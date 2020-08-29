Глава МИД Литвы разочарован масштабом санкций ЕС против Белоруссии 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS



Ранее стало известно, что страны Евросоюза готовятся согласовать санкционный список из 20 белорусских должностных лиц, сообщает



По утверждению глава МИД Литвы, страны ЕС достигли принципиальной договоренности о первом пакете санкций против лиц, ответственных за "фальсификацию президентских выборов" в Белоруссии и насилие к протестующим. Ранее стало известно, что страны Евросоюза готовятся согласовать санкционный список из 20 белорусских должностных лиц, сообщает Sputnik Литва . Литва рассчитывала на то, что санкции Евросоюза в отношении официальных лиц Белоруссии будут более масштабными, заявил министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.По утверждению глава МИД Литвы, страны ЕС достигли принципиальной договоренности о первом пакете санкций против лиц, ответственных за "фальсификацию президентских выборов" в Белоруссии и насилие к протестующим. "Какого размера будет этот список, пока сказать трудно, но, похоже, на первом этапе он не будет таким, на который я рассчитывал", - цитирует Линкявичюса ТАСС.



При этом литовский министр отметил, что главное – Евросоюзу удалось договориться о санкциях против Белоруссии.



"Это не окончание, все будет зависеть от ситуации", - заявил он.



В пятницу глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС двигаются в направлении составления списка из 20 человек, который в будущем может расшириться. Об этом еврочиновник сообщил на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине. На вопрос, будет ли включен в санкционный список президент Белоруссии Александр Лукашенко, Боррель не ответил.



Фактически с самого начала протестов в Белоруссии после президентских выборов 9 августа официальный Вильнюс активно и открыто поддерживает белорусскую оппозицию. Также через день после выборов в Литву прибыла экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. После этого она неоднократно записывала из балтийской республики обращения с призывами к мирным протестам и акциям в Белоруссии.



Кроме того, литовские власти составили собственный санкционный список, в который изначально вошли 32 белорусских должностных лица, однако затем его расширили до 118. В него вошел и Лукашенко. Сейчас документ проходит последние стадии согласования.



Многие эксперты отмечали, что Литва входит в число стран ЕС, которые активно вмешиваются в дела Белоруссии. По оценке некоторых аналитиков, в балтийской республике создана целая база по подрыву суверенитета соседней страны. При этом, по мнению вице-президента Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Михаила Иоффе, старт подобному давлению со стороны Литвы дали США. lt.sputniknews.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, санкции, евросоюз, Восточное партнерство, Лукашенко, протесты География: Литва — статья прочитана 95 раз Комментарии