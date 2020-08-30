«Нас душат в прямом и переносном смысле» 🔊 Воспроизвести







В последнее время митинги проводятся почти везде, где народ что-то не устраивает. Литовское население не стало исключением и выразило свое недовольство новым ужесточением антикоронавирусных требований.



29 августа в Берлине, Лондоне и Вильнюсе прошли громкие митинги, нацеленные на разные темы, а основной можно назвать обязательным ношением медицинских масок.



По данным организаторов, на В. Кудиркос площади собралось примерно 1500 человек. Люди были без масок, организаторы предлагали пить воду или петь, так как исполнитель имеет право находиться без маски. Митинг проходил под надзором полиции, все представители которой как законопослушные граждане находились в масках.



Одна из выступавших в Вильнюсе молодая девушка Года вернулась из Англии, где окончила один из лучших вузов, но на данный момент работы не имеет. 29 августа в Берлине, Лондоне и Вильнюсе прошли громкие митинги, нацеленные на разные темы, а основной можно назвать обязательным ношением медицинских масок.По данным организаторов, на В. Кудиркос площади собралось примерно 1500 человек. Люди были без масок, организаторы предлагали пить воду или петь, так как исполнитель имеет право находиться без маски. Митинг проходил под надзором полиции, все представители которой как законопослушные граждане находились в масках.Одна из выступавших в Вильнюсе молодая девушка Года вернулась из Англии, где окончила один из лучших вузов, но на данный момент работы не имеет.



Несколько дней назад я сходила в супермаркет «Maximа», правильно одела маску, выполняла правила и знаете что произошло? У меня случился приступ астмы.











Я хочу вам сказать одну простую вещь: вся эта ситуация меня финансово, морально, духовно, напрямую душит! Я хочу дышать! То, что мне должно помогать, мне вредит!», - сказала Года.



Не прошли и мимо школьной темы, родители высказывались, что не хотят, чтобы их дети чувствовали себя в школе, как в тюрьме. И вообще тем было много, одна вытекала из другой.



Есть поверье, что если икаешь, то значит, тебя кто-то вспоминает. Так вот, страшно представить что в день митинга творилось с нашим министром здравоохранения А. Веригой. Его имя там звучало чаще всего. Особенно часто люди скандировали "Верига уходи!".



Но как пошутил один из участников митинга: "Он там за стеной у себя, наверное, ничего не слышит".



Слышит ли А. Верига то, что говорят люди, остается только гадать, и какая доля правды в этой шутке, узнаем со временем.



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«Я только что завершила обучение в одном из лучших университетов Англии. И знаете что? Я безработная.Несколько дней назад я сходила в супермаркет «Maximа», правильно одела маску, выполняла правила и знаете что произошло? У меня случился приступ астмы.Я хочу вам сказать одну простую вещь: вся эта ситуация меня финансово, морально, духовно, напрямую душит! Я хочу дышать! То, что мне должно помогать, мне вредит!», - сказала Года.Не прошли и мимо школьной темы, родители высказывались, что не хотят, чтобы их дети чувствовали себя в школе, как в тюрьме. И вообще тем было много, одна вытекала из другой.Есть поверье, что если икаешь, то значит, тебя кто-то вспоминает. Так вот, страшно представить что в день митинга творилось с нашим министром здравоохранения А. Веригой. Его имя там звучало чаще всего. Особенно часто люди скандировали "Верига уходи!".Но как пошутил один из участников митинга: "Он там за стеной у себя, наверное, ничего не слышит".Слышит ли А. Верига то, что говорят люди, остается только гадать, и какая доля правды в этой шутке, узнаем со временем. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, митинг, маски, недовольство, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 264 раза Комментарии