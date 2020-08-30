В белорусских Лясковичах прошел Зов Полесья 🔊 Воспроизвести







В агрогородке Лясковичи Петриковского района Гомельской области уже в шестой раз прошел этнокультурный фестиваль "Зов Полесья".



Вице-премьер правительства Белоруссии Александр Субботин, выступая на церемонии открытия праздника, отметил, что это мероприятие стало уже для республики брендовым.



"Сегодня Полесье - это мощный индустриальный и культурный центр", - также сказал он.



В целом данный фестиваль, по его мнению, способствует тому, чтобы как можно больше людей "знали о Белоруссии не понаслышке". И нынешний фестиваль, считает он, внесёт достойный вклад в дальнейшее развитие и благополучие этого региона.



Впервые гостями праздника стали дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана. "Сегодня Полесье - это мощный индустриальный и культурный центр", - также сказал он.В целом данный фестиваль, по его мнению, способствует тому, чтобы как можно больше людей "знали о Белоруссии не понаслышке". И нынешний фестиваль, считает он, внесёт достойный вклад в дальнейшее развитие и благополучие этого региона.Впервые гостями праздника стали дипломаты из Армении, Азербайджана, Болгарии, Ирана, Литвы, Пакистана, Палестины, России, Судана, Узбекистана.



В общую программу фестиваля были включены площадки: «Таинства полешуков» - полесские подворья; «Фолькфэст» - праздник фольклора и игровых программ; «Мифология Полесья в дереве» - областной конкурс деревянной скульптуры; «Ремесленная слобода» - выставка-ярмарка с мастер-классами ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства; «Хлеб моего Полесья» - выставка Музея хлеба филиала «Ботвиновский культурно-спортивный центр» ГУК «Чечерский районный дом культуры».



Идея проведения фестиваля основана на презентации белорусской мифологии. Мифологические элементы сохранились в культуре сельских жителей Полесья, что является свидетельством древности народа, архаичности его культуры.



Гости фестиваля попали в удивительный, фантастический и загадочный мир наших предков, смогли увидеть и почувствовать особую его атмосферу.











На подворьях с общим названием «Таинства полешуков» были представлены реконструированные мифологические персонажи с инсценировками на основе представлений о них. На инсценированных террасах-подворьях можно было познакомиться с мифологическими представлениями белорусов-полешуков как с культурным явлением и частью истории культурной и духовной жизни народа в контексте славянской и мировой культуры.



Выставку-ярмарку «Ремесленная слобода» составляли мастерские: «Мастерская гончарства и кузнечества», «Мастерская соломоплетения ткачества», «Мастерская лозоплетения и бондарства» (бондарство - изготовление посуды из деревянных клепок - ред.), а также «Дом охотника и рыбака».



Участниками праздника фольклора и игровых программ «Фолькфэст» являются лучшие фольклорные коллективы Гомельского и Брестского Полесья, а также ведущие игровых программ.



Фестивалю этого года предшествовала проведенная в Лясковичах масштабная реконструкция — на набережной возвели целую деревню, после фестиваля ее сохранят. Можно увидеть и посетить мельницу, дом ткачества, дом рыбака и охотника, мастерскую гончара, этно-кафе, "дом полешука".



Было в нынешнем году как никогда много ремесленников, была возможность попробовать свои силы в гончарном деле или купить плетёную корзину. Была также игровая зона для детей. На территории пахло шашлыком, ухой, блинами, драниками.











В целом участники фестиваля смогли услышать музыкальные произведения с настоящим полесским колоритом, окунуться в праздничную атмосферу конкурса красоты «Полесская красавица — 2020», посетить выставки «Фестиваль книги и прессы» и туристического потенциала Гомельской области, принять участие в вечерней шоу-программе, а также в молодежной танцевально-развлекательной программе, посмотреть фейерверк.



Следуя сложившейся традиции, в рамках шестого уже по счету фестиваля "Зов Полесья" были награждены "почетные полешуки".



Ими стали: председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, директор ОАО "Спецжелезобетон" Василий Басевич, генеральный директор РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Ляхов.



Михаил Русый, выступая с ответным словом, отметил, что всегда очень приятно приезжать на родную землю и видеть, как она развивается.



"Построены новые производства. Восстановлены культурные ценности. Проложены дороги, возведены мосты. Созданы новые школы, оздоровительные комплексы. И развитие продолжается", - добавил он.



По его мнению, подобные мероприятия "воспитывают чувство преданности к родному краю".











"Я хотел бы выразить благодарность нашему Президенту, который не смог приехать. Но в ближайшее время он обещал посетить этот обновлённый регион. Недалеко отсюда есть урочище «Буслы». В 1996 году глава государства встретился с местными жителями и принял решение активно развивать полесское направление. Построили новое производство, мосты, восстановлены дороги и культурные ценности. Мы поддержали уникальный край. Я родился в деревне недалеко от Турова. И хорошо знаю, какие люди здесь живут, это люди со знаком качества",- добавил белорусский сенатор.



По собственному свидетельству нашего корреспондента, и Михаил Русый, и другие выступавшие сошлись во мнении о том, что мероприятия, подобные "Зову Полесья", очень важны в первую очередь потому, что способствуют воспитанию любви к родной земле.



Вышеупомянутый фестиваль проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, национальный парк "Припятский".



Фото автора В основе концепции VI Международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья» – посвящение Году малой родины, представление этнической мифологии.В общую программу фестиваля были включены площадки: «Таинства полешуков» - полесские подворья; «Фолькфэст» - праздник фольклора и игровых программ; «Мифология Полесья в дереве» - областной конкурс деревянной скульптуры; «Ремесленная слобода» - выставка-ярмарка с мастер-классами ремесленников и мастеров декоративно-прикладного искусства; «Хлеб моего Полесья» - выставка Музея хлеба филиала «Ботвиновский культурно-спортивный центр» ГУК «Чечерский районный дом культуры».Идея проведения фестиваля основана на презентации белорусской мифологии. Мифологические элементы сохранились в культуре сельских жителей Полесья, что является свидетельством древности народа, архаичности его культуры.Гости фестиваля попали в удивительный, фантастический и загадочный мир наших предков, смогли увидеть и почувствовать особую его атмосферу.На подворьях с общим названием «Таинства полешуков» были представлены реконструированные мифологические персонажи с инсценировками на основе представлений о них. На инсценированных террасах-подворьях можно было познакомиться с мифологическими представлениями белорусов-полешуков как с культурным явлением и частью истории культурной и духовной жизни народа в контексте славянской и мировой культуры.Выставку-ярмарку «Ремесленная слобода» составляли мастерские: «Мастерская гончарства и кузнечества», «Мастерская соломоплетения ткачества», «Мастерская лозоплетения и бондарства» (бондарство - изготовление посуды из деревянных клепок - ред.), а также «Дом охотника и рыбака».Участниками праздника фольклора и игровых программ «Фолькфэст» являются лучшие фольклорные коллективы Гомельского и Брестского Полесья, а также ведущие игровых программ.Фестивалю этого года предшествовала проведенная в Лясковичах масштабная реконструкция — на набережной возвели целую деревню, после фестиваля ее сохранят. Можно увидеть и посетить мельницу, дом ткачества, дом рыбака и охотника, мастерскую гончара, этно-кафе, "дом полешука".Было в нынешнем году как никогда много ремесленников, была возможность попробовать свои силы в гончарном деле или купить плетёную корзину. Была также игровая зона для детей. На территории пахло шашлыком, ухой, блинами, драниками.В целом участники фестиваля смогли услышать музыкальные произведения с настоящим полесским колоритом, окунуться в праздничную атмосферу конкурса красоты «Полесская красавица — 2020», посетить выставки «Фестиваль книги и прессы» и туристического потенциала Гомельской области, принять участие в вечерней шоу-программе, а также в молодежной танцевально-развлекательной программе, посмотреть фейерверк.Следуя сложившейся традиции, в рамках шестого уже по счету фестиваля "Зов Полесья" были награждены "почетные полешуки".Ими стали: председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый, директор ОАО "Спецжелезобетон" Василий Басевич, генеральный директор РУП "Производственное объединение "Белоруснефть" Александр Ляхов.Михаил Русый, выступая с ответным словом, отметил, что всегда очень приятно приезжать на родную землю и видеть, как она развивается."Построены новые производства. Восстановлены культурные ценности. Проложены дороги, возведены мосты. Созданы новые школы, оздоровительные комплексы. И развитие продолжается", - добавил он.По его мнению, подобные мероприятия "воспитывают чувство преданности к родному краю"."Я хотел бы выразить благодарность нашему Президенту, который не смог приехать. Но в ближайшее время он обещал посетить этот обновлённый регион. Недалеко отсюда есть урочище «Буслы». В 1996 году глава государства встретился с местными жителями и принял решение активно развивать полесское направление. Построили новое производство, мосты, восстановлены дороги и культурные ценности. Мы поддержали уникальный край. Я родился в деревне недалеко от Турова. И хорошо знаю, какие люди здесь живут, это люди со знаком качества",- добавил белорусский сенатор.По собственному свидетельству нашего корреспондента, и Михаил Русый, и другие выступавшие сошлись во мнении о том, что мероприятия, подобные "Зову Полесья", очень важны в первую очередь потому, что способствуют воспитанию любви к родной земле.Вышеупомянутый фестиваль проводится раз в два года. Организаторами выступают Министерство культуры, Гомельский и Брестский облисполкомы, национальный парк "Припятский". Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: культура, в Беларуси Ключевые слова: фестиваль, этнокультурный, "Зов Полесья" География: Белоруссия, Гомель — статья прочитана 160 раз Комментарии