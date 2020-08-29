Главная >> Новости >> политика, в Европе >> Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии

Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии

© Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS


Ранее стало известно, что страны Евросоюза готовятся согласовать санкционный список из 20 белорусских должностных лиц, сообщает Sputnik Литва. Литва рассчитывала на то, что санкции Евросоюза в отношении официальных лиц Белоруссии будут более масштабными, заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

По утверждению глава МИД Литвы, страны ЕС достигли принципиальной договоренности о первом пакете санкций против лиц, ответственных за "фальсификацию президентских выборов" в Белоруссии и насилие к протестующим.
"Какого размера будет этот список, пока сказать трудно, но, похоже, на первом этапе он не будет таким, на который я рассчитывал", - цитирует Линкявичюса ТАСС.

При этом литовский министр отметил, что главное – Евросоюзу удалось договориться о санкциях против Белоруссии.

"Это не окончание, все будет зависеть от ситуации", - заявил он.

В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС двигаются в направлении составления списка из 20 человек, который в будущем может расшириться. Об этом еврочиновник сообщил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине. На вопрос, будет ли включен в санкционный список президент Белоруссии Александр Лукашенко, Боррель не ответил.

Фактически с самого начала протестов в Белоруссии после президентских выборов 9 августа официальный Вильнюс активно и открыто поддерживает белорусскую оппозицию. Также через день после выборов в Литву прибыла экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого она неоднократно записывала из балтийской республики обращения с призывами к мирным протестам и акциям в Белоруссии.

Кроме того, литовские власти составили собственный санкционный список, в который изначально вошли 32 белорусских должностных лица, однако затем его расширили до 118. В него вошел и Лукашенко. Сейчас документ проходит последние стадии согласования.

Многие эксперты отмечали, что Литва входит в число стран ЕС, которые активно вмешиваются в дела Белоруссии. По оценке некоторых аналитиков, в балтийской республике создана целая база по подрыву суверенитета соседней страны. При этом, по мнению вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Иоффе, старт подобному давлению со стороны Литвы дали США.
lt.sputniknews.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты
География: Литва
статья прочитана 95 раз
добавлена сегодня, 29 августа, 21:46

Комментарии

прохожий
29 августа, 22:02
#
Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии

Мои соболезнования
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка