнюса демонстрируют, что Литва либо недопонимает своей роли в ЕС, либо преувеличивает своё значение. Эти заявления — блеф и констатация того, что республика во многом зависит от внешнеэкономических связей с Белоруссией. И если Литва потеряет белорусские импортные и экспортные грузы, то ей попросту нечем будет заполнять образовавшийся вакуум», — заключил эксперт. Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, Клайпеда, Белоруссия, Беларусь, порт, транзит, сбор, грузы — статья прочитана 93 раза Комментарии